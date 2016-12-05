Как работает домашнее задание от Владимира Путина

Во время послания Федеральному собранию 1 декабря президент России Владимир Путин впервые за историю таких выступлений заговорил про одаренных детей. «Как уже успешный заявил о себе образовательный центр для талантливых ребят «Сириус». Считаю, что нам нужно целое созвездие таких площадок, и рекомендовал бы главам субъектов РФ подумать о формировании в регионах на базе лучших вузов и школ центров поддержки одаренных детей», – заявил президент. Меньше чем за два года «Сириус» принял более 10 000 талантливых детей со всей России.

«Сириус», созданный меньше двух лет назад в Сочи на базе бывших олимпийских объектов, по-настоящему уникален. Идея его создания и даже само название придуманы президентом, он же возглавляет попечительский совет фонда и приезжает туда каждые два-три месяца. Среди попечителей – звезды культуры и спорта, глава администрации президента, вице-премьеры и федеральные министры. Учредитель «Сириуса» – фонд «Талант и успех», созданный другом Путина виолончелистом Сергеем Ролдугиным, балериной Светланой Захаровой, математиками Станиславом Смирновым и Иваном Ященко, хоккеистом Владимиром Каменским, худруком Академического симфонического оркестра Филармонии Санкт-Петербурга Юрием Темиркановым. Среди жертвователей фонда – лидеры списка богатейших бизнесменов Forbes. Административный ресурс руководителя «Сириуса» и «Таланта и успеха», 45-летней петербурженки Елены Шмелевой, вызывает зависть у многих влиятельных чиновников.

За первый год работы фонд получил в собственность многомиллиардные активы и собрал более 10 млрд руб. пожертвований – что позволило ему войти в число крупнейших благотворительных организаций страны (см. таблицу). Но это только начало: «Сириус» начинает масштабную стройку в Олимпийском парке. «Положительный опыт «Сириуса» надо распространять в регионах, партнеры есть, и есть идея попробовать создать подобный центр на базе знаменитого президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге, а также на базе технологической долины МГУ в Москве», – говорит помощник президента России Андрей Фурсенко.

«Ведомости» разобрались, как детский благотворительный фонд превратился в проект национального масштаба.

Хоккеисты и математики против балерин

В этом году свой день рождения Путин провел в Сочи: 7 октября он вывел на лед команду «Легенды хоккея», сыгравшую дружеский матч на стадионе «Шайба» против сборной команды центра «Сириус». Игра вышла жесткой. «Когда на льду Владимир Владимирович, то игроки стараются быть поаккуратнее, – говорит очевидец матча. – А вот на детей ореол президента не действует, они, наоборот, изо всех сил старались обыграть его». Это не первый матч на площадке «Сириуса» с участием президента. В фойе бывшего 4-звездочного отеля Azimut рядом с Олимпийским парком в Сочи, а ныне образовательного центра и детского кампуса «Сириус» немало фотографий с хоккейных матчей – на них с детьми позирует не только президент, но и министры, крупные бизнесмены и звезды. Кроме того, в также принадлежащей «Сириусу» «Шайбе» теперь проходят разные любительские соревнования, например матчи Ночной хоккейной лиги и кубки госкомпаний. «Мы тут постоянно в тонусе, в любой момент могут приехать высокие гости», – говорит сотрудник «Сириуса».

Спортивные объекты сочинских Игр оказались как нельзя кстати для детей. Лобби Azimut, номер в котором в 2013 г. стоил 4500 руб. за ночь, теперь заполнено школьниками. Одни спешат в столовую, другие – на занятия, третьи обсуждают со своими вожатыми условия предстоящего квеста. В баре больше не продают алкоголь, курить запрещено не только на территории отеля, но и на всех объектах «Сириуса», самый крепкий напиток – кофе. Да и то купить его могут только взрослые, т. е. сотрудники центра «Сириус». Здесь 720 номеров, в них живут и учатся дети разных возрастов. Они круглый год бесплатно приезжают сюда на смену по 24 дня. С детьми ежедневно занимаются педагоги и тренеры по разным направлениям: точные науки (математика, физика, химия), спорт (хоккей, фигурное катание, шахматы) и искусство (музыка, балет, живопись и литература). За расписанием следят вожатые.

