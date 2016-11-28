Из-за вспышки вируса чумы свиней Россельхознадзор пригрозил ввести карантин на Кубани

Распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС) может вынудить Россельхознадзор ввести карантин в Краснодарском крае, заявил телеканалу «Россия 24» руководитель службы Сергей Данкверт. В ноябре в разных районах края, не связанных между собой, было зафиксировано 10 вспышек, сообщил он, ситуация не контролируется.

Случаи АЧС, по данным администрации Краснодарского края, зафиксированы в Павловском, Тихорецком, Темрюкском и Ейском районах. Основная причина распространения АЧС, считает Данкверт, – население выбрасывает трупы павших свиней в лесополосы, дикие кабаны заражаются и становятся переносчиками вируса.

Развитие свиноводства в личных хозяйствах активно поддерживают краевые власти, признал Данкверт. По закону учет свиней в личных хозяйствах основывается только на информации от владельцев, указывает руководитель ветеринарного управления Краснодарского края Георгий Джаилиди (цитата с сайта краевой администрации): данные могут значительно отличаться от реальных, а значит, не соблюдаются санитарные нормы, что и приводит к болезням.

В Краснодарском крае, по данным Россельхознадзора, 430 000–450 000 свиней, в личных подсобных хозяйствах – 3000–3500. В 2012 г. в крае вводился карантин, напоминает представитель Россельхознадзора, одним из путей борьбы с вирусом стал выкуп регионом свиней из личных хозяйств, чтобы они занимались альтернативными видами животноводства.

В ноябре на двух репродуктивных фермах и одном откормочном комплексе предприятия «Кубанский бекон» (входит в Агрокомплекс им. Ткачева родственников министра сельского хозяйства Александра Ткачева) были выявлены случаи заражения АЧС, сообщал «Интерфакс». Представитель управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю информацию подтвердил. «Кубанский бекон» уничтожит почти 51 000 свиней. Сколько свиней у Агрокомплекса им. Ткачева, не известно: телефон гендиректора Евгения Хворостины не отвечал, получить комментарии на «Кубанском беконе» не удалось. Знакомый руководителей компании считает, что у Агрокомплекса им. Ткачева около 300 000 свиней, из них 100 000 – в Ростовской области.

Если карантин в Краснодарском крае снова будет введен, перемещение зерна в крае может быть остановлено, в том числе на экспорт, сообщил Данкверт: «Мы должны [зарубежным партнерам] гарантии давать [безопасности продукции]». Решение будет принято на текущей неделе, предупредил он.

Это будет коллапс, констатирует исполнительный директор центра «Совэкон» Андрей Сизов: обвал цен на зерно на внутреннем рынке, скачок цен в мире. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько знает, что зимой через черноморские порты экспортируется половина или более российского зерна.

Экспорт зерна из России до сих пор отстает от прошлогоднего, несмотря на рекордный урожай, напоминает Рылько. На 23 ноября 2016 г. экспортировано 15 820 т зерновых, или на 0,8% меньше, чем в то же время в 2015 г., такие данные Федеральной таможенной службы приводит Минсельхоз. Если зима будет мягкой, как в прошлом году, и Азовское море не замерзнет, то зерно будет вывозиться и этим путем, надеется Рылько.

Вряд ли экспорт будет остановлен, рассуждает топ-менеджер крупного зернотрейдера, никаких предпосылок для этого нет. Сизов также считает, что во всем крае введение карантина маловероятно: скорее всего будет 5-километровая зона вокруг очага.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает его пресс-служба, поручил провести внеочередные проверки и предложил для предупреждения АЧС в крае установить дополнительные санитарные блокпосты.

Представитель Минсельхоза от комментариев отказался.

В подготовке статьи участвовала Наталья Ищенко