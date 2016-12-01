Amazon предложила перевозить данные в свое «облако» на грузовике

Может ли грузовик доставить данные быстрее, чем высокоскоростной интернет? В Amazon считают, что да, если данных очень много. И предложила на ежегодной конференции для клиентов в Лас-Вегасе необычный способ передачи больших объемов данных из дата-центров компаний в облачное хранилище Amazon Web Services (AWS).

Во время презентации в зале Sands Expo & Convention Center появился огромный автотягач с прицепом. Прицеп, который компания назвала Snowmobile, формой и размерами напоминает грузовой контейнер и представляет собой хранилище данных на 100 петабайт (1 петабайт – это порядка 1 млн гигабайт).

Объемы информации в базах данных компаний в последнее время измеряются уже не в терабайтах, а в петабайтах и даже эксабайтах (1 млрд гигабайтов), и их передача в облачные хранилища стала требовать все больше времени. «Когда мы запускали AWS [в 2006 г.], такая категория, как эксабайт данных, казалась чем-то нереальным. Сейчас она встречается все чаще. Это примерно как 250 млн DVD-дисков или 1 трлн книг по 400 страниц каждая», – объясняет генеральный директор AWS Энди Джесси.

Согласно планам Amazon, грузовик со Snowmobile будет приезжать к офису клиента, туда будут скачиваться данные, которые затем автопоезд доставит в дата-центр Amazon, где они будут перекачаны в облачные хранилища. В Amazon подсчитали, что такой процесс будет занимать меньше времени, чем передача данные по интернету.

Молниеносных скоростей тем не менее в Amazon не обещают. Десять грузовиков со Snowmobile смогут перевезти один эксабайт данных из локальных в облачные хранилища чуть меньше чем за полгода. По подсчетам компании, тот же объем данных по высокоскоростному интернету будет передаваться примерно 26 лет.

Во время пресс-конференции Джесси отказался раскрыть стоимость одного Snowmobile, сказав только, что у компании их «несколько». По его словам, грузовики уже доступны для использования клиентами. Стоимость 1 гигабайта в Snowmobile – $0,005 за месяц использования, или $500 000 в месяц за все передвижное хранилище.

Amazon уже не в первый раз превосходит интернет по скорости передачи данных. В прошлом году компания представила Snowball – переносное устройство для транспортировки данных размером с небольшой чемодан. В Лас-Вегасе Amazon показала обновленную версию этого устройства с емкостью, увеличенной до 100 терабайт.

Но для клиентов, которым нужно перенести петабайты или эксабайты информации, Snowball будет недостаточно. «Первое, что пришло нам в голову, – скоро будет нужен ящик побольше», – сказал Джесси.

Оба устройства являются частью стратегии Amazon, нацеленной на то, чтобы убедить крупных корпоративных клиентов, вложивших значительные средства в собственные дата-центры, перенести данные в облачные хранилища AWS. Многие компании уже перенесли в «облака» ключевые вычислительные процессы, но значительное число из них продолжает выполнять часть операций на собственных мощностях (такая организация процессов получила название гибридного «облака»).

Возможность сравнительно быстрого переноса данных с помощью Snowmobile и Snowball может привлечь клиентов в облачные сервисы Amazon. Тем не менее Джесси признает, что большинство компаний будут еще многие годы использовать гибридный режим работы с облачными хранилищами. Поэтому недавно Amazon объявила о партнерстве с компанией VMware: клиенты последней смогут воспользоваться преимуществами сервисов AWS, не перенося данные из своих дата-центров. Присутствовавший на конференции Amazon генеральный директор VMware Пат Гелсингер назвал «ошеломительным» отклик клиентов на совместное предложение двух компаний.

Перевела Надежда Беличенко