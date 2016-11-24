На «Полюс» нашлись новые покупатели

25% в компании готовы купить еще две китайские компании и катарский фонд

Две китайские компании – Zhaojin Mining Industry и Zijin Mining Group Co. присоединились к переговорам о покупке 25% в золотодобывающей компании «Полюс», пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Zhaojin рассматривает возможность выкупить пакет у Polyus Gold (материнская компания «Полюса») совместно с уже участвующим в переговорах конгломератом Fosun. Сумма сделки прежняя – $2 млрд, отмечают источники Bloomberg.

Кроме того, к пакету в «Полюсе» проявляет интерес и катарские инвесторы.

Polyus Gold, принадлежащая сыну Сулеймана Керимова Саиду, начала переговоры о продаже части «Полюса» конгломерату Fosun китайского миллиардера Го Гуанчана, рассказывали три источника «Ведомостей», близкие к сторонам переговоров в начале ноября.

Один из них говорил, что доля в «Полюсе» может быть продана за $2,13 млрд.

Сегодня капитализация «Полюса» на Московской бирже составляла 840,8 млрд руб. ($13 млрд по текущему курсу). Стоимость пакета, который Polyus Gold рассчитывает продать, рыночная, в четверг он стоил 210 млрд руб. (или $3,2 млрд). Сумма сделки – $2,13 млрд – рассчитывается без учета квазиказначейского пакета, который планируется погасить в ближайшее время («Полюс» консолидирует «Полюс-инвест»), говорит источник близкий к компании.

Год назад «Полюс» вел переговоры с China Gold о совместной разработке огромного Наталкинского месторождения золота, впрочем, гендиректор «Полюса» Павел Грачев в интервью «Ведомостям» летом говорил, что вхождение China Gold в капитал «Полюса» не обсуждается. А возможность глобальной cделки M&A допускал, но не в ближайшей перспективе. Компания готовилась разместить на Московской бирже до 10% акций.

Сделка с Fosun поможет почти полностью погасить долг акционера, писали в обзоре аналитики Raiffeisenbank, это снимет риск перевешивания нагрузки на сам «Полюс».

Polyus Gold нужно снижать долговую нагрузку. В конце прошлого года структуры владельца Polyus Gold Саида Керимова – Sacturino и Wandle Holdings – консолидировали акции Polyus Gold и провели делистинг с Лондонской биржи. В течение первого полугодия компания привлекла кредит у Сбербанка на $6,2 млрд и выкупила у Sacturino и Wandle Holdings 31,11% своих акций за $3,2 млрд, затем погасила их. А весной Polyus Gold получила $3,4 млрд, продав «Полюсу» 31,59% его акций. Сейчас чистый долг Polyus Gold – $2,9 млрд (общий – $4,8 млрд), а отношение чистого долга к EBITDA на конец II квартала составляло 2,5.

На данный момент Polyus Gold не запрашивала разрешение банков на сделку, говорит собеседник «Ведомостей» среди кредиторов.

Китайская Zhaojin занимается золотодобычей, а в портфеле Zijin не только золотодобывающие предприятия, но также медные и цинковые активы.