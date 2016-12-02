ВТБ получит за долги от ФК «Динамо-Москва» его долю в проекте «ВТБ арена парк»

Футбольный клуб «Динамо-Москва» согласился продать ВТБ принадлежащую ему по инвестиционному соглашению долю в девелоперском проекте «ВТБ арена парк», сообщил «Ведомостям» председатель Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (ОГО ВФСО «Динамо») Владимир Стржалковский. Обществу принадлежит 25% акций футбольного клуба.

Проект «ВТБ арена парк» предусматривает строительство в общей сложности около 500 000 кв. м недвижимости, в том числе стадиона на 26 319 мест, универсальной арены, досугово-развлекательного комплекса и подземного паркинга, а также комплекса из 12 корпусов, где разместятся офисы, апартаменты и гостиница – Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Стоимость всего проекта ВТБ оценивал в $1,5 млрд.

«Часть этой [полученной за долю в проекте] суммы предназначена для погашения текущих долговых обязательств, конечно, наиболее значительная сумма – это зарплата игроков. Часть предназначена для решения вопроса по снижению долговой нагрузки», – передал через своего представителя Стржалковский. Гендиректор ФК «Динамо-Москва» Евгений Муравьев в интервью «Советскому спорту» оценил фонд оплаты труда в $20 млн.

Стржалковский ожидает, что вырученных средств хватит на погашение долга перед ВТБ. Сумму сделки и размер долга он не раскрывает. Известно, что к концу 2015 г. клуб был должен ВТБ и его структурам более 5 млрд руб.

ВТБ стал владельцем контрольных пакетов ФК «Динамо-Москва» и управляющей компании «Динамо» (владеет правами аренды на 31 га земли Петровского парка и занимается инвестпроектом «ВТБ арена парк») в 2009 г.

Тогда долги клуба более чем на $240 млн были конвертированы в 74% и 75% минус 1 акция ФК и УК «Динамо» соответственно. По оценке компании «НЭО центр», сделанной по заказу ВТБ, в 2008 г. 100% ФК и УК «Динамо» стоили $516 млн. На тот момент футбольному клубу принадлежали стадион и манеж в Петровском парке и тренировочная база в Новогорске. А рыночная стоимость команды превышала $50 млн, считал бывший гендиректор клуба Дмитрий Иванов.

В 2015 г., когда UEFA отстранил клуб от участия в еврокубках на один сезон из-за нарушения финансового fair play, требующего, чтобы траты клуба были соразмерны его доходам, стало известно, что за 2013–2015 гг. ВТБ потратил на поддержку ФК «Динамо-Москва» более 260 млн евро. Дефицит клуба за три года превысил 307 млн евро.

Новогорское «Динамо» После продажи ВТБ в счет долга доли в инвестпроекте «ВТБ арена парк» у ФК «Динамо-Москва» в собственности осталась только учебно-тренировочная база в Новогорске: три футбольных поля с трибунами на 1500 зрителей, теннисный корт и спортивно-гостиничный комплекс площадью 24 838 кв. м. До ноября 2015 г. все имущество базы «ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо» находилось в залоге у Банка Москвы по трехлетнему кредиту на 880 млн руб. Стоимость основного актива ФК «Динамо-Москва» – игроков интернет-портал Transfermarkt.com оценил в 2016 г. в 21,51 млн фунтов стерлингов против 91,52 млн фунтов в сезоне 2015/16 г.

К концу 2015 г. общие долги одного из самых знаменитых российских футбольных клубов достигли 10,9 млрд руб. В мае 2016 г. «Динамо-Москва» впервые в истории клуба вылетело в низшую лигу, заняв в премьер-лиге 15-е место. Спонсорская поддержка ВТБ в 2016 г. была сокращена в 2 раза – до 2,25 млрд руб. После этого клуб оказался на грани банкротства. По словам представителя «Динамо-Москва», точный размер долга клуба сейчас оценить сложно из-за меняющегося курса евро, растущих процентов и просрочек по зарплате игрокам.

Теперь ВТБ предложил центральному совету ВСФО «Динамо» выкупить у него 74% акций «Динамо-Москва» за символический рубль, рассказал Стржалковский. В пресс-службе ВТБ «Ведомостям» подтвердили направление такой оферты. Сейчас сделка готовится, уточнил представитель банка. По его словам, ВТБ получает необходимые разрешения в соответствующих надзорных органах и планирует завершить сделку до конца года.

Впрочем, потенциальный покупатель не так категоричен. Судя по словам Стржалковского, центральный совет ВФСО «Динамо» не готов становиться единоличным владельцем футбольного клуба. «Вопрос о том, за счет каких средств эта покупка может быть оплачена, не стоит. Другое дело, что нужно четко понимать последствия такого шага. Ни одна футбольная команда не существует сегодня без спонсоров. Поэтому гипотетически, решившись на такой шаг, менеджмент и владелец команды должны четко понимать, какими будут источники и объемы финансирования [футбольного клуба]», – передал он «Ведомостям» через своего представителя.

Все решения о будущем футбольного клуба, включая его дальнейшее финансирование, будут приниматься в тесном взаимодействии с основным акционером – ВТБ, добавил Стржалковский.

«Нынешнее руководство в очень непростых условиях. Денег нет, а клубы финансировать надо. Да и желающих взять [клуб] вряд ли найдется в нынешних условиях», – считает бывший президент ФК «Динамо», гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев. По его мнению, потеря доли в «ВТБ арена парке», видимо, была неизбежна. «Но вот выкупать долю ВТБ в ФК нельзя никак. Это будет фатальной ошибкой, хотя ВТБ, конечно же, тоже сыт по горло проектом и не подписывался так долго нести этот груз», – предупреждает Исаев.

ВТБ уже объявил, что выделит спонсорские 10 млн евро на следующий год. Но пока соглашение не подписано и считать, что эти деньги у клуба уже есть, нельзя, отмечает представитель «Динамо-Москва». Так что понимания, каким будет бюджет клуба на следующий год, нет, продолжает он. Как минимум клуб не будет покупать новых игроков, потому что у команды и сейчас хороший состав, добавляет он.

Владельцем чуть более 1% акций ФК «Динамо-Москва» является Алишер Усманов, давний поклонник «Динамо». Принадлежащий бизнесмену «Металлоинвест» уже спасал клуб в 2008 г., став на короткое время его генеральным спонсором. В декабре 2015 г. Усманов погасил долги хоккейного клуба «Динамо» – об этом агентству «Р-спорт» рассказал бывший президент этого клуба Аркадий Ротенберг. Ведутся ли переговоры с Усмановым о продаже ему ФК «Динамо-Москва», в «Динамо» не ответили. Получить комментарии у Усманова не удалось.