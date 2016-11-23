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Уголь подешевел после открытия австралийских шахт

Котировки коксующегося угля за вторник снизились на 1% до $306 за тонну
Котировки коксующегося угля за вторник снизились на 1% до $306 за тонну
Котировки коксующегося угля за вторник снизились на 1% до $306 за тонну
Reuters

Коксующийся уголь подешевел на 1% в минувший вторник до $306 за тонну (FOB Австралия), пишет БКС со ссылкой на данные Platts. Еще в понедельник за тонну коксующегося угля в Австралии давали $308,5. Это самое серьезное падение с мая 2016 г., говорит аналитик БКС Олег Петропавловский.

До этого более квартала цены на коксующийся уголь постоянно росли, следует из данных Bloomberg.

Контрактные цены на уголь выросли выше ожиданий
Контрактные цены на уголь оказались намного выше ожиданий
Peabody Energy и Nippon Steel договорились о $200 за тонну на IV квартал

Аналитики БКС верят, что комфортный уровень для производителей и потребителей коксующегося угля будет $120-140 за тонну. Случиться это может не раньше следующего года, уверен Петропавловский.

Peabody Energy и Nippon Steel договорились в октябре о $200 за тонну на IV квартал 2016 г. Тогда спотовые цены выросли за день на 2% в Австралии до $218 за тонну. К середине ноября цены на коксующийся уголь установили четырехлетний рекорд - $308,5 за тонну.

Падение стоимости угля сейчас позитивно отразится на российских компаниях, у которых нет своей угледобычи (НЛМК), и отрицательно скажется на тех, у которых уголь составляет существенную часть в структуре выручки («Мечел»), пишет БКС.

«Мечел» подешевел на открытии в среду на ММВБ на 1% до 100,7 млрд руб.

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