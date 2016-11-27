«Роснефть» запланировала первые изменения в работе «Башнефть-полюса» – совместном предприятии «Башнефти» (74,9%) и «Лукойла» (25,1%), следует из данных «Башнефти», с которыми ознакомились «Ведомости». «Башнефть-полюс» может отказаться от электроэнергии «Лукойла», которую получает от его «дочки» «Лукойл-Коми». Это подтверждает представитель «Роснефти». В бизнес-план «Башнефть-полюса» была заложена стоимость электроэнергии в 2,9 руб./кВт ч, но с 1 июля 2016 г. «Лукойл» поднял цену до 9 руб./кВт ч, говорится в материалах «Башнефти». Эти цифры подтверждает сотрудник одной из компаний – участниц СП. «Башнефть-полюс» может построить собственный энергокомплекс и перейти на самообеспечение электроэнергией к концу 2017 г., цена составит 4,5 руб./кВт ч, следует из материалов «Башнефти». Но сотрудник в одной из компаний говорит, что решение о сроках и стоимости проекта не принято. По словам представителя «Роснефти», в компании прорабатываются альтернативные варианты электроснабжения стратегических месторождений им. Р. Требса и А. Титова для надежного и бесперебойного энергообеспечения. Это решение не зависит от ценового предложения сторонних поставщиков электроэнергии, указывает он. Представитель «Лукойла» отказался от комментариев.

«Роснефть» купила 50,08% «Башнефти» 12 октября за $5,3 млрд, компания планировала достичь синергетического эффекта от покупки примерно в $2,6 млрд. Отказ от электроэнергии «Лукойла» «Роснефть» считает одним из мероприятий по достижению синергии, это была одна из первых инициатив нового вице-президента по добыче «Башнефти» Сергея Федорова, рассказывает собеседник «Ведомостей» в компании.

Своя энергия Нарьян-Мар снабжает электроэнергией автономная электростанция на 51 МВт, а сельские поселения – 35 дизельных электростанций, рассказывал весной 2015 г. руководитель департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа Алексей Кайдалов (цитаты по сайту администрации).

По акционерному соглашению между «Лукойлом» и «Башнефтью», с которым ознакомились «Ведомости», «Башнефть-полюс» покупает электроэнергию у «Нарьянмарнефтегаза» (50% – у «Лукойл-Коми», 50% – у самого «Лукойла»), максимально доступная мощность – 45 МВт. Цена – 2,5 руб./кВт ч без НДС (в ценах 2011 г.), она ежегодно индексируется на договорную величину не выше прогнозной инфляции Минэкономразвития. Источник в одной из компаний – участниц СП подтверждает эти цифры.

Ненецкий автономный округ, где расположены оба месторождения, не подключен к единой энергосистеме (см. врез). Поэтому решили протянуть ЛЭП до энергоцентра «Лукойла», тогда это всех устраивало, рассказывает источник в «Башнефти». «Башнефть-полюс» также переваливает всю нефть через единственный находящийся поблизости нефтяной Варандейский терминал «Лукойла». Отказ СП от других услуг «Лукойла» пока не обсуждается, следует из документов компании.

В 2016 г. «Башнефть-полюс» планирует добыть 2,2 млн т нефти, это значит, что потребление электроэнергии исходя из средних расходов по отрасли (на новых месторождениях они могут быть ниже) составляет примерно 303,6 млн кВт ч, оценивают эксперты АКРА Наталья Порохова и Василий Танурков. После роста цены «Башнефть-полюс» в течение года переплатит за электроэнергию 1,8 млрд руб., или $1,8 на баррель нефти, говорит Порохова. Это существенно: себестоимость добычи на месторождениях оставляет $4–5 за баррель, EBITDA на баррель нефти может упасть на 15%, уточняет Танурков. В целом при цене в 9 руб./кВт ч «Башнефть-полюс» будет платить за электроэнергию 2,7 млрд руб. в год, замечает Порохова.

Для автономного энергоснабжения можно построить газопоршневую установку, строительство 1 кВт с учетом сложной логистики может стоить до $1500 за 1 МВт, а мини-электростанция на 45 МВт – до 4,4 млрд руб., оценивает директор по стратегическим коммуникациям ГК «Бристоль» Сергей Бледных. К 2019 г. месторождения им. Требса и Титова выйдут на полку добычи в 4,8 млн т нефти в год, в этом случае понадобится в 2 раза более мощная электростанция, а значит, затраты «Башнефть-полюса» на автономный энергоцентр могут вырасти до 9 млрд руб. С учетом роста курса валют проект может окупиться в течение 5–7 лет, заключает эксперт.