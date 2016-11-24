Облигации «Роснефти» могут купить ее «дочки»

Бумаги, как и два года назад, смогут покупать «дочки» «Роснефти»

Совет директоров «Роснефти» одобрил программу десятилетних облигаций на общую сумму 1,071 трлн руб. Об этом сообщила компания. Бумаги, как и два года назад, смогут покупать «дочки» «Роснефти».

Программа бессрочная, указывается в сообщении «Роснефти». Программа – это рамочный инструмент, который дает компании возможность «на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций», – говорит представитель «Роснефти». Когда могут быть размещены бумаги, он не говорит. Размер программы – рамочный, подчеркивает он.

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов компании, новых добывающих активов, а также плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, рассказал представитель «Роснефти». Советом директоров, рассказал представитель «Роснефти», также одобрена возможность покупки облигаций «дочками» компании.

Чистый долг «Роснефти» на 30 сентября был $26,1 млрд, или 1,5 EBITDA (без учета 1,8 трлн руб., или около $30 млрд, предоплаты от CNPC). В IV квартале «Роснефти» предстоит погасить $3,8 млрд, следует из презентации компании. А в 2017 г. – $12,9 млрд. «Размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании», – передал «Интерфакс» слова представителя «Роснефти».

Похожую программу рублевых облигаций «Роснефть» приняла в декабре 2014 г. Первые два выпуска – на 400 млрд руб. и 225 млрд руб. – «Роснефть» разместила 11 декабря. Ставка первого купона была 11,9% годовых. В тот же день деньги были распределены между шестью «дочками» нефтяной компании. После этого курс доллара резко подскочил до рекордных 80 руб., хотя компания уверяла, что привлеченные от облигаций деньги не пошли на покупку валюты. В январе 2015 г. «Роснефть» разместила облигации еще на 400 млрд руб.