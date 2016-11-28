Экспорт газа из США превысил импорт впервые за 60 лет

Экспорт газа из США с 2010 г. вырос более чем на 50%

В минэнерго США считают, что к 2020 году страна войдет в тройку крупнейших производителей газа

Суммарный экспорт природного газа из США превысил в ноябре импорт, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные компании S&P Global Platts.

США в ноябре экспортировали в среднем около 210 млн куб. м газа, включая сжиженный, а импортировали около 198 млн куб. м, подсчитали аналитики. В статье WSJ отмечается, что такая ситуация сложилась в США впервые почти за 60 лет. С 2010 г. экспорт газа из США вырос более чем в 1,5 раза, пишет газета.

Превышение экспорта над импортом аналитики считают поворотным моментом, который свидетельствует об увеличении влияния США в энергетической отрасли, говорится в статье. Отмечается, что США агрессивно наращивают экспорт, стремясь компенсировать потери от продолжительного снижения цен.

Экспорт газа из США с 2010 г. вырос более чем на 50%. По оценкам Citigroup, США к 2020 г. будут поставлять за рубеж пятую часть своего годового потребления газа. По прогнозу минэнерго страны, к этому же году США станут третьими в мире производителями сжиженного природного газа на экспорт, уступая лишь Австралии и Катару.

Основным потребителем американского газа стала Мексика – с начала года ей было направлено около 25 млрд куб. м топлива, в основном по трансграничным трубопроводам. Американский газ Мексика использует в качестве топлива для ТЭС и для покрытия дефицита. На втором месте – Канада (около 14 млрд куб. м), на третьем – Чили (750 млн куб. м).

Некоторые аналитики опасаются, что новый президент Дональд Трамп может пересмотреть политику США по торговле с Мексикой, что приведет к замедлению роста экспорта газа в эту страну, пишет газета.

После победы на президентских выборах Дональд Трамп пообещал сделать США «энергетически независимой» страной. Он заявил, что в основе его плана – смягчение регулирования энергетического сектора. Трамп намерен открыть для разработки нефтегазовыми компаниями больше федеральных земель и водных участков, упростить получение разрешений на новые энергетические проекты и отменить ограничения, в том числе экологические, введенные при Бараке Обаме.

Однако, несмотря на эти заявления, непонятно, какие шаги новый президент предпримет по соглашению о свободной торговле с Мексикой.

Экспорт нефти и газа из США стал возможен благодаря сланцевой революции. Сначала она состоялась в секторе добычи газа, благодаря чему его цена упала с более чем $14 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU) в 2008 г. до $2,4 сейчас. Затем компании, применяющие гидроразрыв пласта и горизонтальное бурение, научились поднимать на поверхность и более тяжелую нефть. В результате нефтедобыча в США выросла с менее чем 5 млн баррелей в день в 2008 г. до нынешних 9,2 млн баррелей (причем в апреле 2015 г. она достигала 9,6 млн баррелей), что стало определяющим фактором в ценовой ребалансировке мирового нефтяного рынка.