В цокольном этаже отеля расположена детская библиотека, оснащенная компьютерами с выходом в интернет. Книги стоят в свободном доступе, их можно брать и читать тут же, присев на яркие мягкие диваны причудливой формы. В библиотеке полный перечень русской и зарубежной классики из школьной программы плюс дорогие красочные книжки с картинками для малышей. В некоторых номерах теперь классные комнаты, а в зоне спа – медицинский центр с педиатрами.

В ресторане отеля детская столовая с разноцветной мебелью. На обед предлагается три первых и три горячих блюда на выбор, еще больше – гарниров, овощи, фрукты, соки, а посередине столовой – шоколадный фонтан. Вокруг него толпа, дети со смехом купают в белом шоколаде бананы и виноград. Повар в зале выпекает сырники, к которым предлагаются мед, сгущенка, сметана, варенье. «У нас балерины попросили убрать из меню блинчики, чтобы не соблазняться, но это вызвало протест детей из смены математиков, которые требовали углеводов, – рассказывает один из сотрудников «Сириуса». – В итоге они, объединившись с хоккеистами, блинчики отстояли».

У бывшего отеля обширная зеленая территория с бассейном, озером и бывшим ночным клубом. В здании клуба, стены и потолок которого сияют от покрывающих их стразов, теперь обсерватория: рядом с еще не демонтированной барной стойкой стоят современные телескопы и другое оборудование для наблюдения за звездами. По вечерам юные астрономы изучают звезды, а днем там проходят сказочные перформансы. То есть везде можно найти напоминание о том, что еще пару лет назад никто не думал, что эти помещения достанутся школьникам. Почему же им так повезло?

Евгений Разумный / Ведомости Главное здание и кампус образовательного фонда «Сириус», созданного фондом «Талант и успех» занимают бывшую четырехзвездочную гостиницу Azimut на 720 номеров, построенную структурой Виктора Вексельберга. Фонд «Талант и успех» выкупил здание гостиницы за 6,2 млрд руб. 1/24 Евгений Разумный / Ведомости Руководителя фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву пригласил на эту работу лично президент Владимир Путин 2/24 Евгений Разумный / Ведомости Территория бывшего отеля занимает 10 га рядом с Олимпийским парком, на ней расположено искусственное озеро и бассейны. Аренда этого участка обошлась «Таланту и успеху» в 2, 7 млрд руб. 3/24 Евгений Разумный / Ведомости Власти передали «Таланту и успеху» в безвозмездное пользование два пляжа: один напротив главного здания «Сириуса», другой – около ледовой аренды «Шайба» 4/24 Евгений Разумный / Ведомости В «Сириус» за одну смену в 24 дня приезжает 600 детей, отобранных на конкурсной основе. Они проявили таланты в одном из трех направлений: точных науках, спорте или искусстве. Образовательная деятельность центра обходится почти в 1 млрд руб в год 5/24 Евгений Разумный / Ведомости По школьной программе дети занимаются в бывших номерах отеля Azimut, переоборудованных под классные комнаты. К 2018 г. руководство фонда хочет построить рядом с центром отдельную школу, которая должна стать одной из лучших в России 6/24 Евгений Разумный / Ведомости В фойе отеля сделали детскую библиотеку. Книги находятся в свободном доступе 7/24 Евгений Разумный / Ведомости В лобби баре отеля больше на продают алкоголь и сигареты. Курить запрещено на всех объектах «Сириуса» 8/24 Евгений Разумный / Ведомости В помещениях отеля с причудливыми интерьерами дети по вечерам проходят квесты 9/24 Евгений Разумный / Ведомости По три горячих и три первых блюда на выбор предлагает детям на обед столовая «Сириуса». Посередине столовой стоит шоколадный фонтан, пользующийся у детей большой популярностью 10/24 Евгений Разумный / Ведомости Здание, где во время Олимпиады работал ночной клуб, теперь занято обсерваторией 11/24 Евгений Разумный / Ведомости Футуристические интерьеры ночного клуба в «Сириусе» сохранили почти без изменений 12/24 Евгений Разумный / Ведомости Главный Медиацентр после Олимпиады хотели сделать торгово-выставочным центром, но потом правительство решило передать его «Сириусу» 13/24 Евгений Разумный / Ведомости В Медиацентре площадью 150 000 к м, «Сириус» пока «обжил» только часть 14/24 Евгений Разумный / Ведомости Часть помещений Медиацентра занимает выставка работ юных художников из «Сириуса» 15/24 Евгений Разумный / Ведомости На первом этаже бывшего олимпийского Медиацентра сейчас расположены мастерские, лаборатории и научные полигоны «Сириуса», заполненные интересным оборудованием 16/24 Евгений Разумный / Ведомости В одной из лабораторий «Сириуса» есть аппарат, рисующий портрет по запаху человека 17/24 Евгений Разумный / Ведомости Другой прибор из лабораторий «Сириуса», как уверяют сотрудники центра, позволяет людям общаться невербально 18/24 Евгений Разумный / Ведомости В лабораториях «Сириуса» есть устройства, имитирующее поведение спутников в безвоздушном пространстве 19/24 Евгений Разумный / Ведомости Воронежский университет подарил «Сириусу» танк, который управляется взглядом. Устройство считывает движение зрачка человека и передает сигнал игрушке 20/24 Евгений Разумный / Ведомости Балетный класс «Сириуса» оборудован уникальными зеркалами из особо прочного гибкого материала, который не искажает отражение, что важно для артистов. Стоимость одной зеркальной секции — 200 000 рублей. 21/24 Евгений Разумный / Ведомости «Сириусу» принадлежат три ледовые арены в Олимпийском парке: хоккейная «Шайба» (на фото), и тренировочные«Льдинка» и «Снежинка» 22/24 Евгений Разумный / Ведомости Построившие «Шайбу» за 3,3 млрд руб. бизнесмены Андрей Бокарев и Искандер Махмудов после Олимпиады передали арену, обслуживание которой стоит 300 млн руб. в год, государству. Власти передали ее «Сириусу» 23/24 Евгений Разумный / Ведомости В «Сириусе» надеются, что на базе лаборатории гидропоники будет создан коммерческий проект по выращиванию растений 24/24

