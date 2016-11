Как бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов защищается от кредиторов

Борьба за активы Исмаилова в ходе банкротства бизнесмена не будет легкой. На считавшиеся крупнейшими кредиторами БМ-банк (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и структуры владельца группы «Мангазея» Сергея Янчукова приходится только пятая часть долгов бизнесмена и подконтрольных ему структур, выяснили «Ведомости».

Как банкротили Исмаилова

Исмаилов, начавший заниматься торговым бизнесом еще в конце 1980-х гг., к 2006 г. заработал состояние в $620 млн, подсчитал Forbes. Основной доход ему приносил крупнейший в столице Черкизовский вещевой рынок. Доходы бизнесмен вкладывал в более респектабельные активы: ресторан «Прага» на Арбате, несколько бизнес-центров, проекты по реконструкции магазина «Военторг» и строительству гостиницы на Никитском бульваре. Один только роскошный отель Mardan Palace в турецкой Анталье, строившийся в 2006–2009 гг., потребовал инвестиций более чем в $1 млрд, рассказывал Исмаилов. После закрытия Черкизовского рынка в 2009 г. дела бизнесмена пошли хуже: он брал новые кредиты, чтобы расплатиться со старыми долгами, и к 2015 г. его задолженность – и перед российскими, и перед иностранными банками – чуть ли не превысила стоимость активов. Кредиторы начали терять терпение.

БМ-банк до 2015 г. исправно помогал Исмаилову рассчитываться с долгами. Так, в сентябре 2012 г. по просьбе бизнесмена БМ-банк выдал компании «Руслайн 2000» кредит в $185,43 млн, что позволило погасить долги КБФ АСТ, «Бизнес-клуба «Тропикано», владевшего бизнес-центром на Красной Пресне, и лично Исмаилова, полученные ими в 2008–2009 гг.

Кредиторы со связями Борис Зубков, по иску которого почти обанкротили Тельмана Исмаилова, – давний знакомый бизнесмена. Именно у Зубкова Исмаилов приобрел ООО «Бизнес-клуб «Тропикано», построившее в 2010 г. одноименный бизнес-центр на Красной Пресне. Сделка прошла в два этапа. В 2005 г. КБФ АСТ Исмаилова выкупила 50% «Бизнес-клуба «Тропикано» у Инессы Шахвердиевой, остальные 50% ООО остались у ее партнера Зубкова. В 2013 г. Зубков и КБФ АСТ продали 100% «Тропикано» близкой к Исмаилову компании Tounderwide Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).

Среди других кредиторов Исмаилова оказался еще один интересный кипрский офшор, утверждающий, что бизнесмен должен ему больше, чем БМ-банку. Это созданная в 2013 г. Pevrelok Investments Limited, заявившая требования в 26,56 млрд руб. Его номинальная владелица – Фросо Хаджисавва, сотрудница секретарской компании Diagoras (Secretarial) Limited. Созданная в 1994 г. Diagoras предоставляет секретарские услуги тысячам компаний, среди которых есть также структуры ВЭБа и ВТБ. Pevrelok в 2014–2015 гг. приобрела права требования по договорам займов, которые турецкие компании Исмаилова заключали еще в 2006–2009 гг.

Год спустя Исмаилов перевел основные активы на офшоры. Действующая в его интересах голландская Tropicano Finance B.V. на полученные в БМ-банке $55 млн приобрела у Tounder Holdings Limited с Британских Виргинских островов по 100% долей в компаниях Ergon Incorporate Ltd, Tigerim Holdings Limited и Tounderwide Holdings Ltd (все зарегистрированы в августе 2013 г. на Британских Виргинских островах). Эти офшоры, в свою очередь, стали владельцами ресторана «Прага», «Бизнес-клуба «Тропикано» и торгового центра АСТ в Измайлове. Акции российских компаний и их недвижимость перешли в залог БМ-банку, вдобавок Исмаилов дал личное поручительство по каждому из полученных кредитов.

Другие свои активы Исмаилов передал сыновьям Алекперу и Сархану, а также племяннику Зауру Марданову. Им достались ключевые компании холдинга КБФ АСТ, владевшие 3000 га земли в Клинском районе Подмосковья, московский дом торжеств «Сафиса», отель «АСТ гоф» в Филях, склад в Иртышском проезде и магазин «Марина галантерея» на ул. Гарибальди.

Помимо БМ-банка Исмаилов брал деньги у Янчукова. В 2010–2011 гг. Sezaria Limited последнего выдала два кредита на $100 млн кипрской Tandum Limited Исмаилова. В 2011 г. Исмаилов занял 2 млрд руб. у Виталия Мащицкого, еще эквивалент 1 млрд руб. получил в швейцарском Deutsche Bank.

