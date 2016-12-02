Сухой Лог продается

В минувшую среду, 30 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведение аукциона на крупнейшее в России месторождение золота Сухой Лог (запасы – 1942 т золота для открытой и подземной добычи, а также 1533 т серебра), следует из самого постановления, опубликованного на сайте правительства.

По условиям аукциона не менее 25% в уставном капитале претендента на аукционе должны принадлежать юрлицу, в котором у государства более 50%.

Стартовый платеж в аукционе на месторождение – 8,6 млрд руб., передал через пресс-службу министр природных ресурсов Сергей Донской. Сам аукцион будет проходить 26 января 2017 г., отметил представитель Минприроды.

Основных претендентов на разработку месторождения два: консорциум «Полюса» и госкорпорации «Ростех», а также «Алроса» (33,9% у Росимущества, еще 25% у правительства Якутии), говорят чиновники и собеседники «Ведомостей», близкие к этим компаниям. Для участия в аукционе госкорпорация «Ростех» и «Полюс» создали СП – «СЛ золото». «Полюсу» в этой компании принадлежит 51%.

Представители «Полюса», «Ростеха» и «Алросы» отказались от комментариев.

Сухой Лог – одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений золота. В 1990-х гг. его пыталась разработать компания «Лензолото», с начала XX в. работавшая на расположенных неподалеку от месторождения россыпях (в 1929 г. британская Lena Goldfields прекратила участие в капитале компании, сейчас «Лензолото» принадлежит «Полюсу»). В 1998 г. тогдашний губернатор Иркутской области Борис Говорин отозвал у «Лензолота» лицензию на Сухой Лог. С тех пор правительство неоднократно пыталось найти месторождению нового разработчика. «Норникель», «Базовый элемент», Polymetal, «Алроса», Barrick, Placer Dome и Rio Tinto – все эти компании в разное время интересовались лицензией на Сухой Лог. В этом году правительство в поисках инвестора продвинулось дальше всего.