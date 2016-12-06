У аграрного проекта АФК «Система» появился миноритарный акционер

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Константин Аверин продал ему 15%-ные пакеты в восьми «дочках» – производителе молока «Родина», садоводческих хозяйствах «Трудовое» и «Сады Кубани», а также в пяти растениеводческих предприятиях. В результате «Степь» стала их единоличным владельцем. Ранее все они контролировались Авериным, но в течение последних двух лет перешли АФК. Сам топ-менеджер получил более 10% акций агрохолдинга «Степь». Об этом «Ведомостям» рассказали Аверин и представитель АФК «Система». На конец 2015 г. АФК владела 100% акций агрохолдинга «Степь». Структуру сделки и оценку каждого из активов собеседники «Ведомостей» раскрыть отказались.

«Сделка [с Авериным] проведена с целью оптимизации и повышения прозрачности структуры владения агрохолдингом «Степь», – отметил представитель АФК «Система». Также, по его словам, она продолжает логику программ мотивации и соинвестирования, которые предполагают участие как топ-менеджмента самой АФК, так и руководителей ее «дочек» в капитале компаний группы. «Я очень хорошо знаю бизнес агрохолдинга «Степь» и уверен в дальнейшем росте его стоимости, – объяснил решение стать акционером «Степи» Аверин. – Теперь я равно мотивирован в развитии каждого из предприятий, входящих в агрохолдинг».

Риски поровну Михаил Шамолин

Президент АФК «Система»

«Если [человек, нашедший проект] в него сам не инвестирует, он рискует только работой – этот риск несоизмерим с риском для акционера, который рискует практически всем инвестированным капиталом или значимой его частью».

«Ведомости», июнь 2016 г.

В конце 2015 г. «Система» выкупила всю допэмиссию агрохолдинга «Степь» на 8,9 млрд руб., следует из отчетности АФК. Средства были направлены на развитие компании, в том числе на приобретение новых активов, рассказывал весной представитель «Системы». Кроме сельхозактивов Аверина «дочка» АФК зимой этого года приобрела у ВТБ крупнейшее в стране тепличное хозяйство – агрокомбинат «Южный». Помимо того весной и осенью этого года агрохолдинг «Степь» приобрел земельные наделы суммарно на 176 000 га. Сумма этих сделок также не раскрывалась.

При этом, если «Степь» будет покупать новые активы, доля ее миноритарного акционера может быть размыта, указывает представитель АФК «Система». Впрочем, ничто не мешает ему покупать новые акции, чтобы сохранить долю в агрохолдинге.

Выручка «Степи» за девять месяцев 2016 г. выросла на 31,3% до 6,3 млрд руб., операционная прибыль (OIBDA) – на 69,3% до 1,7 млрд руб., рентабельность по этому показателю – на 6 процентных пунктов до 26,9%, следует из презентации для инвесторов АФК за III квартал 2016 г. Агрохолдинг на конец ноября, по данным АФК, контролировал 214 000 га сельхозземель, управлял четырьмя молочно-товарными фермами с 8800 коровами, в том числе почти 3700 дойными, выращивал на 144 га теплиц помидоры и огурцы, а также владел 1771 га садов и фруктохранилищем емкостью 21 000 т.

Исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов оценивает «Степь» более чем в 20 млрд руб. Аналитик «Уралсиба» Константин Белов называет сделку между АФК и Авериным «логичной»: менеджмент и акционеры компании должны быть максимально одинаково ориентированы на ее успех, считает он. В октябре основной владелец АФК «Система» не исключал IPO агрохолдинга в ближайшие несколько лет. Это не вопрос следующего года точно, полагает Белов.