Расплатиться с кредиторами Исмаилов не смог. Первым через суд начал требовать деньги Янчуков. Его Sezaria Limited в 2014 г. добилась в окружном суде Никосии (Кипр) ареста активов Исмаилова, а в 2015 г. по ее иску Лондонский коммерческий арбитраж присудил взыскать с Исмаилова $146 млн. Это решение структуры Янчукова подтвердили и в Арбитражном суде Москвы.

Одновременно с Янчуковым от Исмаилова стал требовать возврата долгов и БМ-банк. Он подал в июле 2015 г. иск на $213 млн к КБФ АСТ в Арбитражный суд Москвы и лично к Исмаилову в Мещанский районный суд.

Более $200 млн от Исмаилова потребовали вернуть и турецкие банки Halk Bankasi и Garanti Bankasi. Они давали деньги турецким компаниям Исмаилова на строительство Mardan Palace.

Банкротство наперегонки

Первый иск о персональном банкротстве Исмаилова 5 октября 2015 г. подал БМ-банк, требовавший с бизнесмена 17,4 млрд руб. Представители Исмаилова тогда выражали недоумение действиями банка. Кредиты были обеспечены залогом крупнейших активов холдинга АСТ, а именно здания ресторана «Прага» площадью 10 000 кв. м, ТЦ «Бизнес-клуб «Тропикано» площадью около 16 000 кв. м, ТЦ в Измайлове площадью около 21 000 кв. м рыночной стоимостью более $250 млн, заявлял представитель Исмаилова. Когда у заемщика возникли проблемы, совместными усилиями был найден покупатель на два объекта, готовый заплатить $150 млн и даже внесший банку залог в $15 млн, говорилось в заявлении. Однако по неизвестной причине банк не стал совершать сделку и инициировал взыскание долга – причем не с компаний-должников, а лично с Исмаилова, сожалел представитель бизнесмена.

БМ-банк отправил заявление в Арбитражный суд Москвы по известному ему месту жительства должника. Это оказалось ошибкой. Исмаилов за 10 дней до подачи иска, 25 сентября 2015 г., успел прописаться по новому адресу – в подмосковной деревне Сколково. Выяснить это удалось не сразу, и Арбитражный суд Москвы только 21 декабря вынес определение о передаче дела в Арбитражный суд Московской области.

Эта проволочка чуть было не оказалась фатальной для банка. В Арбитражный суд Московской области в один и тот же день, 19 ноября, поступило сразу два иска о банкротстве Исмаилова – от самого бизнесмена и от его давнего знакомого Бориса Зубкова (см. врез). Ему бизнесмен был должен смешную по сравнению с общим долгом сумму – 15 млн руб. Иск Исмаилова суд не стал рассматривать из-за процедурных нарушений, а заявление Зубкова удовлетворил ровно в тот день, когда московский арбитраж передал иск БМ-банка в Подмосковье. Из заявлений ответчика выяснилось, что у Исмаилова нет постоянного источника дохода, на его счетах осталось лишь 27 000 руб., а в собственности – единственный земельный участок в Сколкове кадастровой стоимостью около 14 млн руб. Суд признал Исмаилова банкротом и открыл в отношении его конкурсное производство.

Чтобы опротестовать это банкротство, БМ-банку потребовался почти год и три судебные инстанции. При внимательном изучении расписка Зубкова оказалась странной: из датированного сентябрем 2015 г. документа следовало, что заемщик получил от кредитора деньги в сентябре 2014 г. Вдобавок оригинал расписки Зубков суду не предоставил, а Исмаилов не объяснил, на что потратил полученные деньги. Предыдущее решение было отменено, при этом кассация постановила вновь рассмотреть дело о банкротстве Исмаилова, но уже по иску БМ-банка. В конце августа 2016 г. Арбитражный суд Московской области признал Исмаилова банкротом, включил в реестр его кредиторов БМ-банк с его требованиями и начал процедуру реструктуризации задолженности. Исмаилов оспаривает решение о банкротстве в апелляции.

Ростовский след

Осенью 2015 г. казалось, что кредиторы забрали у Исмаилова все его основные активы. В ноябре 2015 г. в Турции с торгов был продан Mardan Palace. Один из кредиторов Исмаилова – Halk Bankasi заплатил за отель всего $124 млн, в 10 раз меньше заявленных Исмаиловым затрат на строительство. БМ-банк еще в июле 2015 г. настоял на смене гендиректоров в компаниях, владеющих «Прагой», «Тропикано» и ТЦ АСТ. Новым руководителем всех трех компаний стал Владимир Цыпин, до этого работавший в структурах ВТБ. В декабре вступило в силу решение суда о взыскании с КБФ АСТ в пользу банка $213 млн, а совет директоров БМ-банка одобрил покупку доли в уставных капиталах ООО «Прага-АСТ», ООО «Руслайн 2000» и ООО «Бизнес-клуб «Тропикано». В ходе исполнительного производства был арестован участок на Никитском бульваре, права на аренду которого ранее принадлежали КБФ АСТ.

