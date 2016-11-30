РЖД могла бы снизить расходы на 95–130 млрд рублей

Deloitte по заказу Минэкономразвития проанализировала возможность оптимизации расходов РЖД. Итог работы – монополия могла бы в этом году сэкономить дополнительно 95–130 млрд руб., и это без учета реформы конкурсных закупок. Эффект от нее Deloitte оценивает в «десятки миллиардов рублей». Исследование проводилось в декабре прошлого года, в сентябре компания актуализировала расчеты и представила их комитету по стратегии при совете директоров РЖД. «Ведомости» ознакомились с материалами, их подлинность подтвердили федеральный чиновник и человек, близкий к РЖД. Представитель Deloitte подтвердил, что компания разрабатывала такой документ.

Deloitte выяснила, что РЖД совершенно не экономит на закупках. Заказы выставляются крупными лотами – на 100 крупнейших лотов приходится 2/3 бюджета. Средний размер скидки по контрактам составляет всего 1,8%, подсчитала Deloitte. Это худший показатель среди крупнейших госкомпаний. У лидера – «Транснефти» размер скидки составляет 14,7%. Deloitte допускает, что низкая эффективность тендеров может быть следствием «потенциальных сделок с заинтересованностью». «Нерыночный характер отношений между заказчиками в РЖД и претендентами на госзаказ прослеживается как на стадии подготовки конкурсной документации, так и на этапе конкурсного отбора», – говорится в исследовании. Так, конкурс стоимостью 54 млрд руб. на строительство 40 объектов для модернизации БАМа и Транссиба проводился только три недели. «Невозможно представить, как независимый участник мог успеть оценить стоимость работ по этому контракту без доступа к проектной документации, которая по большинству проектов до сих пор не готова», – пишет Deloitte.

РЖД сэкономила на закупках за девять месяцев 2016 г. 8 млрд руб., или 3,9%. В аналогичном периоде 2015 г. показатель составил 3,9 млрд руб., или 1,7%, отмечает представитель РЖД. Всего за 2015–2016 гг. компания снизила расходы на 100 млрд руб., добавляет он.

4%-ное сокращение персонала (около 35 000 человек) помогло бы РЖД сберечь еще 25–60 млрд руб., пишет Deloitte. В компании раздут управленческий персонал. Его доля – 35%, тогда как в 2003 г. было 26,5%, констатирует Deloitte. Управленческий аппарат РЖД раздут, соглашается аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. Увольнение до 25 000–30 000 лишних управленцев вкупе с автоматизацией операционных процессов позволит сэкономить не менее 20 млрд руб., говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. РЖД и так сокращает персонал, сказал представитель компании: «Среднесписочная численность работников по перевозочным видам деятельности в 2016 г. сокращена на 26 200 человек к уровню 2015 г.».

Более 35 млрд руб. можно сэкономить за счет ревизии масштабных проектов: строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань, модернизации БАМа и Транссиба, развития инфраструктуры на подходе к портам Азово-Черноморского бассейна. Так, аналитики находят проект ВСМ заведомо убыточным: вряд ли пассажиропоток вырастет почти в 8 раз до 10 млн человек в год. А даже если это и случится, только инфраструктурная составляющая билета превысит 3300 руб. А это дороже авиаперелета на 10–20%. Также Deloitte предлагает отказаться от покупки пассажирских поездов «Ласточка». В 2016–2018 гг.

РЖД планирует купить 60 таких составов на 49 млрд руб.

Совокупный объем материальных затрат РЖД (материалы, топливо, электроэнергия) в 2017 г. превысит 532 млрд руб., а за счет повышения уровня конкуренции при конкурсных закупках, перехода на закупки топлива напрямую у крупнейших производителей и проч. экономия может составить не менее 16 млрд руб., подсчитал Бурмистров. Продолжение серьезной оптимизации затрат внутри компании возможно только при волевом решении менеджмента, подчеркивает Юминов. «Но, судя по последним просьбам РЖД дополнительно проиндексировать тарифы, оптимизация издержек сильно ограничена», – заключает эксперт. Недавно РЖД просила дополнительно проиндексировать в 2017 г. тарифы на контейнерные перевозки на 4,2%, отменить скидку на перевозки угля на дальние расстояния, повысить тарифы на порожний пробег состава.