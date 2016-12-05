«Роснефть» соберет 600 млрд рублей за полчаса

«Роснефть» в понедельник, 5 декабря, около 16.20 мск объявила, что утвердила условия выпуска 10-летних бондов на 600 млрд руб. Заявки компания намерена собрать в этот же день, всего за полчаса, с 17.00 до 17.30 мск, и затем закроет книгу заявок, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Техническое размещение бумаг запланировано на 7 декабря.

Средства от размещения облигаций «Роснефть» направит на рефинансирование долга и финансирование зарубежных проектов, сообщила компания. Чистый долг «Роснефти» на 30 сентября был $26,1 млрд, или 1,5 EBITDA (без учета 1,8 трлн руб., или около $30 млрд, предоплаты от CNPC). В IV квартале «Роснефти» предстоит погасить $3,8 млрд, следует из презентации компании. А в 2017 г. – $12,9 млрд.

20 ноября программу облигаций на 1,1 млрд руб. утвердил совет директоров «Роснефти», разрешив покупать облигации программы «дочкам» нефтяной компании. Совет директоров «Роснефти» также утвердил 22 сделки с 11 «дочками»: первые 11 – что «Роснефть» выдаст каждой из «дочек» беспроцентный заем максимум на 120 млрд руб. максимум на 10 лет, вторые 11 – что каждая из «дочек» может выдать «Роснефти» беспроцентный 10-летний заем максимум на 120 млрд руб.

Максимальный срок погашения облигаций - 10 лет, программа облигаций бессрочная. Организатор размещения - Газпромбанк, ВБРР - андеррайтер и брокер. В случае полного и частичного отсутствия спроса на бонды Газпромбанк должен выкупить облигации на сумму до 173 млрд руб.

Схему выкупа облигаций с привлечением «дочек» «Роснефть» использовала в декабре 2014 г., когда она разместила облигации на 625 млрд руб.

Загадочная приватизация «Роснефти»

Сегодня, 5 декабря, истекает срок, в который «Роснефтегаз» должен был продать 19,5% акций «Роснефти». По директиве правительства расчёты с покупателем должны быть завершены не позднее 15 декабря, а средства должны поступить в федеральный бюджет до 31 декабря. Но никакой информации ни о форме сделки, ни о ее факте накануне не раскрывалось. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева отправила в Минэкономразвития, Росимущество и к первому вице-премьеру Игорю Шувалову, однако ни один из них не смог ответить на вопрос «Ведомостей». В Росимуществе и Минэкономразвития информация просто отсутствовала, говорит чиновник одного из ведомств.

Изначально обсуждались два варианта приватизации «Роснефти». Первый – стандартная продажа инвесторам. Среди сторонних претендентов источники «Ведомостей» называли китайскую Sinopec, казахстанский «Казмунайгаз», «Сургутнефтегаз». Никакой информации о других инвесторах «Интеза», консультант правительства, не раскрыл.

Второй вариант – продажу акций самой «Роснефти» – чиновники называли наиболее вероятным. В дальнейшем компания должна продать эти акции последующим инвесторам. «Роснефть» будет выкупать акции на свои дочерние компании, говорили ранее «Ведомостям» чиновники. Операция позволяет бюджету получить запланированные 710,8 млрд руб. от продажи пакета уже в этом году.

Но и с таким выкупом также пока никакой ясности нет. Для того чтобы провести всю операцию, «Роснефть» должна была провести совет директоров. Причем совет был обязателен как для выкупа акций на материнскую компанию, так и для выкупа на «дочек»: по уставу компании совет должен одобрять любые сделки компаний группы на сумму свыше $1,5 млрд (около 96 млрд руб.).

Однако в понедельник совета так и не было – и ничего не сообщалось о планах его провести. Компания не могла провести совет директоров тайно, должно быть раскрытие информации, говорит партнер корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков.

Председатель совета директоров компании, помощник президента России Андрей Белоусов на прошлой неделе озаботился советом директоров и даже написал письмо менеджменту «Роснефти» с напоминанием о необходимости до 1 декабря определиться «с предложениями по способам приватизации». Позже Белоусов сказал, что получил письмо от Сечина и все его вопросы им сняты. Содержание письма он раскрывать не стал.

Почему «дочки»

Единственный способ для «Роснефти» выкупить собственные акции без созыва совета директоров – раздробить пакет на восемь частей так, чтобы размер каждого не превышал порога, установленного уставом, полагает корпоративный юрист крупной компании.

Выкуп акций на «дочек» выгоден «Роснефти» по нескольким причинам. Во-первых, закон «Об акционерных обществах» разрешает компании выкупить лишь не более 10% собственных акций, при выкупе на «дочек» таких ограничений нет. Также казначейские акции в течение года необходимо продать или погасить, для квазиказначейских таких ограничений нет. Неправильно заставлять компанию продавать акции в короткий срок невзирая на коньюктуру, говорил федеральный чиновник. Для менеджмента «Роснефти» в таком способе выкупа есть еще одно преимущество: такими акциями, в отличие от казначейских, можно голосовать, на них начисляются дивиденды, добавляет Антон Панченков. Таким образом, менеджмент компании будет фактически контролировать третий по величине пакет после «Роснефтегаза» (после сделки останется 50% плюс 3 акции) и BP (19,75%).