IKEA в России подозревают в неуплате 32 млрд рублей налогов

Структура крупнейшего продавца мебели и товаров для дома в мире, IKEA, подозревается в неуплате налогов в России на 32 млрд руб. Уголовное дело по факту уклонения IKEA Einrichtungs GmbH от уплаты налогов на такую сумму возбудил следственный отдел по городу Химки Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, говорится в постановлении, с которым ознакомились «Ведомости».

Судебный завсегдатай IKEA в России участвует в нескольких крупных судебных разбирательствах. Например, в 2006–2010 гг. IKEA арендовала у бизнесмена Константина Пономарева дизельные электростанции в Санкт-Петербурге, но в 2008 г., по версии Пономарева, платить перестала. В IKEA же считали, что она платила за электричество по ставкам выше рынка. В результате мирового соглашения в 2010 г. Пономарев получил от IKEA 25 млрд руб. А «ИКЕА Ханим» несколько лет судится с КСХП «Химки» за земельный участок, на котором находится бизнес-центр «Химки бизнес парк». В июне судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда подтвердила права «дочки» IKEA на эту территорию.

По версии следственных органов, в 2011 г. немецкая IKEA Einrichtungs продала 99,9% долей компании «Икеа мос» (управляет активами шведского холдинга в России) голландской Fuprin Holding VI за 840 млн евро – на тот момент примерно 35 млрд руб. Однако согласно заключению неназванного в постановлении эксперта рыночная стоимость проданного пакета составляла 162,4 млрд руб., или $5,62 млрд, говорится в документе следователей. Кроме того, неустановленные лица, действующие в интересах IKEA Einrichtungs GmbH, уклонились от постановки на учет постоянного представительства компании в России и тем самым скрыли факт совершения сделки, сказано там же. Таким образом, следствие считает, что структура IKEA не уплатила в российский бюджет 32,3 млрд руб. налога на прибыль.

Если основываться на бухгалтерской отчетности компании за 2011 г., то даже оценка в 35 млрд руб. за «Икеа мос» кажется высокой, считает руководитель практики стоимостного консультирования АКГ «МЭФ-аудит» Алексей Тихонов. По его мнению, компания могла бы оцениваться в 20–25 млрд руб., а еще около 5–7 млрд руб. могло стоить право на использование бренда IKEA. 162 млрд руб. за эту компанию – фантастическая сумма, считает эксперт.

В шведском холдинге c претензиями следствия на согласны. Между Россией и Германией действует соглашение об избежании двойного налогообложения, напоминает представитель российского подразделения IKEА. По этому соглашению доходы немецкой компании от продажи акций российского юридического лица, активы которого состоят из недвижимого имущества более чем на 50%, не подлежат налогообложению в России, поясняет он.

IKEA Einrichtungs GmbH является резидентом Германии, поэтому налог на прибыль этой компанией был выплачен в бюджет этой страны, добавляет представляющий интересы IKEA адвокат бюро АИБ Дмитрий Штукатуров. Представитель IKEA в России также говорит, что с момента заключения сделки в 2011 г. компания не получала никаких претензий о неуплате налогов от налоговых органов. А Штукатуров напоминает, что более двух недель назад Следственный комитет уже возбуждал уголовное дело против IKEA Einrichtungs по тем же обстоятельствам, однако оно было закрыто в связи с тем, что сведения об уплате налогов не были истребованы у налоговых органов Германии и России. Газета «Коммерсантъ» тогда сообщала, что прокуратура Химок признала возбуждение уголовного дела незаконным. С позицией IKEA согласен и партнер юридического бюро А2 Михаил Александров. По его словам, с точки зрения налогового законодательства, позиция Следственного комитета не выдерживает критики: подобные сделки по продаже акций и долей российских компаний по соглашению между Россией и Германией действительно налогами не облагаются и сумма сделки здесь никакой роли не играет. Если цена сделки была занижена, то претензии компании должны были предъявить налоговые органы Германии, добавляет он.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области не ответила в среду на запрос «Ведомостей», получить комментарии прокуратуры Химок не удалось.