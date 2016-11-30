Агропром

Philip Morris может прекратить производство традиционных сигарет

Табачная компания хочет сосредоточиться на выпуске менее вредных электронных сигарет
Philip Morris потратила $3 млрд на создание заменителя сигареты, напоминает BBC
Philip Morris потратила $3 млрд на создание заменителя сигареты, напоминает BBC
BarcroftMedia / TASS

Одна из четырех крупнейших табачных компаний Philip Morris International может прекратить производство традиционных сигарет. Об этом рассказал главный исполнительный директор компании Андре Калантзопулос в инвервью BBC Radio 4. «Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», — добавил он.

Калантзопулос признает: Philip Morris производит продукцию, которая вредит здоровью потребителей. Среди ее самых известных брендов – Marlboro, Bond, L&M. Поэтому основная задача компании - «найти и внедрить» менее вредные продукты, сообщил Калантзопулос.

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Philip Morris потратила $3 млрд на создание заменителя сигареты, напоминает BBC. Ранее в 2016 г. Philip Morris начала выпускать iQOS – бездымные сигареты с электронным блоком, в которых специальное лезвие нагревает табак и не сжигает его. При этом курильщик получает привычную дозу никотина. Компания уверяет, что iQOS менее вредны для здоровья, чем традиционные сигареты, правда, пока это не доказано.

Сигареты iQOS можно купить в том числе в Японии, Швейцарии и Италии, пишет BBC. В России комплект iQOS, состоящий из держателя, зарядного устройства, блока питания, USB-кабеля и устройства для чистки, также доступен, его можно приобрести на официальном сайте Philip Morris за 7000 руб. Сигареты для этого устройства покупаются отдельно и выглядят как обрезанные сигареты.

«Если курильщики переходят на электронные сигареты или другие, менее вредные продукты, то в итоге это может положительно отразиться на здоровье населения», - цитирует Reuters исполнительного директора британской благотворительной антитабачной организации Action on Smoking and Health Дебору Арнотт. «Но нам нужны доказательства, чтобы поддержать заявления представителей табачной индустрии», - оговаривается эксперт.

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Philip Morris не первая компания, которая эксперементирует с нагреванием табака вместо сжигания, чтобы создавать менее вредный продукт. В 80-е гг. американская R.J. Reynolds в течение года выпускала сигареты The Premier, которые нагревали табак, но часть его все равно сгорала. Сигареты сняли с производства, поскольку покупатели жаловались на сложность подкуривания и неприятное послевкусие.

Традиционные электронные сигареты с паром выпускают и конкуренты Philip Morris – Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) и другие. В электронных сигаретах потребитель вдыхает не дым от сгоревшего табака, а пар от жидкости на основе никотина, что может заменить курение обычных сигарет без потребления табака, сказано на сайте BAT.

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