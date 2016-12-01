Philip Morris может прекратить производство традиционных сигарет

Статья опубликована в № 4215 от 01.12.2016 под заголовком: Philip Morris уходит в пар

Одна из четырех крупнейших табачных компаний мира – Philip Morris (марки Parliament, Marlboro, L&M и др.) может прекратить производство традиционных сигарет, сообщил ее главный исполнительный директор Андре Каланцопулос в интервью BBC: «Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время».

Каланцопулос признает: продукция Philip Morris вредит здоровью потребителей и основная задача компании – найти и внедрить нечто менее вредное.

Philip Morris потратила $3 млрд на создание заменителя сигареты, напоминает BBC. В 2014 г. Philip Morris начала выпускать iQOS – курительную систему, в которой табак нагревается, а не горит, и курильщик получает привычную дозу никотина, вдыхая табачный пар, а не дым. Philip Morris уверяет, что табачный пар iQOS в среднем на 90–95% менее вреден, чем дым обычной сигареты.

В России комплект iQOS, состоящий из держателя, зарядного устройства, блока питания, USB-кабеля и устройства для чистки можно приобрести на официальном сайте Philip Morris за 7000 руб. В iQOS используются табачные стики, которые продаются отдельно и выглядят как обрезанные сигареты. В их состав входит специальная мешка табака, разработанная для более низких температур, чем при горении в сигаретах. Упаковка табачных стиков Parliament (20 шт.) стоит примерно 150 руб. Один стик приравнивается к одной сигарете.

Philip Morris – не первая компания, которая экспериментирует с нагреванием табака. В 1980-е гг. американская R.J. Reynolds год выпускала сигареты The Premier, они нагревали табак, правда, часть его все равно сгорала. Сигареты сняли с производства: покупатели жаловались на сложность прикуривания и неприятное послевкусие.

В ноябре 2016 г. British American Tobacco (BAT) запустила производство устройств для нагревания табака glo в Японии, в продажу они поступят уже в начале декабря, сообщает представитель компании.

Представитель Imperial Tobacco сказал, что пока компания не собирается заниматься устройствами для нагревания табака и сосредоточится на выпуске электронных сигарет. (В них заправляется жидкость с содержанием никотина, курильщик вдыхает пар этой жидкости.)

Компания JTI на запрос «Ведомостей» не ответила.

Последние годы регулирование табачной отрасли ужесточается во всем мире. В Австралии, к примеру, с 1 декабря 2012 г. сигареты продаются исключительно в обезличенной упаковке единого оливкового цвета. Такая же норма может быть введена и в России, предупреждала министр здравоохранения Вероника Скворцова: на сигаретных пачках может не остаться ни логотипов, ни других изображений, ни названия производителя, сохранятся лишь названия марок, и то написанные единым шрифтом. Кроме того, в России, как и во многих других странах, уже запрещена открытая выкладка табачной продукции, а также курение в общественных местах, кафе и ресторанах.

Для продуктов типа iQOS нужно отдельное законодательство, считает представитель Philip Morris: в них не тлеет табак. Российский антитабачный закон, действительно, говорит о курении (при тлении) табака, сосании, жевании и нюхании, но не об испарении.

Исследования самой компании подтверждают: табачный пар не влияет негативно на качество воздуха в помещении, говорит представитель Philip Morris. Но окончательное разрешение использовать iQOS должен принимать владелец помещения, уверен он, а потом это должно быть закреплено в законе.

Если ставить цель снизить вред курения, неверно вводить ограничения на такие продукты, считает предправления Ассоциации профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем Максим Королев, неправильно было и вводить акциз на электронные сигареты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за развитием курительных систем с нагреванием табака, говорит представитель ВОЗ, рассмотрит научные данные о привыкании и токсичности [таких продуктов] и сделает анализ риска для здоровья.

«Если курильщики переходят на электронные сигареты или другие менее вредные продукты, это может положительно отразиться на здоровье населения, – приводит Reuters слова исполнительного директора британской антитабачной организации Action on Smoking and Health Деборы Арнотт. – Но нам нужны доказательства, чтобы поддержать заявления представителей табачной индустрии».

Представитель Минздрава России на запрос не ответил.