Борьба со слонами

«В Сочи никогда не придут «белые слоны», – с этих слов в день завершения лондонской Олимпиады 2012 г. начал свое выступление перед журналистами Дмитрий Чернышенко, возглавлявший тогда оргкомитет по подготовке Олимпийских игр в Сочи. Этим словосочетанием обозначают объекты, построенные для Игр, но заброшенные после их проведения. «Белые слоны» – одна из самых больных тем для Международного олимпийского комитета: по миру ветшает изрядное количество олимпийских стадионов, оказавшихся не востребованными в повседневной жизни. Чтобы снизить энтузиазм потенциальных хозяев Игр и вообще подпортить имидж олимпийского движения, достаточно вспомнить развалины в Афинах или Солт-Лейк-Сити, объясняет один из функционеров российского олимпийского комитета.

Организаторы «Сочи-2014» обещали, что в России ничего подобного не будет: они сразу постарались придумать, что делать с олимпийскими объектами после Игр. Например, строящийся в Олимпийском парке грандиозный медиацентр должен был стать торгово-выставочным комплексом, три из пяти строящихся ледовых арен собирались сделать разборными и потом перевезти в другие регионы, а строящиеся для гостей Игр отели должны были потом заполниться отдыхающими. Но уже за несколько месяцев до Игр стало очевидно: кое-что пошло не так. Инвесторы оказались владельцами токсичных активов: они не знали, как расплатиться с ВЭБом, профинансировавшим не менее 70% от стоимости строек. По подсчетам экспертов оказалось, что отелей в Сочи было построено с избытком и по завершении Олимпиады туристов для всех не хватит. Желающих сразу заполнить 155 000 кв. м медиацентра торговлей и выставками тоже не находилось. А, например, хоккейную арену «Шайба», строительство которой обошлось «УГМК-холдингу» Андрея Бокарева и Искандера Махмудова в 3,3 млрд руб., невозможно перевезти, как планировалось, во Владикавказ: оказалось, что половину ее стоимости составляет фундамент и холодильная установка, которые не подлежат транспортировке. Инвесторы бесплатно передали стадион Минспорту.

Минспорт же подсчитал, что на содержание одних только олимпийских спортивных объектов государству придется тратить по 2,4 млрд руб. в год, и никаких прогнозов насчет их окупаемости – да и вообще востребованности – не было. Вскоре после завершения Сочи-2014 у президента и появилась идея отдать олимпийские объекты детям, рассказывают два чиновника, участвовавшие в подготовке и проведении Игр.

