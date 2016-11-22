РЖД получит новогоднюю премию

Межведомственная рабочая группа по вопросам развития железнодорожного транспорта под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича 14 ноября поручила рассмотреть возможность проиндексировать тарифы РЖД дополнительно до 2% уже в декабре этого года. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии, состоявшегося 14 ноября. «Ведомости» ознакомились с документом, а его содержание подтвердили два участника заседания. Представитель Дворковича вчера вечером не ответила на вопрос, готовится ли постановление правительства об индексации тарифов РЖД.

Решение об индексации тарифов естественных монополий принимается раз в год. Но о декабрьском повышении расценок на услуги РЖД ранее не объявлялось. Это будет премией за повышение эффективности работы компании, объясняется в протоколе. Декабрьскую индексацию предложили советы потребителей, операторов и крупнейшие грузоотправители, следует из протокола.

Председатель совета потребителей Илья Южанов предлагал дополнительно проиндексировать тарифы РЖД лишь с 2017 г. и только при условии отмены тарифного коридора, позволяющего компании устанавливать скидки или надбавки к стоимости своих услуг. Об этом рассказал «Ведомостям» один из участников заседания комиссии. По его словам, на декабрьской индексации настаивала сама РЖД. Представитель компании комментировать это не стал.

Убытков не будет По итогам 2016 г. РЖД прогнозирует чистую прибыль в 900 млн руб., что почти в 3 раза выше показателя 2015 г. С 2017 по 2020 г. компания рассчитывает выйти на 10 млрд руб. чистой прибыли ежегодно.

В конце октября состоялось совещание представителей РЖД и грузоотправителей, говорит сотрудник РЖД. К планируемой с нового года индексации железнодорожных тарифов на 4,5% они посчитали возможным добавить еще 2%. «Это не дополнительная нагрузка, а часть той прибыли, которую получили операторы и грузоотправители, сэкономив на скорости доставки грузов, которая существенно выросла за последнее время», – говорит собеседник «Ведомостей».

В конце октября совет потребителей при РЖД предлагал Дворковичу добавить дополнительно 1–2% к тарифам в качестве премии за повышение скорости движения грузов на 20% в 2014–2015 гг. Такое предложение грузоотправителей стало альтернативой намерениям РЖД дополнительно проиндексировать в 2017 г. тарифы на перевозки дорогих грузов II и III тарифных классов на 2,2–4,2%, а на порожний пробег вагонов – на 2,75%. Другие предложения РЖД – проиндексировать тариф за порожний пробег на 10% или продлить действие экспортной надбавки в размере 13,4%. В противном случае убыток РЖД в 2017 г. составит 142,4 млрд руб.

Такие меры делают непредсказуемой конечную стоимость транспортных расходов и могут увеличить транспортную составляющую в конечной стоимости продукции до 80%, жаловались грузоотправители на предложения РЖД Дворковичу («Ведомости» ознакомились с позицией совета потребителей, направленной Дворковичу). «Если тариф будет дополнительно проиндексирован на 2% уже в декабре, то рост стоимости перевозки угля к декабрю 2015 г. составит 43%», – подчеркивает человек, близкий к одной из компаний-грузоотправителей.

Если тарифы РЖД в декабре проиндексировать на 2%, дополнительные доходы компании в последнем месяце этого года превысят 2 млрд руб., подсчитал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В 2017 г. доходы РЖД вырастут в связи с дополнительной индексацией на 26 млрд руб., указывает эксперт. А запланированная индексация на 4,5% принесет компании еще 53 млрд руб. «Финансовым планом РЖД предусмотрен рост доходных ставок на 6,5%. Таким образом, предложенная конструкция всего лишь обеспечивает заложенный в бюджете рост», – объясняет генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

Федеральная антимонопольная служба не поддерживает индексацию тарифов РЖД выше инфляции, говорит сотрудник антимонопольного ведомства. «Тариф в соответствии с прогнозом социально-экономического развития не должен вырасти более чем на 4%», – указывает он.

«Неожиданная декабрьская индексация тарифа не может быть учтена промышленными предприятиями в контрактах, поэтому фактически будет профинансирована из прибыли», – говорит Бурмистров. Таким образом, вместо прояснения вопроса об индексации тарифов на 2017 г., которая не позволяет грузовладельцам эффективно планировать бюджет, не только неожиданно повысится тарифная нагрузка, но и возрастет в целом неопределенность. Промышленные предприятия вынуждены будут в планах на 2017 г. индексировать логистические расходы со значительным запасом, рассуждает Бурмистров. «Тарифная нестабильность, рост вагонной составляющей и локальные дефициты парка приведут в 2017 г. к продолжению сокращения погрузки и перевозок и нивелируют усилия РЖД по привлечению грузов на железную дорогу», – предупреждает эксперт.