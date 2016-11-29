«Пятерочки» стали определяющим игроком на рынке торговой недвижимости

«Пятерочки» занимают новые торговые площади быстрее всех других розничных сетей в нынешнем году

Доля второго по обороту ритейлера России X5 Retail Group в приросте торговых площадей достигла исторического максимума в III квартале 2016 г., свидетельствуют данные исследования «Infoline-аналитики».

За квартал крупные ритейлеры нарастили торговые площади суммарно на 659 900 кв. м, это на 22,5% меньше, чем год назад. Infoline анализирует динамику роста площадей 150 ритейлеров с чистой розничной выручкой от 3 млрд руб.

75% прироста торговых площадей пришлось на семь крупнейших сетей – «Магнит», X5, «Дикси», «Ленту», «Ашан», Metro Cash & Carry, «О’кей». Совокупная доля двух лидеров, X5 и «Магнита», в приросте достигла максимума и приблизилась к 64,6%. Но основную часть прироста обеспечила X5 – 42,2% всех появившихся за квартал торговых площадей, подсчитали аналитики Infoline.

X5 за III квартал 2016 г. нарастила площади на 277 830 кв. м. За это же время площади основного конкурента группы, «Магнита», выросли на 148 190 кв. м; на него пришлось 22,5% прироста площади российской розницы за квартал.

Для Х5 2016 год стал переломным, свидетельствуют данные «Infoline-аналитики». Принадлежащая «Альфа-групп» розничная сеть впервые за шесть лет почти догнала по темпам роста сети «Магнит» лишь к концу 2015 г., а с начала этого года темпы роста сети X5 начали опережать конкурента (см. график).

Но если X5 Retail Group ускорила темпы роста сети, то «Магнит» в III квартале увеличивал торговые площади существенно медленнее, чем год назад, – в III квартале 2015 г. прирост составил 27 000 кв. м, свидетельствуют данные «Infoline-аналитики». «Магнит», столкнувшийся с резким замедлением роста продаж, вынужден адаптировать свои форматы к изменившимся требованиям покупателей – и к ассортименту, и к внешнему виду магазинов, и к выкладке товаров, и к маркетинговой активности, и к качеству сервиса, напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По факту сегодня «Пятерочка», основное подразделение по доле доходов Х5, – это один из крупнейших игроков и маркетмейкер в сегменте аренды торговой недвижимости, констатирует представитель X5. В течение года спрос на стрит-ритейл на рынке существенно сокращается, ужимаются или покидают рынок самостоятельные предприятия торговли и сети – и продовольственные, и непродовольственные, замечает он. «Помещения освобождаются и могут пустовать подолгу. Конкуренция за помещения сократилась, поэтому условия аренды в сравнении с 2012–2014 гг. принципиально улучшились», – радуется он.

«Действительно, одни крупные игроки рынка значительно набирают обороты, но нельзя игнорировать и противоположное положение дел у других крупных ритейлеров», – соглашается финансовый директор сети супермаркетов «Я любимый» Михаил Федулов. Многие ритейлеры вынуждены оптимизировать бизнес, значительно сокращать число торговых точек, напоминает он.

За III квартал самое значительное сокращение площадей пришлось на «Седьмой континент», по данным «Infoline-аналитики», розничная компания закрыла пять гипермаркетов и пять супермаркетов, общая торговая площадь «Седьмых континентов» сократилась на 34 500 кв. м. Кроме того, летом 2016 г. прекратила работать региональная розничная сеть «Лакмин», многие другие региональные ритейлеры сокращали площади.

Рост торговых площадей лидеров рынка – это не столько показатель роста числа самих магазинов, рассуждает Федулов, сколько отражение передела рынка. «Ввод торговых площадей значительно замедлился, поэтому в большинстве своем открытие новых магазинов проходит за счет замещения арендаторов.

Качественных мест, как и раньше, весьма ограниченное количество», – объясняет он.

Конкуренция продавцов, в том числе ценовая, растет, новые магазины перетягивают клиентов, но реальные доходы населения снижаются, перечисляет Бурмистров. В результате у большинства сетей продажи с квадратного метра снижаются и в этом году число закрытых магазинов выросло почти у всех лидеров рынка, обозначает он тенденцию.

Прирост торговых площадей будет замедляться и в 2017 г., считает Бурмистров. По его прогнозу, за 2017 г. крупнейшие ритейлеры прирастут на 2–2,1 млн кв. м против прироста на 2,2–2,3 млн кв. м в нынешнем году. «А в 2018–2020 гг. чистый прирост площадей снизится до 1,8–1,9 млн кв. м в год, т. е. до показателя 2013 г.», – ожидает эксперт.

«Магнит» в 2017 г. может несколько ускорить темпы открытия магазинов, говорил в октябре инвесторам и аналитикам основной акционер и гендиректор ритейлера Сергей Галицкий (в 2016 г. план «Магнита» – открыть до 80 гипермаркетов, 1000–1100 «магазинов у дома» и 1200 магазинов дрогери, что чуть меньше, чем в 2015 г.).

Для «Магнита» начиная с 2017 г. будет постоянно стоять вопрос выбора: открытие новых магазинов или реконструкция действующих в новый формат «Магнит у дома», считает Бурмистров.

«Как показывает опыт сети «Пятерочка», реконструкция может принести более быструю окупаемость. Поэтому чистый прирост количества магазинов у «Магнита», вероятнее всего, будет замедляться», – рассуждает он.

У Х5 же стратегия нацелена на удвоение доли рынка, что предполагает сохранение высоких темпов роста площадей, говорит представитель группы; более точные планы он обещал раскрыть после объявления результатов работы за 2016 г. «Наша задача – наращивать присутствие в стратегически сильных регионах «Пятерочки», а также укрепляться в Сибири, куда мы вышли во втором полугодии 2016 г.», – заключил он.