Один из очевидцев вспоминает, как президент после Олимпиады гулял по 4-звездочному отелю Azimut, построенному для гостей Игр рядом с Олимпийским парком, хвалил работу инвестора – «Реновы» Виктора Вексельберга. Бизнесмену пришлось взяться за объект в последний момент. Azimut начинал строить совладелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, но в итоге не справился. В состав комплекса также входил 3-звездочный отель из 12 корпусов, один из самых крупных в Восточной Европе – на 2000 номеров с лишним, но в отличие от «четверки» не имевший выхода к морю. «И как-то получилось, что разговор вышел на то, что неплохо этот отель и отдать детям», – вспоминает один из участников поездки. «Насколько я знаю, Вексельберг хотел отдать для детей 3-звездочный отель, входивший в состав комплекса, – чтобы рассчитаться с кредитами ВЭБа, взятыми на стройку, но после того, как ему было сделано прямое предложение, он сказал: ну забирайте этот. И президент очень тепло на это отреагировал», – продолжает очевидец.

Официально первый раз президент сказал о том, что в Сочи на олимпийских объектах будет создан центр для одаренных детей, на пресс-конференции после послания Федеральному собранию в декабре 2014 г., напоминает Шмелева. Фонд «Талант и успех» был зарегистрирован 24 декабря 2014 г. К тому времени какую-то олимпийскую инфраструктуру уже обживали юные спортсмены, приезжавшие по линии Минспорта.

«Сириус» тоже сначала начал принимать спортсменов. Зимой 2015 г. фонд выкупил у «Реновы» отель, сделка была рыночной, утверждают обе стороны. «За сколько построили, за столько и продали, – утверждает представитель «Реновы» Андрей Шторх, не называя суммы. – Мы довольны сделкой, вернули свои деньги и рассчитались с кредитами ВЭБа». Инвестиции в строительство всего гостиничного комплекса Вексельберг оценивал в 16 млрд руб., 90% которых кредиты ВЭБа. В отчетности «Таланта и успеха» сказано, что в прошлом году было потрачено 6,38 млрд руб. на приобретение основных средств, еще 2,7 млрд руб. – на приобретение права аренды земельного участка. Шмелева пояснила «Ведомостям», что эти деньги пошли на покупку здания отеля и аренду земельного участка, на котором расположена гостиница, а также аренду пляжа при отеле.

Остальные олимпийские объекты – ледовые арены «Шайба», «Льдинка», «Снежинка» и здание бывшего медиацентра – правительство передало фонду бесплатно, также он получил в аренду около 10 га земли в Олимпийском парке.

Однако в «четверке» «Сириус» уже не помещается, поэтому арендует два корпуса в 3-звездочной гостинице. В них живут сотрудники центра. Сегодня их около 800 человек, большинство из которых приехали из других регионов. Многие участвовали в подготовке Олимпиады-2014. «Мне сделали предложение, от которого нельзя было отказаться, можно сказать, родина приказала», – говорит один из сотрудников «Сириуса», оставивший в Москве семью и должность в министерстве. «Я перешел работать в «Сириус» по собственному желанию из крупной частной компании, даже немного с понижением зарплаты, но не жалею», – говорит другой сотрудник.

Формальная претензия Второго ноября СМИ сообщили, что Путин на совещании в Ново-Огареве пригрозил лишить фонд «Талант и успех» государственного финансирования. Из выделенных государством 384 млн руб., по словам главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, по состоянию на 1 октября освоено только 15%. Если фонду «не нужно столько денег», то их надо «направить на другие цели – социальные», сказал тогда президент. Его слова не стоит воспринимать как серьезную критику фонда, уверяют два чиновника. Счетная палата не проводила специальной проверки фонда, говорит представитель палаты: «Это был обычный регулярный мониторинг исполнения бюджета, и, когда министр образования Ольга Васильева рассказывала о «Сириусе», руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова упомянула об имеющемся к учредителю центра замечании. Больше внимания на этот фонд мы не обращали». В целом же подобная ситуация для бюджетных организаций довольно обычная, добавляет источник в Счетной палате. Претензии связаны с работой фонда как оператора президентских грантов, объяснил руководитель кремлевской администрации Антон Вайно. Она началась только в этом году, и были проблемы, связанные с базой данных, они решаются, сказал он.

Игры продолжаются

Среди благотворителей фонда все основные олимпийские инвесторы и подрядчики, говорит один из жертвователей: «Это продолжение олимпийской истории: сначала построили – теперь надо ухаживать».

