Ресторанный холдинг Андрея Деллоса активно развивает корпоративное питание

Maison Dellos (рестораны «Кафе Пушкинъ», «Шинок», «Турандот», сеть кафе «Му-му» и др.) станет больше внимания уделять развитию корпоративного питания, заявил генеральный управляющий ресторанов холдинга Александр Зайцев на Всероссийском конгрессе рестораторов. По его словам, в планах к концу 2017 г. довести долю корпоративного питания в обороте Maison Dellos до 8% с 2,2% за 2015 г. В этом году это направление составит 6% в обороте холдинга, отметил Зайцев.

Среди корпоративных клиентов Maison Dellos – пять гипермаркетов «Ашан», несколько магазинов сети «Азбука вкуса», компании «Герофарм» и Michelin, уточнил операционный директор холдинга Денис Зубатов. Для них питание организовано в корпоративных столовых компаний-заказчиков, уточнил он. Представители «Азбуки вкуса» и сети «Ашан» подтвердили сотрудничество с Maison Dellos. Среди партнеров ресторанного холдинга и кондитерская фабрика «Коркунов», сообщил представитель Mars в России, которому принадлежит предприятие. Тендер по обеспечению питанием сотрудников завода «Мишлен» в Московской области выиграл Maison Dellos благодаря наиболее интересному предложению с точки зрения разнообразия меню, его качества и стоимости, отметила представитель Michelin в России Екатерина Крюкова.

Экономят на еде 3,7% на столько сократилось в России число посещений корпоративных столовых (т. е. точек питания в офисах, на предприятиях, в больницах, учебных заведениях) с октября 2015 г. по сентябрь 2016 г. – до 390 млн визитов, согласно NPD Group, в деньгах рынок вырос на 4,5% до 46 млрд руб., средний чек в 2016 г. – 122 руб. (+9% год к году)

Maison Dellos сейчас участвует более чем в 10 тендерах на предоставление услуг по корпоративному питанию, сказал Зубатов.

В среднем питание одного человека в корпоративной столовой стоит 150–400 руб. в зависимости от места, дотаций компании на питание сотрудников и выбранного меню, сообщил Зубатов. По его словам, Maison Dellos ежедневно кормит примерно по 1500 сотрудников сетей «Ашан» и «Азбука вкуса». Таким образом, стоимость одного контракта по организации корпоративного питания может варьироваться от 0,5 млн до 10 млн руб. в месяц в зависимости от условий, резюмирует Зубатов. Сумма контракта обычно раз в год корректируется на инфляцию, отметил он.

Финансовые показатели сегмента «корпоративное питание», как и всего холдинга, Зайцев и представитель Maison Dellos раскрыть отказались. Основное юрлицо сети «Му-му», как следует из документов на ее сайте, – ООО «Фастлэнд», его выручка в 2015 г. – 3,8 млрд руб., согласно «СПАРК-Интерфаксу». С «Фастлэндом» через руководителей или владельцев связаны фирмы «Моне» (выручка в 2015 г. – 620 млн руб.), «Юста лайн» (504 млн руб.), «Кросс лайн» (356 млн руб.), «Анжелюс» (316 млн руб.), «Пушкинъ» (155 млн руб.), по данным «СПАРК-Интерфакса».

Маржинальность сегмента корпоративного питания сопоставима с маржинальностью некоторых ресторанов холдинга, отметил представитель Maison Dellos. Холдинг развивает это направление в том числе потому, что оно гарантирует постоянный, стабильный спрос, отмечает директор по маркетингу Maison Dellos Алена Шварц.

Диверсификация бизнеса и развитие корпоративного питания естественны для многих ресторанных холдингов, считает представитель NPD Group Анна Людковская. Это часть сегмента «фастфуд», суть которого сводится к быстрому обслуживанию клиентов, замечает она, а у Maison Dellos есть такой опыт. С ней согласен президент ГК «Корпусгрупп» Олег Лобанов: если у Maison Dellos кухня «Му-му» уже работает в сегменте быстрого обслуживания, то почему бы не загрузить максимально мощности сети, рассуждает он.