По иску Константина Пономарева наложен арест на средства «ИКЕА мос» на 9,3 млрд рублей

Краснинский районный суд Смоленской области удовлетворил заявление бизнесмена Константина Пономарева об аресте 9,3 млрд руб. компании «ИКЕА мос», сообщило «РИА Новости» со ссылкой на определение суда. Это компенсация за отказ «ИКЕА мос» приобрести электрогенераторы у компании Пономарева «Системы автономного энергоснабжения», уточнил человек, близкий к бизнесмену. В августе 2016 г. Краснинский райсуд обязал «ИКЕА мос» выплатить по иску Пономарева 507,6 млн руб., писал «Коммерсантъ». Сам предприниматель тогда сообщил газете о намерении добиться взыскания с «дочки» шведской компании еще 120 млрд руб. за использование своего оборудования.

IKEA не согласна с определением Краснинского райсуда, считает его необоснованным и незаконным и уже оспаривает его, заявил представитель холдинга. По его словам, IKEA расценивает действия оппонентов как использование незаконных схем для получения денежных средств от компании. «Пономарев искусственно ввел в процесс физическое лицо Алексея Танько, чтобы перенести рассмотрение дела в поселок Красный, объясняет представитель IKEA в судах Виктор Степанов: Танько заявил о себе как о поручителе по делам компании, хотя она никогда с ним не сотрудничала. IKEA с Пономаревым подписали соглашение, по которому все спорные вопросы должны рассматриваться по месту жительства последнего, а он прописан в Смоленской области, напоминает адвокат бизнесмена Павел Казарез. «Есть все основания полагать, что соглашение, на которое ссылается Пономарев, сфабриковано: оно датировано 2009 г., но известно о нем стало только в этом году», – говорит Степанов. В соглашении стороны якобы предусмотрели очень спорную неустойку за невыкуп генераторов, автоматически трансформирующуюся в заем, который к лету 2016 г. достиг 10 млрд руб., добавляет он.

IKEA платит Пономарев уже получил в 2010 г. в досудебном порядке с «ИКЕА мос» 25 млрд руб. В 2015 г. управление Следственного комитета возбудило в отношении его уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 8 млрд руб. Спустя две недели прокуратура Москвы постановление отменила. Сейчас все уголовные дела в отношении Пономарева закрыты, говорят представители обеих сторон конфликта.

Пономарев во второй раз пытается реализовать схему, по которой средства IKEA и других компаний, с которыми он судится, мгновенно выводятся из России в офшор, как только суд первой инстанции принимает решение в его пользу, указывает Степанов. Исполнительный лист выдается только после вступления решения суда в законную силу, недоумевает юрист адвокатского бюро А2 Мария Сидорова. Так, Пономарев, выиграв в суде поселка Красный более 500 млн руб., сразу переуступил права требования фирме «Альфа», единственный участник которой – «Капаалекс консалтинг» с Британских Виргинских островов (его гендиректор Анастасия Павлова представляет Пономарева в судах), продолжает Степанов. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу переуступка прав требования возможна на любом этапе судебного разбирательства, парирует Казарез. Сидорова это подтверждает.

Если деньги уйдут в офшор, IKEA не сможет их вернуть в случае победы в вышестоящих судах, настаивает Степанов. Такая проблема, когда деньги переуступаются фирмам-однодневкам, действительно есть, подтверждает Сидорова, единственная возможность избежать этого – обратиться в суды вышестоящих инстанций с ходатайством о приостановлении исполнения судебного акта.

Получить комментарии представителей Краснинского райсуда и Танько не удалось.