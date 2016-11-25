Россельхозбанк может выйти из капитала одного из крупнейших комбикормовых заводов Ленобласти

Совет директоров АО «Россельхозбанк» 28 ноября рассмотрит вопрос о прекращении участия банка в уставном капитале ОАО «Рассвет» и ОАО «Лужский комбикормовый завод» , следует из сообщения, опубликованного на сайте раскрытия информации. В 2009 г. Россельхозбанк стал владельцем 75,6% акций компаний из-за просроченной задолженности. Банк кредитовал Лужский ККЗ, ОАО «Рассвет» и ОАО «Лужский мясокомбинат», которые образовывали хозяйственную цепочку. Кредиторская задолженность составляла 1 млрд руб., рассказывал представитель банка в 2009 г. В Россельхозбанке на запрос «Ведомостей» пока не ответили. Сотрудники компаний не смогли в пятницу вечером предоставить комментарии руководства.

Можно рассматривать две версии: либо банк «честно» избавится от непрофильных активов, либо переведёт их на техническую компанию, чтобы снизить давление на капитал, рассуждает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, надо ждать соответствующие существенные факты на раскрытии. Банки - явно неэффективные собственники столь непрофильных активов, добавляет он.

Лужский ККЗ основан в 1987 г., его мощность – более 1000 т в сутки, сказано на его сайте. Завод производит комбикорма для свиней, птицы, КРС, рыб, кроликов, овец, коз, лошадей и реализует продукцию в Северо-Западном регионе. В 2011 г. Лужский ККЗ выпустил 165 000 тпродукции, в 2015 г. - 128 163 т. Выручка Лужского ККЗ в 2010 г. - 1,2 млрд руб., прибыль — 23 млн руб., в 2015 г. - 2,1 млрд руб. и 5,8 млн руб. соответственно.

«Рассвет» выращивает на продажу крупный рогатый скот. В 2011 г. «Рассвет» реализовал 3257,7 т мяса, в 2015 г. - 3585,2 т, следует из документов компании. Выручка «Рассвета» в 2009 г. - 209,7 млн руб., прибыль — 2,4 млн руб., в 2015 г. - 495,1 млн руб. и 18,5 млн руб. соответственно. В 2015 г. - начале 2016 г. «Рассвет» заключил несколько кредитных договоров с Россельхозбанком на 314,1 млн руб. со ставками от 12,79% до 13,21% следует из документов компании. Также за это время «Рассвет» взял взаймы у Лужского ККЗ более 267 млн руб., следует из годовых отчетов компаний.

В начале сентября ООО «Фабрика белковых кормов» подало иск о банкротстве Лужского ККЗ, но суд отказался его рассмотривать, следует из информации на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. В разделе «риски» в годовом отчете за 2015 г. Лужский ККЗ отмечал высокий уровень конкуренции в связи с большим количеством аналогичной продукции на рынке, а также опасался уменьшения объемов сбыта. Отрасль кормов в последнее время развивалась динамично за счет интегрированных холдингов, где росло животноводство, говорил осенью гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.