Imperial Tobacco закрывает старейшую в России табачную фабрику

Международная табачная компания Imperial Tobacco Group объявила о закрытии с 1 января 2017 г. фабрики в Ярославле, старейшего табачного производства в России. Российский рынок сигарет продолжает падать под влиянием жестких регуляторных мер, роста акцизов и законодательного запрета на производство пачек с количеством сигарет свыше 20 штук, перечисляет Imperial Tobacco причины закрытия производства. Сейчас мощности ярославской фабрики задействованы всего на 40%, отмечает компании. Поэтому ее закрытие – «неизбежный шаг, направленный на обеспечение функционирования бизнеса в будущем», процитирован в сообщении Олег Дятлов, гендиректор «Империал Тобакко Ярославль».

Imperial Tobacco выпускает сирагеты под брендами Davidoff, R1, West, Gauloises, Style, P&S, «Максим».

Основаная в 1850 г. Ярославская табачная фабрика является старейшей в стране. Спустя 28 лет, после победы России в русско-турецкой войне, она получила свое более известное название «Балканская звезда». В 2008 г. фабрика стала частью Imperial Tobacco Group. Прежде здесь производилось до 20 млрд сигарет в год, что составляло 25% от общего производства компании в России, говорит представитель Imperial Tobacco в России.

После остановки предприятия в Ярославле производтсвенные мощности будут переброщены на завод компании в Волгограде, отмечается в сообщении компании. Историческое здание фабрики в Ярославле будет продано, констатировал представитель Imperial Tobacco в России.

За последние несколько лет это не первое закрытие табачными компаниями производств в России. В 2012 г. British American Tobacco (BAT) в связи с оптимизацией производства закрыла фабрику «Ява» в Москве, напоминает представитель этой компании. В течение 2013 г. «БАТ Россия» перенесла производственные линии из Москвы на две оставшиеся фабрики – в Санкт-Петербурге и Саратове. Другой производитель табачных изделий, Japan Tobacco International (JTI), год назад объявляла о закрытии завода «Лиггетт-Дукат», планируя перебросить производственные мощности на петербуржскую фабрику «Петро», напомнил представитель JTI. Обе компании, по словам их представителей, связывают закрытие своих производственных площадок с сокращением табачного рынка из-за многократного роста акцизов.

С 2014 по 2016 г. минимальный акциз за 1000 сигарет вырос с 1040 до 1680 руб., т. е. на 61%. В 2017 г. он вырастет еще на 26,4% до 2123 руб. за 1000 сигарет, согласно принятым Госдумой поправкам в Налоговый кодекс. Производство папирос и сигарет в России снижается с 2012 г., по данным Росстата: за четыре года рынок сократился на 16% до 344 млрд штук в 2015 г.

Дальнейшие планы по оптимизации производств представители «БАТ Россия» и JTI в России комментировать отказались.