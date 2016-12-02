Правительство готово согласиться на все предложения РЖД об увеличении тарифов

Статья опубликована в № 4216 от 02.12.2016 под заголовком: РЖД подарят 2% к Новому году

Сегодня в правительстве состоится заседание, где премьер-министр Дмитрий Медведев и профильные министерства обсудят перспективы развития железнодорожной отрасли. «Ведомости» ознакомились с проектом постановления правительства, подготовленным Минтрансом накануне. Как и просила РЖД, в проекте протокола предлагается проиндексировать дополнительно на 4,2% тарифы на перевозку грузов в контейнерах, а также повысить коэффициент на перевозку угля свыше 3300 км на 0,4 (против нынешних 0,3), свыше 5000 км – на 0,5 (сейчас – 0,1).

В убыток РЖД перевозит примерно 14 млн т угля в год, говорил в октябре президент компании Олег Белозеров. «Тариф на перевозку угля должен повышаться с какой-то степенью плавности <...> иначе РЖД влетит в убытки», – соглашается с ним руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев (цитата по «Интерфаксу»).

«По сути, от повышения коэффициентов в большей степени пострадает «Кузбассразрезуголь», мощности которого просто географически сильно удалены от портов», – объясняет один из грузоотправителей. «Меры РЖД ограничат выход товара и региона на международные рынки и создадут дискриминационные условия для одной компании», – продолжает собеседник «Ведомостей.

Индексация тарифа составит 4%. В 2016 г. тариф был проиндексирован на 9%, но фактически он не должен был подниматься выше 7,5%. Представитель РЖД говорил, что доходная ставка РЖД в 2016 г. не превысила 3%.

Сохранится и тарифная надбавка. Сейчас она применяется в тарифном коридоре, верхняя граница которого – 13,4%, а нижнюю ФАС опустила до 50%. В следующем году верхняя граница составит 10%, следует из проекта протокола.

Помимо уже известных и обсуждавшихся мер в протоколе появились и новые предложения. В проекте протокола, в частности, содержится поручение Федеральной антимонопольной службе, Минтрансу, Минэкономразвития и РЖД предусмотреть установление дополнительной целевой надбавки в 2% – это средства, которые будут направлены на капремонт. Что именно будет капитально ремонтироваться, определит комиссия по транспорту – по рекомендации РЖД. В середине ноября межведомственная рабочая группа по вопросам развития железнодорожного транспорта под председательством зампреда правительства Аркадия Дворковича поручила рассмотреть возможность индексировать тарифы РЖД дополнительно до 2% уже в декабре. Предполагалось, что это будет премией за повышение эффективности работы компании, сказано в протоколе.

В конце октября совет потребителей при РЖД предлагал Дворковичу добавить дополнительно 1–2% к тарифам – как раз в качестве премии за повышение скорости движения грузов на 20% в 2014–2015 гг. Предложение грузоотправителей стало альтернативой предложению РЖД дополнительно индексировать в 2017 г. тарифы на перевозку грузов II и III тарифных классов на 2,2–4,2%, а на порожний пробег вагонов – на 2,75%. Другие предложения РЖД – индексировать тариф за порожний пробег на 10% или продлить действие экспортной надбавки в размере 13,4%. Иначе, уверяла РЖД, ее убыток в 2017 г. составит 142,4 млрд руб.

Сократилась, но не сильно Среднесуточная погрузка на железных дорогах в ноябре 2016 г. составила 3,406 млн т, передал «Интерфакс». Это соответствует 102,177 млн т в целом за месяц. В ноябре 2015 г. погрузка составила 103,101 млн т, следовательно, в ноябре 2016 г. она сократилась на 0,9%. План РЖД на ноябрь был утвержден со среднесуточной погрузкой в 3,4 млн т, или 102 млн т за месяц. Вице-президент РЖД Салман Бабаев прежде говорил, что сокращение погрузки в ноябре составит 2,5%, но к концу месяца его мнение изменилось, и он ожидал сокращения всего на 0,5% по сравнению с ноябрем 2015 г. В октябре 2016 г., по предварительным данным РЖД, погрузка сократилась на 3,3% и составила 103,4 млн т. Грузооборот увеличился до 202,5 млрд тонно-километров, или на 1,8%, а с учетом рейсов порожних вагонов – на 2% до 259,6 млрд тонно-километров.

Как предложение грузоотправителей привязать дополнительную надбавку к качеству работы РЖД превратилось в 2% на капремонт, опрошенные «Ведомостями» грузоотправители понять не смогли.

Появилось в протоколе и поручение проработать возможность применения инвестиционных тарифов по отдельным сегментам рынка грузовых перевозок, сформированным под объекты инвестирования. «Это не будет дополнительной нагрузкой на грузоотправителя, – уверяет федеральный чиновник. – Речь идет о возможности применения гибкой системы тарифообразования под определенные инфраструктурные проекты». «Если объект инфраструктуры строится за счет частного инвестора, эти средства будут возвращены через пониженный тариф, – говорит чиновник. – Повышающий тариф устанавливается, когда инфраструктурный объект строится под определенного выгодоприобретателя или группу».

В РЖД отказались комментировать проект поручения. В Минтрансе, Минэкономразвития не ответили на запрос «Ведомостей».

Решения, предложенные в неожиданно появившемся накануне совещания проекте протокола, противоречат прогнозу социально-экономического развития России и, по сути, означают индексацию на 8,5% вместо обсуждавшихся 4%, говорит представитель ФАС. Антимонопольная служба не поддерживает такие решения.

Назначение дополнительной 2%-ной индексации меняется на глазах: идея просто дать РЖД эти деньги в качестве премии за увеличение скорости не находит достаточной поддержки в министерствах, знает человек, близкий к компании-грузоотправителю. «Направить их на капремонты – а многие из них постоянно откладывались – и проконтролировать целевое использование средств – другое дело», – указывает он.

Для участников рынка все это не слишком хорошие новости. Потребители готовы согласиться с точечными изменениями в прейскуранте РЖД – при условии отмены экспортной надбавки и при установлении общей индексации на уровне 4,5%. Но грузоотправителям предлагают все вместе плюс 6%-ную индексацию, а это перебор. Тариф, вопреки обещаниям правительства, снова начинает расти опережающими инфляцию темпами, жалуется собеседник «Ведомостей».

Предложения о дополнительной индексации убивают все инвестиционные проекты на Дальнем Востоке и вообще в промышленности, указывает другой представитель грузоотправителя: для РЖД создается неконтролируемый механизм компенсации всех возможных выпадающих доходов.

Предложения РЖД меняются постоянно – на каждом совещании монополия демонстрирует новую презентацию, говорит сотрудник еще одного крупного грузоотправителя. Причем вместо того, чтобы честно сказать, что тариф повышается на 6%, потому что монополия не знает, как снизить издержки, придумываются какие-то надбавки по сегментам, поражается собеседник. Он напоминает, что, например, надбавку в 2% за скорость доставки предлагала только часть грузоотправителей и только в обмен на отмену экспортной надбавки размером 13,4%. Но, подчеркивает собеседник «Ведомостей», скорость доставки выросла не для всех одинаково.

РЖД нужно повышать эффективность, сокращать издержки, уверен сотрудник другой компании-грузоотправителя. Он надеется, что правительство все-таки ограничит рост тарифов. «Экспортеры нуждаются в поддержке. Не на все сырье цены растут – многие сырьевые рынки находятся на минимумах. А российским экспортерам в отличие от западных конкурентов ехать до портов гораздо дольше», – заключает собеседник.