Управделами президента тестирует интернет-магазин для товаров «Кремлевское качество»

Статья опубликована в № 4217 от 05.12.2016 под заголовком: В интернете – как в Кремле

Структуры управделами президента России (УДП) тестируют интернет-магазин товаров под брендами торгового дома «Кремлевский», свидетельствует объединенный сайт учреждений питания, предприятий агрокомплекса и оптово-розничной торговли УДП (см. врез). По состоянию на середину прошлой недели сайт по адресу kremlin-product.ru/market работал в тестовом режиме, заказ сделать было нельзя. Ассортимент состоял из молочных продуктов под брендом «Кремлевское качество»: сметана, молоко, сыры «Адыгейский» и др. К пятнице, 2 декабря, информацию с сайта убрали и появилось сообщение: «Интернет-магазин в разработке». Данные о товарах и правилах работы онлайн-магазина сохранились в кэше Google.

Интернет-магазин молочной продукции под собственной торговой маркой «Кремлевское качество» и продукции производства учреждений питания УДП сейчас разрабатывается, подтвердил «Ведомостям» представитель торгового дома «Кремлевский»: «Презентацию собственной торговой марки «Кремлевское качество» мы считаем преждевременной. Официальная презентация планируется в начале 2017 г.». Товарный знак принадлежит ТД «Кремлевский» с 2004 г. и распространяется на несколько классов товаров и услуг – от продовольственной розницы до спичек и приготовления пищи.

Еда президента Сейчас предприятия питания, подведомственные УДП, работают преимущественно для государственных нужд. Комбинат питания «Кремлевский» организует питание сотрудников администрации президента, обслуживает официальные мероприятия и т. д. Комбинат питания № 2 занимается мероприятиями Совета Федерации и питанием его членов и сотрудников аппарата. Комбинат питания № 4 работает с Госдумой, Комбинат питания № 3 – с правительством, Комбинат питания № 5 – со Счетной палатой. ФГУП «ТД «Кремлевский» занимается поставками продукции, которую производят агропредприятия УДП, управляет закрепленным за ним имуществом и товарными знаками и др.

Приобрести «кремлевские» продукты смогут пользователи, у которых есть именной пропуск на охраняемую территорию учреждений питания, подведомственных УДП, следует из информации о правилах работы интернет-магазина kremlin-product.ru. Это государственные комбинаты питания («Кремлевский», № 2–5), которые будут работать как пункты выдачи интернет-заказов, говорилось на сайте. Остальные покупатели также смогут заказать товары и получить их вне охраняемой территории по договоренности, сказано в правилах работы интернет-площадки.

Предполагается, что оплата товара в «кремлевском» интернет-магазине будет производиться сразу после заказа через систему «Яндекс.Касса», говорится в правилах. Представитель «Яндекс.Денег» (владеет сервисом «Яндекс.Касса») подтвердил «Ведомостям» сотрудничество, отказавшись от дополнительных комментариев.

По ценам, потребительским характеристикам и силе бренда предприятия питания, подведомственные УДП, смогут эффективно конкурировать, например, с «Азбукой вкуса», считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Основной риск при работе интернет-магазина, полагает Бурмистров, – организация доставки: опыта в такой деятельности у предприятия нет, а нестабильность сроков доставки может нивелировать для потребителя преимущества. «Для организации доставки целесообразно привлечь квалифицированного партнера, не развивая внутри непрофильные компетенции», – рассуждает эксперт.

Коммерциализация «кремлевских» брендов обсуждается не первый год. В 2012 г. о том, что ТД «Кремлевский» УДП будет выпускать конфеты «Кремлевская белочка», говорил представитель УДП. Такие конфеты должны были продолжить линейку продовольственных товаров под брендом «Кремлевский», готовились к выпуску «Кремлевское» печенье и лимонад. В июле 2016 г. пресс-секретарь УДП Елена Крылова говорила «РИА Новости», что выпуск конфет «Кремлевский мишка» будет возобновлен в IV квартале 2016 г.

Со второй половины 2016 г. молочная продукция «Кремлевское качество» в тестовом режиме начала поставляться и в розничные магазины через дистрибутора, в том числе в магазины сетей «Бахетле» и «Аматус», говорит представитель ТД «Кремлевский». В списке магазинов, указанных на сайте кремлевского онлайн-ритейлера, – сеть супермаркетов «Я любимый» (ЗАО «Аматус»), «Бахетле», «Твой дом», ГУМ и др. Представитель сети «Я любимый» подтвердил, что продукция под «кремлевским» брендом продается в сети около пяти месяцев.

Такие продукты выпускают ФГУПы «Агрокомплекс «Воскресенский» и «Агрокомплекс «Непецино», с 2006 г. их поставляли подведомственным УДП предприятиям и учреждениям, говорит представитель торгового дома.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет все крупнейшие розничные сети в России) в этом году встречалась с представителями ТД «Кремлевский» по поводу возможного сотрудничества по поставкам продукции под его брендами, рассказывает председатель президиума АКОРТ Илья Ломакин-Румянцев. Пока конкретных договоренностей нет, говорит он. «Если будет проработана технология оценки качества (а они используют лаборатории ФСО) и сертификации поставщиков, то крупный ритейл крайне заинтересован в продвижении таких товаров широкому кругу потребителей», – заключает он.