СК отменил возбуждение дела против IKEA о неуплате налогов – «Коммерсантъ»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 32 млрд руб.в отношении немецкой компании IKEA Einrichtungs GmbH, управляющей активами шведского концерна в Европе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление. Речь шла о сделке от 29 августа 2011 г., когда IKEA Einrichtungs GmbH продала голландской компании Fuprin Holding VI B.V. 99,9% долей ООО «ИКЕА Мос», владеющей 14 торговыми центрами «Мега» и «Химки Бизнес-парк». Голландская фирма выплатила 840 млн евро или чуть более 35 млрд руб. на момент заключения сделки.

В УЭБиПК ГУ МВД по Московской области и СКР посчитали, что компании серьезно занизили стоимость продаваемых активов. «Действительную рыночную стоимость» долей «ИКЕА Мос» на момент сделки они оценили в $5,6 млрд (162,4 млрд руб.). СКР указал, что IKEA Einrichtungs GmbH не заплатила налог на прибыль в размере 32,3 млрд руб. без пени и штрафов. Эта сумма на 2 млрд руб. превышала выручку «ИКЕА Мос» за 2015 г.

В прокуратуре с этими выводами не согласились. Через девять часов после возбуждения уголовного дела исполняющая обязанности зампрокурора Химок Дарья Настас посчитала его незаконным и необоснованным, поскольку действия продавца не нарушают российско-немецкого соглашения о двойном налогообложении, заключенного в 1996 г. В результате постановление СКР было отменено.