В конце июля 2016 г. здание бывшего медиацентра Олимпиады принимало гостей. Путин собрал там благотворителей фонда «Талант и успех», чтобы поблагодарить за помощь детям и призвать продолжать это благое дело. Президент также выразил надежду, что владельцы предприятий «без ущерба для производства» найдут возможность в будущем организовать наиболее талантливым молодым людям стажировки.

Судя по видеосюжетам, собрание за сдвинутыми прямоугольником столами было похоже на иллюстрацию к российскому списку Forbes. По левую руку от президента сидела Шмелева. А по правую руку – миллиардер Роман Абрамович, неподалеку расположились президент «Лукойла» Вагит Алекперов, руководитель РЖД Олег Белозеров. Чуть дальше можно было увидеть гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, Вексельберга, президента группы «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова, президента «Русала» Олега Дерипаску, крупнейшего совладельца «Мечела» Игоря Зюзина, бизнесмена Сулеймана Керимова, совладельца НЛМК Владимира Лисина, основного владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко, президента «Интерроса» Владимира Потанина, председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, владельца Volga Group Геннадия Тимченко, предправления «Роснано» Анатолия Чубайса, инвестора Давида Якобашвили, главу «Ростеха» Сергея Чемезова, председателя совета директоров группы «Илим» Захара Смушкина, владельца группы «Синара» Дмитрия Пумпянского, основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, президента ВТБ Андрея Костина, основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, президента Сбербанка Германа Грефа, основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого, председателя совета директоров «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева, председателя совета директоров группы ЕСН Григория Березкина, президента группы «Альянс» Мусу Бажаева и председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена.

Пропустить мероприятие было сложно. «Мне позвонил Андрей Фурсенко, мой давний знакомый, и попросил приехать», – вспоминает Якобашвили. Он сам приехал заранее и прогулялся по классам и научным мастерским «Сириуса», разместившимся в медиацентре. Экскурсия ему понравилась: обстановка в здании была дружелюбной и спокойной, сотрудников ФСО почти не было видно, как будто и не предполагалось присутствие первого лица государства. Большинство участников собрания сообщили «Ведомостям», что помогли фонду и планируют поддерживать его дальше – самыми разными способами. «Конечно, я пожертвовал деньги, как и все», – заявил «Ведомостям» Евтушенков. Некоторые, как выяснили «Ведомости», дальше надеются ограничиться «экспертно-методологической помощью».

Но большинство готовы помогать и деньгами, и экспертизой. Так, у Якобашвили в планах организовать для детей занятия и познакомить с ремеслом реставраторов предметов старины, а также часовщиков. Генералов планирует через подшефные организации популяризировать среди детей судостроение и морские профессии. Вексельберг – организовывать стажировки детей и педагогов из разных регионов на базе «Сириуса».

Президенты Сбербанка Герман Греф и РЖД Олег Белозеров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, чиновники и крупные бизнесмены приезжают к детям читать лекции. Благодаря помощи жертвователей образовательные классы и мастерские центра обеспечены оборудованием, которому могут завидовать ведущие институты.

Партнеры подходят к выбору оборудования с фантазией. Например, Сбербанк подарил «Сириусу» необычный аппарат – искусственный интеллект, который во время беседы изучает особенности личности собеседника, перенимает их и затем предоставляет человеку возможность «поговорить самому с собой». А Volga Group Тимченко подарила свою разработку – беспилотный автобус «Матрешка», говорит Шмелева: «Наши дети будут его программировать. В целом мы очень серьезно разрабатываем тему экологического транспорта».

Сумму пожертвований компании не раскрывают. Но, судя по отчетности фонда за 2015 г., она составила 10 млрд руб. С нее фонд получил доход в 944 млн руб. Сумму пожертвований компании не раскрывают, но, судя по отчетности фонда за 2015 г., она составила 10 млрд руб. С нее фонд получил доход в 944 млн руб. Такой суммы практически хватает на обеспечение работы центра «Сириус» с талантливыми детьми, но на развитие и содержание инфраструктуры необходимо больше, рассказала Шмелева.

«Раньше всех крупных бизнесменов, несмотря на то что у них есть и личные, и корпоративные благотворительные фонды, все время раскручивали на финансирование каких-то непонятных концертов, фестивалей и прочих мероприятий – где вообще не отследишь, куда пошли деньги, – считает один из экспертов по корпоративной благотворительности. – Теперь их просят давать деньги на более понятный проект, у которого есть внятная концепция, и это уже шаг вперед».

