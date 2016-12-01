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Amazon предложила перевозить данные в свое «облако» на грузовике

При больших объемах это быстрее, чем передавать их с помощью высокоскоростного интернета
Грузовик Snowmobile может перевезти 100 млн петабайт данных
Грузовик Snowmobile может перевезти 100 млн петабайт данных
Amazon Web Services

Может ли грузовик доставить данные быстрее, чем высокоскоростной интернет? В Amazon считают, что да, если данных очень много. И предложила на ежегодной конференции для клиентов в Лас-Вегасе необычный способ передачи больших объемов данных из дата-центров компаний в облачное хранилище Amazon Web Services (AWS).

Во время презентации в зале Sands Expo & Convention Center появился огромный автотягач с прицепом. Прицеп, который компания назвала Snowmobile, формой и размерами напоминает грузовой контейнер и представляет собой хранилище данных на 100 петабайт (1 петабайт – это порядка 1 млн гигабайт).

Объемы информации в базах данных компаний в последнее время измеряются уже не в терабайтах, а в петабайтах и даже эксабайтах (1 млрд гигабайтов), и их передача в облачные хранилища стала требовать все больше времени. «Когда мы запускали AWS [в 2006 г.], такая категория, как эксабайт данных, казалась чем-то нереальным. Сейчас она встречается все чаще. Это примерно как 250 млн DVD-дисков или 1 трлн книг по 400 страниц каждая», – объясняет генеральный директор AWS Энди Джесси.

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Согласно планам Amazon, грузовик со Snowmobile будет приезжать к офису клиента, туда будут скачиваться данные, которые затем автопоезд доставит в дата-центр Amazon, где они будут перекачаны в облачные хранилища. В Amazon подсчитали, что такой процесс будет занимать меньше времени, чем передача данные по интернету.

Молниеносных скоростей тем не менее в Amazon не обещают. Десять грузовиков со Snowmobile смогут перевезти один эксабайт данных из локальных в облачные хранилища чуть меньше чем за полгода. По подсчетам компании, тот же объем данных по высокоскоростному интернету будет передаваться примерно 26 лет.

Во время пресс-конференции Джесси отказался раскрыть стоимость одного Snowmobile, сказав только, что у компании их «несколько». По его словам, грузовики уже доступны для использования клиентами. Стоимость 1 гигабайта в Snowmobile – $0,005 за месяц использования, или $500 000 в месяц за все передвижное хранилище.

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Amazon уже не в первый раз превосходит интернет по скорости передачи данных. В прошлом году компания представила Snowball – переносное устройство для транспортировки данных размером с небольшой чемодан. В Лас-Вегасе Amazon показала обновленную версию этого устройства с емкостью, увеличенной до 100 терабайт.

Но для клиентов, которым нужно перенести петабайты или эксабайты информации, Snowball будет недостаточно. «Первое, что пришло нам в голову, – скоро будет нужен ящик побольше», – сказал Джесси.

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Оба устройства являются частью стратегии Amazon, нацеленной на то, чтобы убедить крупных корпоративных клиентов, вложивших значительные средства в собственные дата-центры, перенести данные в облачные хранилища AWS. Многие компании уже перенесли в «облака» ключевые вычислительные процессы, но значительное число из них продолжает выполнять часть операций на собственных мощностях (такая организация процессов получила название гибридного «облака»).

Возможность сравнительно быстрого переноса данных с помощью Snowmobile и Snowball может привлечь клиентов в облачные сервисы Amazon. Тем не менее Джесси признает, что большинство компаний будут еще многие годы использовать гибридный режим работы с облачными хранилищами. Поэтому недавно Amazon объявила о партнерстве с компанией VMware: клиенты последней смогут воспользоваться преимуществами сервисов AWS, не перенося данные из своих дата-центров. Присутствовавший на конференции Amazon генеральный директор VMware Пат Гелсингер назвал «ошеломительным» отклик клиентов на совместное предложение двух компаний.

Перевела Надежда Беличенко

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