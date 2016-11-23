Уголь подешевел после открытия австралийских шахт

Котировки коксующегося угля за вторник снизились на 1% до $306 за тонну

Котировки коксующегося угля за вторник снизились на 1% до $306 за тонну

Коксующийся уголь подешевел на 1% в минувший вторник до $306 за тонну (FOB Австралия), пишет БКС со ссылкой на данные Platts. Еще в понедельник за тонну коксующегося угля в Австралии давали $308,5. Это самое серьезное падение с мая 2016 г., говорит аналитик БКС Олег Петропавловский.

До этого более квартала цены на коксующийся уголь постоянно росли, следует из данных Bloomberg.

Аналитики БКС верят, что комфортный уровень для производителей и потребителей коксующегося угля будет $120-140 за тонну. Случиться это может не раньше следующего года, уверен Петропавловский.

Peabody Energy и Nippon Steel договорились в октябре о $200 за тонну на IV квартал 2016 г. Тогда спотовые цены выросли за день на 2% в Австралии до $218 за тонну. К середине ноября цены на коксующийся уголь установили четырехлетний рекорд - $308,5 за тонну.

Падение стоимости угля сейчас позитивно отразится на российских компаниях, у которых нет своей угледобычи (НЛМК), и отрицательно скажется на тех, у которых уголь составляет существенную часть в структуре выручки («Мечел»), пишет БКС.

«Мечел» подешевел на открытии в среду на ММВБ на 1% до 100,7 млрд руб.