«Детский мир» запустил новую программу поощрения руководителей – получить акции компании они могут уже в 2017 г.

Получить акции компании они могут уже в 2017 году

В сентябре 2016 г. совет директоров ритейлера «Детский мир» утвердил новую программу мотивации сотрудников на 2016–2018 гг., сказано в неаудированной отчетности компании по МСФО за девять месяцев 2016 г. Если «Детский мир» проведет публичное размещение акций или его контролирующий акционер (сейчас 72,62% у АФК «Система») решит продать долю инвестору – третьей стороне, тогда определенным сотрудникам компании, занимающим руководящие должности, будет выплачено вознаграждение, основанное на акциях (фантомные акции), отмечается там же.

Прошлая система мотивации в «Детском мире» действовала с 2014 по 2016 г. и также была основана на фантомных акциях. Выплаты по ней топ-менеджеры детского ритейлера получили после того, как АФК «Система» в декабре 2015 г. закрыла сделку по продаже 23,1% акций ритейлера Российско-китайскому инвестфонду за 9,75 млрд руб. Всего, как заявляла ранее финансовый директор ритейлера Анна Гарманова, менеджеры получат 1,06 млрд руб. (с учетом социальных налогов).

Трудно удержать 35,7% на столько год к году выросла выручка по МСФО за девять месяцев 2016 г. крупнейшего в стране продавца детских товаров, «Детского мира», и составила 54 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 142,9% до 1,7 млрд руб., сообщала компания. «Детскому миру» трудно будет в 2017–2018 гг. удерживать такие темпы роста прибыли – с учетом падения потребительского спроса и реальных заработных плат, будущего возможного снижения курса рубля, считает аналитик ГК «Алор» Кирилл Яковенко. Показатели рождаемости растут, но через 3–5 лет ожидается их замедление, что нужно тоже учитывать в прогнозе показателей компании и в оценке доли сотрудников и руководителей, указывает он

Гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов участвует и в новом этапе программы мотивации, сообщил представитель ритейлера. Назвать других участников программы он отказался. Как правило, подобные программы поощрения сотрудников рассчитаны на 10–15 человек из топ-менеджмента, отмечает партнер TopContact Executive Search Артур Шамилов.

Но если ранее в «Детском мире» действовала отдельная программа поощрения для гендиректора, то в июне 2016 г. по соглашению сторон «было прекращено ранее закрепленное право генерального директора на получение акций», сказано в отчете компании. «Детский мир» выплатил Чирахову денежное вознаграждение на покупку 0,71% его акций у «Системы». К 30 сентября 2016 г. доля Чирахова в компании выросла с 1,08% на 31 декабря 2015 г. до 1,79% согласно спискам аффилированных лиц «Детского мира».

В числе владельцев ритейлера появились также «прочие физические лица», на их долю на 30 сентября 2016 г. приходилось 2,48% акций «Детского мира» согласно его отчетности. Доля АФК «Система», напротив, сократилась сопоставимо с ростом доли Чирахова и новых акционеров, следует из документа. Согласно списку аффилированных лиц на 30 сентября 2016 г. крупнейшими владельцами акций среди членов совета директоров и топ-менеджмента являются Кристофер Бакстер (0,87%) и Валентин Корчунов (0,99%).

Всего в сентябре 2016 г. «Детский мир» закрепил 1,9 млн фантомных акций за участниками программы мотиваций – это примерно 0,26% от уставного акционерного капитала ритейлера. Основываясь на прошлом опыте выплат, руководство ожидает, что погашение будет производиться денежными средствами.

Очередное вознаграждение руководство «Детского мира» может получить уже в 2017 г. АФК «Система» продолжает рассматривать различные возможности дальнейшей монетизации «Детского мира», включая частное размещение или IPO, заявил представитель АФК. В начале октября 2016 г. основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков говорил телеканалу «Россия 24», что IPO ритейлера «Детский мир» состоится в марте 2017 г. в России или Великобритании.