Но выяснилось, что интересующая БМ-банк недвижимость уже принадлежит вовсе не компаниям, входящим в группу АСТ, а структурам, связанным с ранее неизвестными кредиторами Исмаилова.

КБФ АСТ к маю 2016 г. была реорганизована путем присоединения к ООО «АСТ транс маркет», принадлежавшему бывшему совладельцу ЧОП «АСТ щит» Анатолию Соколову. Сразу после реорганизации «АСТ транс маркет» объявил о своей ликвидации. Вдобавок в суд поступило заявление о банкротстве этой компании от фирмы «Вирол», учрежденной бывшим гендиректором «АСТ транс маркета» Анной Сычевой. Пока БМ-банк пытается в арбитраже Москвы оспорить реорганизацию ликвидированного должника и требует от «АСТ транс маркета» вернуть все полученное от КБФ АСТ имущество.

Распродажа активов С того момента, как перед Исмаиловым возникла угроза банкротства, его семья постаралась расстаться еще с двумя активами. В октябре 2015 г. «Группа АСТ-89г» продала занимающуюся торговлей ювелирными изделиями фирму «АСТ-голд» британской Wiccan Wear Ltd, следует из данных СПАРК. Правда, судя по отчетности Wiccan Wear Ltd, она к тому моменту была уже три года как ликвидирована. Тем не менее в марте 2016 г. компания присоединила к себе ООО «Теплострой», чем окончательно запутала схему владения. Гендиректор «Теплостроя» Валентина Шупта числится руководителем еще 100 компаний, единственный учредитель компании – зарегистрированная на Сейшелах Golden Age Holding Limited владеет долями еще в 322 российских ООО.

Под самый конец 2015 г. ранее принадлежавшая семье Исмаиловых компания «АСТ – Колхоз «Клинский» решила продать 106 га из принадлежащих ей 3000 га земли. И заключила 28 декабря 2015 г. договор купли-продажи за 200 млн руб. с производителем систем мониторинга и наблюдения – компанией «НПК «Фаворитъ». По условиям договора покупатель выплатил аванс в 150 млн руб., а «АСТ – Колхоз «Клинский» до 20 января 2016 г. обязалась перевести земли из сельскохозяйственной категории в земли промышленности. За такой короткий срок совершить перевод земель было нереально, поэтому 23 января 2016 г. «АСТ – Колхоз «Клинский» сообщила «НПК «Фаворитъ» о невозможности перевода земель и о расторжении договора. В июле 2016 г. суд вынес решение о взыскании в пользу «Фаворита» с «АСТ – Колхоз «Клинский» 154,6 млн руб. долга.

Имущество же, как выяснилось, к январю 2016 г. было упаковано в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ). По данным Росреестра, «Сафиса» (площадью 3798 кв. м), Московский полиграфический дом (10 987 кв. м) и пятиэтажный склад в Иртышском проезде (15 148 кв. м) перешли в долевую собственность ЗПИФН «Метрополия», находящегося под доверительным управлением ростовского АО «Новые технологии управления». Исмаиловы оплатили недвижимостью паи фонда. Московский полиграфический дом, кстати, сейчас продается, следует из информации, размещенной на сайте Энтузиастов56стр22.рф.

По данным годового отчета «Новых технологий управления», компании принадлежит 31% долей в ЗПИФ «Атлантис-финанс», управляемом УК «Капитал». Эта управляющая компания весной 2016 г. подала заявление о включении в реестр кредиторов Исмаилова с требованиями на 12,4 млрд руб. Как сообщил бывший финансовый управляющий имуществом Исмаилова, требования возникли из-за неисполнения обязательств по договорам поручительства.

Кроме того, компании, входящие или входившие в группу АСТ, сами атаковали БМ-банк, претендуя на крупнейшие активы Исмаилова. 11 ноября 2015 г. в Арбитражном суде Москвы «Группа АСТ-89г», подконтрольная сыновьям Исмаилова, потребовала банкротства «Бизнес-клуба «Тропикано», ссылаясь опять же на неисполненные обязательства. Компания «Время-сервис» просила обанкротить «Прага-АСТ», а «АСТ-инжиниринг» – «Руслайн 2000», владеющую ТЦ в Измайлове.

