Обещания Трампа вряд ли помогут американским нефтяникам

Избранный президент Дональд Трамп пообещал сделать США «энергетически независимой» страной. В основе его плана – смягчение регулирования энергетического сектора. Трамп хочет открыть для разработки нефтегазовыми компаниями больше федеральных земель и водных участков, упростить получение разрешений на новые энергетические проекты и отменить ограничения, в том числе экологические, введенные при Бараке Обаме. «В энергетике я отменю ограничения на добычу американских энергоресурсов, уничтожающие рабочие места», – говорится в видеообращении Трампа, где представлен план его действий в первые 100 дней в Белом доме.

Но участникам рынка не стоит ждать быстрого роста нефтедобычи в США. На это есть четыре причины: цены на нефть, доллар и процентные ставки, ограниченное влияние действующих регулирующих норм, а также отношения США с такими экспортерами нефти, как Россия и Иран.

Во вторник североамериканская нефть WTI к 18:50 мск подешевела на 0,15% до $48,17 за баррель. Цены на нее хоть и выросли примерно на 80% по сравнению с наблюдавшимся зимой минимумом, но их уровень по-прежнему не позволяет многим нефтяникам получать прибыль. Нефтедобыча в США сократилась примерно на 1 млн баррелей в день по сравнению с пиковым значением 9,6 млн баррелей в день в апреле 2015 г. «Хотя набор доступных вариантов увеличится, в итоге все будет зависеть от цен. Если они не достигнут $80 за баррель в следующем году, вряд ли ситуация с предложением как-то изменится», – говорит Майкл Коэн, нефтяной аналитик Barclays.

Курс доллара вырос после победы Трампа на выборах. При прочих равных условиях укрепление американской валюты способствует снижению цен на нефть и активности бурильщиков. Рыночные процентные ставки тоже выросли. Это может отражать ожидаемое ускорение инфляции (что в целом хорошо для цен на сырье), но также может повысить стоимость финансирования для нефтяников, которые и так уже пострадали от обвала цен. «Если займы станут менее доступными и процентные ставки начнут расти, способность нефтяников инвестировать и наращивать добычу снизится, а заоблачные процентные платежи скажутся на их прибыльности», – отмечают специалисты Energy Aspects.

Дополнительные разрешения на бурение на федеральных участках земли вряд ли повлияют на предложение, считают аналитики. Это связано с тем, что в штатах, где произошла сланцевая революция, земель немного таких. Вайоминг – единственный штат, где на долю федеральных земель приходится более 50% добычи, которая в 2015 г. составила 86 млн баррелей, согласно Wyoming Oil and Gas Conservation Commission. Вице-президент Нефтяной ассоциации Вайоминга Джон Робитэйл не считает доступ к федеральным землям причиной для беспокойства: «За исключением городских парков или подобных мест, фактически нет участков, которые не были бы доступны [для аренды и бурения]».

Администрация Обамы ограничила бурение на шельфе, и из-за этого участки в Арктике не оказались в списке объектов, доступных для аренды в ближайшие пять лет. Представители Аляски в конгрессе раскритиковали план, назвав его уступкой защитникам окружающей среды. Но на самом деле разведка нефти в американской Арктике застопорилась раньше – после падения цен на нефть и того, как Royal Dutch Shell не обнаружила значительных запасов в скважине, пробуренной в 2015 г.

«Рынок будет контролировать “вентиль” в гораздо большей степени, чем администрация Трампа, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Либерализация добычи на федеральных землях не приведет к существенному увеличению предложения; на шельфе – может, но далеко не сразу», – утверждает управляющий директор консалтинговой компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.

Администрация Трампа может попытаться отменить ограничения на уровень выбросов метана и сжигание газа на месторождениях. Но сделать это непросто, говорит Марк Браунштейн из Environmental Defense Fund. Кроме того, неясно, насколько это поможет нарастить добычу. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США, уровень нефтедобычи в США в 2020 г. и 2025 г. не будет зависеть от ограничения на выбросы метана.

Но главные вопросы могут касаться того, что происходит за границей. Возможное потепление отношений с Россией, которая сейчас находится под санкциями США, может привести к увеличению ее добычи. Но в то же время жесткая позиция Трампа по отношению к Ирану повышает вероятность возобновления санкций против его нефтяного сектора.

На фоне этих вопросов на фьючерсных рынках наблюдается неопределенность. С тех пор как Трамп победил на выборах, фьючерсы на поставку нефти WTI в декабре 2020 г. – последний полный месяц первого президентского срока Трампа — подорожали лишь на $1. Тогда как январский фьючерс (сейчас – ближайший) подорожал на $2,7.

Перевел Алексей Невельский