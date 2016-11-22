Шесть пунктов на первые 100 дней Трампа

В первые 100 дней президентства Дональд Трамп собирается разорвать соглашение США еще с 11 странами о создании Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), отменить введенные при Бараке Обаме природоохранные ограничения на добычу угля и других энергоносителей и ввести обещанный запрет для бывших сотрудников Белого дома заниматься лоббированием в течение пяти лет после ухода с госслужбы. Также он собирается снять часть ограничений с бизнеса, дать распоряжение руководителям силовых ведомств по разработке плана по борьбе с хакерскими атаками и разобраться, какие мошенничества при получении виз иностранцами ущемляют права граждан США на труд. Все эти меры, по словам Трампа, должны служить «реформированию Вашингтона» и «созданию среднего класса».

Шесть пунктов своего плана избранный президент представил на портале YouTube на видеозаписи, которую The Wall Street Journal назвала первой попыткой Трампа представить свою повестку гражданам напрямую после дня выборов 8 ноября. Газета напоминает, что в течение переходного периода между избранием и инаугурацией Джордж Буш-младший и Барак Обама объявляли о своих планах на регулярных пресс-конференциях или ежедневных брифингах. Пока Трамп не упомянул о своих предвыборных обещаниях отменить введенную Обамой реформу в страховой медицине, возвести стену вдоль границы с Мексикой и снизить налоги, отмечает WSJ. Некоторые из сформулированных Трампом обещаний означают, что правительственным структурам или чиновникам будет поручено разработать новые планы действий, о последствиях которых говорить еще очень рано. К примеру, поручение продумать план «по борьбе с кибератаками и другими угрозами» может оказаться достаточно масштабным, как и расследование случаев мошенничества при получении виз.

Транстихоокеанское партнерство

Транстихоокеанское партнерство Трамп считает «потенциальной катастрофой» для США. Он намерен заменить этот экономический союз честными двусторонними торговыми сделками, которые вернут американцам рабочие места и производство в страну. Выйти из соглашения Трамп обещал еще в ходе предвыборной кампании. Так, в июне 2016 г. он говорил, что заключение соглашения о ТТП пролоббировали представители конкретных интересов, и что его реализация будет изнасилованием страны. Взамен он обещал вернуть США контроль над собственной экономикой, хотя не конкретизировал, что именно он собирается сделать. По его мнению, неудачные торговые соглашения приводили к потере рабочих мест в США.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве в феврале 2015 г. подписали 12 стран, на которые приходится 40% мирового ВВП, в том числе Япония, Малайзия, Австралия, Канада, Мексика и Новая Зеландия. США пока это соглашение не ратифицировали. Сторонники ТТП указывают, что оно поможет укрепить экономические связи и подстегнет рост экономики, в том числе за счет понижения таможенных тарифов, позволит стандартизировать правила на рынке труда, в сфере охраны природы, защиты авторских прав и т. д. Противники ТТП говорят, что переговоры о нем были засекречены и по сути оно является выражением интересов больших корпораций.

Реакция на обещание Трампа по ТТП

Проект ТТП будет бессмысленным без участия США, отреагировал на слова Трампа премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Как передает Reuters, он сказал журналистам, что на встрече представителей стран – участниц партнерства в Лиме в субботу не обсуждалась возможность сохранить его без участия Соединенных Штатов.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил, что у Трампа как у демократически избранного лидера США есть право проводить такую политику, которую он считает нужной (цитата по ВВС). Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл отметил, что остальные 11 стран – участниц ТТП поддерживают идею партнерства, для Австралии оно расширяет возможности по экспорту на крупные рынки, и добавил, что время покажет, что решит Трамп и новый конгресс в отношении США.

Исполнительный директор Азиатского торгового центра Дебора Элмс назвала заявление Трампа по ТТП очень печальной новостью. «Это означает конец лидерства США в торговле и передачу эстафеты Азии», – цитирует ее ВВС.

«Это не стало сюрпризом, с учетом всего того, что Трамп наговорил в ходе кампании, но все равно это разочаровывает, - сказал редактор раздела экономики Азии в журнале the Economist Саймон Рабинович. - Выход США из ТТП убивает проект, который готовили десять лет. Ирония в том, что, несмотря на то, что Трамп называет это ужасной сделкой, она была бы полезна для США. Партнерство дало бы США возможность оказывать значительное влияние на правила торговли между Азией и Америкой и делать больше для защиты прав трудящихся и авторских прав. Провал ТТП создаст пустоту в Азии. И уже пошли разговоры о том, что заполнить его пытается Китай, которые стремится занять позицию лидера в регионе, влияющего на формат торговых соглашений. Правда, добиться этого ему будет трудно, поскольку многие страны опасаются китайской "машины экспорта"».

Главный экономист IHS Markit Харуми Тагути напоминает, что у Японии нет соглашения о свободной торговле с США и стране поэтому трудно конкурировать с другими странами региона, у которых такие соглашения с США есть. Например, с Южной Кореей, которая экспортирует в США примерно те же товары. В отсутствие ТТП Япония, по его мнению, будет стремиться в региональные торговые партнерства.

Позиция Москвы

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно критиковал проекты Транстихоокеанского партнерства или Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства за закрытость и непрозрачность. Так, в октябре, в преддверии саммита БРИКС он выражал сожаление, что «некоторые страны пытаются решить накопившиеся проблемы посредством протекционистских мер, попыток создания таких закрытых и непрозрачных проектов, как Транстихоокеанское партнерство или Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство», и говорил, что Россия привержена «формированию открытых экономических пространств, носящих недискриминационный характер и опирающихся на принципы ВТО» (цитаты ТАСС). В ноябре он повторил то же на итоговой пресс-конференции после саммита АТЭС: для эффективного влияния на процессы в мировой экономике никаких закрытых объединений создаваться не должно. «Если же они будут создаваться, то это не пойдет на пользу ни развитию мировой торговли, ни мировой экономике в целом», – считает Путин.