Как возникали эти обязательства, видно на примере истории «Руслайн 2000». В 2013 г. «АСТ-инжиниринг», ранее входивший в группу АСТ, по договорам подряда выполнял некие работы для «Руслайн 2000», поручителем по договору выступали «Прага-АСТ» и «Тропикано». Заказчик работу не оплатил и остался должен «АСТ-инжинирингу» 81 млн руб. В марте 2015 г. третейский суд «Ростовский областной арбитраж», созданный при ООО «Закон», взыскал долг в пользу «АСТ-инжиниринга». Осенью 2015 г., когда кредиторы начали атаковать Исмаилова, «АСТ-инжиниринг» получил в Мартыновском районном суде Ростовской области исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда. Суд начал исполнительное производство по искам структур АСТ и арестовал счета компаний-должников.

Новые кредиторы

За два месяца 2016 г., пока в Арбитражном суде Московской области шла процедура банкротства Исмаилова по иску Зубкова, его кредиторы успели заявить о требованиях на 160 млрд руб. Из этой суммы на БМ-банк и «Мангазею» пришлось меньше 20%. Долг перед БМ-банком – 17,4 млрд руб., а перед офшором Янчукова – 10,4 млрд руб. Неожиданно крупнейшим кредитором Исмаилова оказалась кипрская фирма Akyla Trading Limited – она требовала с бизнесмена 48 млрд руб. Еще 31,57 млрд руб. потребовали офшоры Chevrex Limited, Coretix Limited, Pentecost Limited и Apeldon Consultants (Overseas) Limited. Эти же структуры вошли в число кредиторов компаний, владевших крупнейшими активами Исмаилова. Например, Akyla требует с ресторана «Прага» и других фирм 56 млрд руб. Что это за компании?

Akyla Trading Limited могла приобрести право требования к структурам Исмаилова у фирмы Whittingham Worldwide Ltd, которая в середине 2000-х давала деньги турецкой компании Исмаилова Ast Insaat Turizm, следует из материалов арбитражных разбирательств. Financial Times утверждала, что Whittingham Worldwide Ltd принадлежит Сулейману Керимову. По данным издания, именно эта компания была задействована в операциях с акциями «Газпрома», на которых заработала семья первого вице-премьера Игоря Шувалова. Кстати, именно Керимову Исмаилов продал в 2009 г. «Военторг» на Воздвиженке. Сделка тогда оценивалась в $300–400 млн. Получить комментарии представителя Керимова не удалось.

Большая часть требований остальных кредиторов связана с переуступкой прав по долгам Исмаилова и его компаний в 2012-м и в последующие годы. Как минимум одна из фирм поручалась за компанию, строившую Mardan Palace, следует из материалов дела.

Все офшоры – кредиторы Исмаилова так или иначе связаны с кипрской сервисной группой Menwin Management Limited. Menwin управляла активами Исмаилова, следует из материалов окружного суда Никосии. В 2014 г. Sezaria Limited, обращаясь с ходатайством об аресте активов Исмаилова, включила Menwin и связанные с ней структуры в число соответчиков. Человек, близкий к одной из сторон, спорящих за активы бизнесмена, предполагает, что за третьими лицами, претендующими на активы группы АСТ, стоит Исмаилов.

Чем опасны для БМ-банка новые кредиторы? Размер их требований в разы превышает требования БМ-банка, а значит, им и досталась бы большая часть денег, вырученных при продаже имущества с торгов. «В случае, когда банкротство инициируют аффилированные лица, а ими управляет выбранный этими же людьми арбитражный управляющий, должник полностью контролирует собственное банкротство», – объясняет партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Если он выбирает процедуру реализации имущества, то часть вырученных средств через аффилированные структуры возвращается банкроту, а вся его задолженность погашается, продолжает юрист. Банк, выбирая другую процедуру – реструктуризацию долга, получает время и возможность не только требовать регулярных выплат по долгу, но и искать все имущество должника и обращать на него взыскание: и то, которое он успел перепродать перед своим банкротством, и то, которое принадлежит «другу детства или знакомому», рассуждает Панич.

Пока БМ-банку удается парировать атаки конкурентов. Юристы банка сумели доказать в суде, что решения ростовского третейского суда недействительны: были обнаружены подделки подписей и документов. Поэтому все три банкротства бывших компаний Исмаилова были остановлены. Но только для того, чтобы сам БМ-банк в октябре 2016 г. подал три иска о банкротстве «Прага-АСТ», «Руслайн 2000» и «Бизнес-клуба «Тропикано».

«Имущество компаний «Прага-АСТ», «Руслайн 2000» и «Бизнес-клуб «Тропикано» является залогом по кредитам, выданным Банком Москвы структурам Исмаилова. К сожалению, третьи лица предпринимают различные сомнительные действия, «рисуя» права требования на эти компании. Мы вынуждены защищаться, в том числе с помощью их банкротства. Это исключительно юридический процесс, призванный в итоге добиться возврата всех долгов г-на Исмаилова всеми доступными методами в соответствии с законодательством», – сообщил «Ведомостям» представитель БМ-банка.

Получить комментарии у Исмаилова, его сыновей и его представителей не удалось.