Мобильные устройства впервые обеспечат более половины трафика онлайн-ритейлеров

Американцы все активнее пользуются смартфонами для выбора покупок, но сами покупки совершают скорее в физических магазинах или с настольного компьютера

Но доля выручки от этих покупок в праздничный сезон в США не так велика

В этом праздничном сезоне мобильные устройства впервые обойдут по доле трафика стационарные компьютеры — на них придется 53% всех визитов на сайты ритейлеров в США, ожидают аналитики Adobe Digital Insights. Однако эти визиты принесут ритейлерам всего 34% выручки в ноябре-декабре: совершать покупки со смартфона во многих случаях по-прежнему неудобно для пользователей. Трудности обычно возникают при заполнении регистрационных форм, добавлении товаров в корзину и оформлении заказов.

«Пользователи мобильных устройств окажут решающее влияние на продажи в этом сезоне, – считает Тамара Гаффни, главный аналитик Adobe. – Покупки со смартфонов становятся удобнее, но ожидания покупателей пока опережают возможности ритейлеров. Сайты и приложения крупных продавцов наращивают выручку, но мелкие ритейлеры не успевают за ними».

Выход мобильных устройств на первый план неизбежен, но пока смартфоны отстают от стационарных компьютеров и по средней сумме онлайн-покупки. По данным Национальной федерации розничной торговли США (National Retail Federation – NRF), средний чек за покупку, совершенную со стационарного компьютера, составляет $114, с планшета – $89, со смартфона – $70.

Растет роль смартфонов и при совершении покупок в физических магазинах, на которые придется более 80% выручки ритейлеров в этом праздничном сезоне. Покупатели заходят со смартфонов на сайт ритейлера или загружают его приложение, чтобы увидеть карту магазина, составить список покупок, сравнить цены на товары или совершить мобильный платеж. По мнению директора по исследованиям Forrester Фионы Свердлоу, в 2015 г. смартфоны «повлияли» на офлайн-покупки почти на $1 трлн.

Смартфоны будут играть ключевую роль и в онлайн, и в офлайн-сегменте. NRF прогнозирует, что продажи в праздничный сезон 2016 г. вырастут на 3,6% до $665,87 млрд и 59% американцев (137,4 млн человек) совершат покупки в «черную пятницу» и День благодарения.

Исследовательская компания Conlumino ожидает роста онлайн-продаж на 13,6%, офлайн - на 2,2%. «Онлайн-сегмент обеспечивает бóльшую часть роста продаж, давление на торговые центры и магазины усиливается», - говорит аналитик Conlumino Нил Саундерс.

По прогнозам Conlumino, самыми посещаемыми в этом году останутся магазины Walmart и в онлайн, и в офлайн-сегментах – в них побывает 69% покупателей. Значительно улучшит свои позиции Amazon: аналитики ожидают, что сайт компании посетят 59% покупателей, что на 11,3 процентного пункта больше, чем в прошлом году.

Продажи в грядущий уик-энд станут объектом пристального внимания аналитиков, стремящихся понять, насколько результаты президентских выборов в США повлияли на настроения потребителей. NRF не меняла свои прогнозы после победы Дональда Трампа. Однако в Adobe отмечают, что за первые две недели ноября онлайн-продажи выросли только на 1,3% против ожидаемых 7,8%, а количество посещений интернет-магазинов сократилось на 0,5%. Аналитики связывают это с неопределенностью, вызванной результатами голосования. «Продажи в «черную пятницу» и День благодарения станут важным показателем того, насколько следует скорректировать прогнозы на текущий сезон», - считает Гаффни.

Перевела Надежда Беличенко