«Лица, действующие в интересах «Воркутаугля», давали взятки» – СК

Авария на шахте «Северная» произошла в феврале 2016 г., она унесла жизни 36 человек

Следственное управление СК России по республике Коми подозревает начальника Воркутинского отдела инспекции труда Петра Гильца и руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Гончаренко в получении взяток от «лиц, действующих в интересах АО «Воркутауголь», говорится на сайте следственного управления по республике Коми.

В сообщении говорится, что дело также касается командира филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» Леонида Лобкова.

По данным следствия, в 2014-2016 гг. подозреваемые Гончаренко, Лобков и Гильц получали от «лиц, действующих в интересах АО «Воркутауголь», в качестве взятки денежные средства «за попустительство по службе при проведении проверок». Гончаренко получил не менее 810 000 руб, Лобков – не менее 900 000 руб., Гильц – не менее 1 млн руб., считает следствие. СК проводит обыски по месту жительства и работы фигурантов дела. Решается вопрос об их задержании и избрании мер пресечения, утверждается на сайте.

В отношении людей, которые действовали «в интересах АО «Воркутауголь», возбуждено уголовное дело», говорится на сайте СК. Кто эти лица, СК по республике Коми не раскрывает. Представитель Ростехнадзора от комментариев отказался.

«Руководство "Северстали" и "Воркутаугля" намерено сотрудничать со следствием, - говорит представитель "Северстали" (именно этой компании принадлежит «Воркутауголь»). - Вместе с тем, решение о виновности указанных лиц якобы их связи с «Воркутауглем» может вынести только суд».

Авария на шахте «Северная» (принадлежит «Северстали») произошла в феврале 2016 г., она унесла жизни 36 человек. «Северсталь» решила затопить шахту (на это потратила 500 млн руб.), в ней осталось оборудование на $62 млн, еще $2 млн «Северсталь» потратила на выплаты семьям погибших и пострадавшим.

В июле Ростехнадзор выдвинул три версии (установить причину не удалось из-за затопления). Основная – взрыв метановоздушной смеси, который произошел возле бурового оборудования «из-за некачественной изоляции выработанного пространства и возможного повреждения электрокабелей». К взрыву могло привести плохое проветривание шахты, а также скопление метана и искры от резцов горного оборудования или обвал, говорилось в июльском сообщении Ростехнадзора.

Техническая комиссия, расследовавшая аварию на шахте «Северная» в Воркуте, пришла к выводу, что все возможные версии причин трагедии так или иначе связаны с человеческим фактором – нарушениями регламентов работ, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании у премьера Дмитрия Медведева в августе. «Только природные катастрофы не могли привести к этой аварии», – заключил вице-премьер.

Дворкович говорил, что все версии связаны и с нарушениями отдельных должностных лиц.