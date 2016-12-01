Сечин и Махмудов договорились об СП для поставок металла на верфь «Звезда»

УГМК получит 75% в этой компании, а «Роснефть» – 25%

«Роснефть» и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) создают совместное предприятие «Восточная горно-металлургическая компания», которое станет якорным поставщиком крупноформатного стального листа на судостроительную верфь «Звезда» в Приморье. Об этом сообщается на сайте «Роснефти». Соглашение подписали президент и совладелец УГМК Искандар Махмудов и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Задачей совместного предприятия станет также развитие горнодобывающих и металлургических производств на востоке России исходя из экономической эффективности проектов», – говорится в сообщении.

УГМК выступит в качестве контролирующего акционера проекта и получит 75% в этом СП, а «Роснефть», которая является акционером «Звезды», получит оставшиеся 25%.

Сечин 1 сентября на совещании во Владивостоке попросил президента Владимира Путина поддержать идею строительства в городе Большой Камень (недалеко от Владивостока) металлургического предприятия для обеспечения нужд судоверфи «Звезда».

Путин тогда одобрил предложение и доверил решение этого вопроса вице-премьеру Дмитрию Рогозину. Путин отметил, что «объем металлообработки на «Звезде» составит около 330 000 т в год».

«Мы предлагаем построить металлообрабатывающий и металлопроизводящий комплекс в непосредственной близости от верфи», - сказал главный исполнительный директор «Роснефти» на совещании.

По словам Сечина, в сентябре уже был отобран соответствующий участок земли на расстоянии порядка 100 км от судостроительного предприятия, рядом с перевалочным комплексом. На совещании директор «Роснефти» попросил «небольшую помощь по оформлению этой земли – участка площадью около 400 га».