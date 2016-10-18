АФК «Система» наращивает земельный банк

АФК «Система» Владимира Евтушенкова увеличивает земельный банк. Ее агрохолдинг покупает у структуры Glencore земли в Ростовской области и на Ставрополье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство от АО «Агрохолдинг степь» на покупку 100% АО «Агрохлебопродукт» и Солдатского ХПП, а также 100% долей ООО «Агро-Мичуринское» и ООО «Март». Конечным собственником этих предприятий является нидерландская фирма «Паркадо Б.В.», по данным ЕГРЮЛ; бенефициары нидерландкой компании не раскрываются. Как выяснили «Ведомости», продавцом этих активов является структура международного трейдера Glencore в России – Международная зерновая компания (МЗК). Об этом «Ведомостям» сообщили два человека, знакомые с менеджером МЗК. Представители МЗК и «Системы» от комментариев отказались.

Ставропольское АО «Агрохлебопродукт» и ростовское «Агро-Мичуринское» занимаются растениеводством, следует из данных ЕГРЮЛ. По данным источника в одном из участников сделки и знакомого менеджера МЗК, суммарная площадь сельскохозяйственных земель у этих предприятий – около 66 000 га.

Эти земли находятся в управлении, добавляют они. Основные выращиваемые культуры – пшеница, ячмень, кукуруза и др. В годовом отчете «Агрохлебопродукт» называет МЗК и «Агро-Мичуринское» своими основными покупателями. Выручка «Агрохлебопродукта» в 2015 г. – 1,35 млрд руб., по данным годового отчета. Выручка «Агро-Мичуринского» за тот же период – 441,3 млн руб., по данным СПАРКа. Стоимость земли в регионах, где находятся интересующие «Степь» активы, может составлять 50 000–70 000 руб. за 1 га, оценивает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Получается, что 66 000 га могли бы стоить 3,3–4,6 млрд руб.

Также «Степь» получила от ФАС разрешение на покупку двух предприятий, специализирующихся на хранении зерна, – Солдатского ХПП в Кабардино-Балкарии и ставропольского ООО «Март». Мощность хранения первого – около 40 000 т, второго – около 20 000 т, знают один из аналитиков зернового рынка и участник сделки. Мощности хранения оцениваются в расчете на тонну хранения – от 2000 до 5000 руб. за тонну, говорит Сизов. Получается, эти активы могут обойтись «Степи» в 120–300 млн руб., а вся сделка по покупке четырех предприятий – в 3,4–4,9 млрд руб.

Сейчас агробизнес «Системы» состоит из двух предприятий – агрохолдинга «Степь» и RZ Agro (совместное предприятие «Системы» и членов семьи Луис-Дрейфус). По данным презентации «Системы» за первое полугодие, RZ Agro управляла 100 000 га земель, «Степь» – 147 000 га.

«Степь» активно развивалась последние годы. В 2014 г. агрохолдинг купил у ростовского бизнесмена и владельца концерна «Стелла» Константина Аверина шесть агропредприятий, выращивающих зерновые. Осенью 2015 г. «Степь» приобрела производителя фруктов – ГК «Сады Кубани», а затем 85% акций ОАО «Родина», производителя молока. В 2016 г. агрохолдинг купил у ВТБ агрокомбинат «Южный», в мае – 110 000 га земель в Ростовской области и Ставропольском крае. Ранее «Система» заявляла о намерении увеличить земельный банк до 500 000 га в ближайшие несколько лет.

Крупнейшие агрохолдинги консолидируют земли, спрос на них высок, констатирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Рублевые цены на землю в центральной России и на юге росли в последние два года, увеличившись в некоторых регионах вдвое, добавляет эксперт.

Представитель компании «Март» от комментариев отказался. Связаться с Солдатским ХПП, «Агро-Мичуринским» и «Агрохлебопродуктом» не удалось.