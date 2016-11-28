«Газпром» может возобновить поставки газа на Украину

Сегодня исполняется год, как НАК «Нафтогаз Украины» не импортирует газ со стороны Российской Федерации. Эта дата является знаковой для независимой Украины, поскольку еще три года назад газ был главным символом политической и экономической зависимости нашего государства от северного соседа», – говорится в открытом письме «Нафтогаза», опубликованном на его сайте 25 ноября. В этот же день в Москве министр энергетики Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович обсудили возможность поставки Украине 1,5–4 млрд куб. м российского газа. Она будет возможна после предоплаты от Украины, рассказал Новак после встречи. Трехсторонняя встреча может пройти в Брюсселе в декабре.

Новак видит риски для прохождения зимы из-за того, что летом газ в подземные хранилища (ПХГ) на Украине был закачан не в полном объеме, подчеркнул министр (цитаты по «Интерфаксу»). «Нафтогаз» ранее заявлял, что в ПХГ закачано достаточно газа, а если зима будет суровой, есть возможности импортировать дополнительные объемы из Европы.

«Нафтогаз» перестал закупать российский газ в ноябре 2015 г. (см. график). В прошлом году украинская компания импортировала 16,4 млрд куб. м газа, удвоив поставки из Европы. В июне 2016 г. «Нафтогаз» был готов вновь покупать российское топливо, если «Газпром» предложит цену ниже, чем европейские поставщики, и будет согласован очередной зимний пакет (по которому, в частности, в 2015 г. Россия предоставляла Украине скидку на газ постановлением правительства). Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подтверждал получение письма от «Нафтогаза»: «Речь идет о девяти месяцах: втором полугодии и I квартале 2017 г. То есть обо всей предстоящей зиме и периоде подготовки к ней». В пятницу «Нафтогаз» вновь заявил о готовности покупать газ из России на условиях, зафиксированных в предыдущих зимних пакетах. Допсоглашение, в частности, предусматривает, что «Нафтогаз» будет платить только за новые поставки газа и только через контролируемые Украиной пункты входа, а также оно отменяет принцип take-or-pay в период его действия и устанавливает гибкий график заявок и оплаты газа.

В III квартале средневзвешенная цена импорта газа с транспортировкой до границы Украины для «Нафтогаза» составила $194 за 1000 куб. м, сообщила компания. Россия готова продавать газ Украине по $180 за 1000 куб. м, говорил в конце октября президент Владимир Путин.

«Нафтогаз» и «Газпром» спорят в Стокгольмском арбитраже о цене на газ и стоимости его прокачки. Маловероятно, что подписание допсоглашения может существенно повлиять на исход дела в арбитраже, так как они урегулируют правоотношения на предстоящий период, полагает партнер Art De Lex Евгений Арбузов. Для российской стороны подписание зимнего пакета может стать жестом доброй воли в отношении европейских партнеров, считает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач: «Нафтогаз» нарушает обязательства по отбору газа под предлогом несправедливости цены, но сам же платит европейским трейдерам на $30 дороже, что следует из его собственных цифр». Гривач напоминает, что «Газпром» и так продает эти объемы европейцам по сопоставимой цене. В пятницу «Газпром» поставил очередной исторический рекорд продажи газа в Европу – было экспортировано 601,2 млн куб. м в сутки, сообщил концерн. В сентябре Миллер говорил, что доля «Газпрома» на европейском рынке может достичь рекордного 31%.

Когда Украина продержалась без закупок российского газа целый год, договориться стало легче, считает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. «Тем более что Украина является одним из самых прибыльных для «Газпрома» рынков», – заключает он.

Представитель «Газпрома» не ответил на запрос «Ведомостей».