Amazon открыл первый продуктовый супермаркет офлайн

Компания обещает, что там не будет ни касс, ни очередей, просто берешь, что нужно, и уходишь

Онлайн-ритейлер Amazon открыл в США офлайновый продуктовый супермаркет «без очередей и касс». Магазин площадью 1800 кв. футов открылся 5 декабря в Сиэтле в пилотном режиме, воспользоваться его услугами пока могут только сотрудники компании. Ожидается, что для всех он откроется в начале 2017 г.

При входе в магазин нужно запустить на смартфоне бесплатное приложение Amazon Go и активировать его, объясняет компания. После этого можно выбирать покупки и выходить, не тратя время на расчеты на кассе, объясняет компания. Находящиеся в помещении сенсоры позволяют учитывать количество и цену купленного, помогают покупателю находить интересующий его товар, а затем деньги снимаются с учетного счета клиента в системе Amazon. На демонстрационном видеоролике спокойные люди заходят в магазин, запускают приложение на смартфоне, прикладывают гаджет к сенсору при входе, без толкотни и суеты идут между полок, берут один или больше товаров – и выходят.

В ассортименте магазина различные продукты, а также готовые блюда – завтраки, обеды и ужины, которые готовятся ежедневно либо заказываются свежими у поставщиков. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), супермаркет в деморолике больше всего похож на магазины шаговой доступности.

На самом деле Amazon изучает возможность запуска не одного, а трех офлайновых форматов для торговли, пишет WSJ со ссылкой на информированные источники. По их словам, в ноябре компания одобрила предложение запустить большие многофункциональные магазины с возможностью и подъехать, и забрать заранее подобранный заказ. Для этой идеи пока начинается планирование и набор персонала. Также в Сиэтле в ближайшие несколько недель должны открыться в пробном режиме еще две точки для автомобилистов, которые будут предлагать подбор заказанных товаров без возможности походить между полками. The New York Times сообщает, ссылаясь на поданные в мэрию Сиэтла заявки, что эти заведения строятся.

По результатам эксперимента с этими пробными магазинами Amazon планирует открыть под своим брендом больше 2000 традиционных продуктовых магазинов по всей стране, говорят источники WSJ. Для сравнения: у Kroger Co. только 2800 точек в 35 штатах. Представитель Amazon отказалась комментировать информацию источников.

За счет расширения продаж продуктов питания Amazon планирует упрочить свою позицию на рынке ритейла, пишет WSJ и составить конкуренцию традиционным сетям, таким как Wal-Mart Stores, которые усовершенствуют услуги, связанные с онлайн-заказом товаров. The Washington Post считает, что компания также составит конкуренцию и более узконаправленным продавцам готовых блюд и даже мелким забегаловкам, где можно быстро съесть такой же завтрак или ланч.

До сих пор Amazon занимался проектом Amazon Fresh, по которому подписчикам предлагалась скорая доставка продуктов, заказанных онлайн. WSJ отмечает, что доставка товаров требует сложной логистики, возникают трудности с перевозкой скоропортящихся или замороженных продуктов и с составлением маршрутов, если заказчики находятся далеко друг от друга. Кроме того, многие потребители до сих пор предпочитают выбирать, нюхать и щупать свежие товары самостоятельно, добавляет газета. Также аналитики Cowen признают, что, хотя все больше и больше людей, особенно молодежи, переходят к закупкам продуктов через интернет, некоторые покупатели никогда к этому не привыкнут, цитирует Seattle Times. На онлайн-покупки приходится только около 1% рынка пищевых продуктов в США, который целиком оценивается в $674 млрд, по данным Kantar Retail. Новый проект Amazon The Washington Post рассматривает как признание того, как трудно продавать продукты питания через интернет.

Аналитик Baird Колин Себастьян считает, что автоматизация платежей и ликвидация очередей – это сильный ход с точки зрения привлечения клиентов. По его словам, это сделает закупки «такими же удобными, если не более удобными, чем через интернет».

Если эксперимент Amazon продлится долго и распространится по стране, это может повлечь радикальные изменения во всей розничной торговле, пишет Seattle Times. Издание сравнивает ситуацию с той потенциальной угрозой системе транспорта, которую стали представлять беспилотные автомобили. По данным Бюро статистики трудового рынка, в США кассиры являются второй по численности профессией (3,5 млн человек). Хотя эксперимент Amazon уже вызвал появления заголовков о том, что дни работников торговли сочтены, люди-сотрудники останутся ключевым звеном ритейла, считает инвестор в технологические проекты Роджен Макнейми, сооснователь Elevation Partners. Его цитирует CNBC. Он не считает, что автоматическая торговля захватит мир, поскольку общение с людьми остается позитивным моментом в торговле.

Построив многомиллиардный бизнес на онлайн-торговле, Amazon начал в последние годы пробовать себя в офлайне. В 2015 г. компания открыла в Сиэтле традиционный книжный магазин и планирует открыть их и в других городах США. Также компания развивает собственные сервисы доставки. Сервис по доставке свежих продуктов Amazon Fresh также быстро развивается и работает уже в восьми городах, в том числе в Лондоне.