Детское влияние

Влияние Шмелевой поражает воображение: к ней на совещания в Сочи по первому приглашению приезжают министры, руководители крупнейших компаний, она любому может запросто позвонить, удивляются крупные чиновники. «Мне известна только одна другая организация с подобным ресурсом – «Иннопрактика» при МГУ, возглавляемая Катериной Тихоновой», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Слухи о родственной связи Шмелевой с президентом – полная ерунда, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Шмелева – отличный профессионал, объясняет человек, близкий к администрации президента. Она действительно очень сильно двигает этот проект: Шмелева фанатично увлечена вопросами образования, у нее фактически вся карьера была с этим связана, поэтому она точно на своем месте, считает один из чиновников, общавшийся со Шмелевой.

«Елена Владимировна – пример удивительного карьерного лифта», – признает один из ее бывших коллег. Она родилась в Санкт-Петербурге, в семье строителя и экономиста, окончила факультет социологии Петербургского государственного университета, занималась маркетинговыми исследованиями, социологическими проектами для «Единой России», затем возглавила благотворительный проект фонда АФК «Система» «Лифт в будущее», помогавший талантливым школьникам из регионов познакомиться с карьерными возможностями в корпорации.

Во время работы в АФК она преподавала в Высшей школе управления инноваций (факультет) МГУ, выросшей из корпоративного университета «Системы». С 2012 г. Шмелева начала сотрудничать с созданным по инициативе президента Агентством стратегических инициатив (АСИ), также занимавшимся поддержкой молодых талантов. Именно во время работы в АСИ Шмелева попала в поле зрения кремлевских чиновников, считает ее бывший коллега. Она умеет грамотно преподнести себя и свою работу, говорит собеседник «Ведомостей». Когда кремлевская администрация обратилась в АСИ за советом, кому доверить «Сириус», была названа фамилия Шмелевой, знает еще один ее коллега. Шмелева была вторым кандидатом на должность, первый, кого рассматривал президент, отказался со словами «не потяну», рассказывает Фурсенко.

«Вы удивитесь, но на работу в «Сириус» меня пригласил Владимир Владимирович», – смеется Шмелева. Но сначала она пообщалась с ключевыми сотрудниками администрации президента, говорит человек, близкий к администрации президента. «Конечно, я очень волновалась, – вспоминает Шмелева о встрече с Путиным в Ново-Огареве. – Президент рассказывал, что, по его видению, фонд должен стать местом, где вовлекаются в науку, в профессиональный спорт и искусство самые талантливые, мотивированные дети из всех регионов России, независимо от достатка их семей. И дальше их поддерживают, сопровождают, чтоб они оставались и работали в интересах развития России».

Сегодня Шмелева живет в Сочи, но бывает в Москве часто. В здании администрации президента на Старой площади у нее есть свой кабинет. «Это мое рабочее место, там удобно проводить встречи», – говорит она.

Сейчас «Сириус» занят масштабными планами по развитию центра. Рядом со зданием кампуса к I кварталу 2018 г. планируется построить общеобразовательную школу, которая станет одновременно и центром повышения квалификации для педагогов, рассказала Шмелева. Этот проект, по предварительным оценкам, может обойтись в 2–2,5 млрд руб. В феврале на Сочинском инвестиционном форуме «Сириус» представит проект реконструкции медиацентра, рассчитанный на два-три года и предусматривающий строительство концертного зала с уникальной акустикой, современного планетария и научного парка площадью 64 000 кв. м, добавила Шмелева. Этот проект еще разрабатывается, поэтому говорить об итоговой сумме инвестиций рано, отмечает она, но инвестиции в создание научно-образовательных объектов оцениваются в 1500–3000 евро за 1 кв. м. «Если решим, что нам не понадобится поднимать крышу здания, в эти границы можем уложиться», – говорит Шмелева. Планетарий и парк будут принимать жителей и гостей Сочи. Фонд все больше зарабатывает сам: например, проведение Сочинского инвестиционного форума в реконструированной выставочной части медиацентра в сентябре принесло фонду 120 млн руб., на следующий год там уже запланировано 14 мероприятий. Но в финансировании инвестиционных проектов должны принять участие жертвователи фонда, надеется руководитель «Сириуса». «Когда у тебя есть поддержка президента России, можно делать все, что захочешь», – убежден в реальности планов «Сириуса» крупный федеральный чиновник.