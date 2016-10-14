Amazon запустила потоковый музыкальный сервис

Статья опубликована в № 4182 от 14.10.2016 под заголовком: На Amazon за музыкой

Amazon Music Unlimited, как и большинство конкурентов, будет предлагать неограниченный доступ к десяткам миллионов музыкальных произведений за ежемесячную плату. Но для абонентов, использующих акустическую систему Echo производства Amazon, подписка будет стоить всего $3,99 в месяц – значительно меньше обычной цены конкурентов ($9,99).

Колонки Echo оснащены функцией распознавания голосовых команд и голосовым виртуальным помощником, которого производитель назвал Алекса. Пользователи Amazon Music Unlimited смогут попросить Алексу включить «новую песню» определенной группы, даже не зная ее названия, или песню, включающую определенный текст, не зная названия или имени исполнителя.

Вице-президент Amazon Стив Бум ждет, что новый сервис «раздвинет границы потокового рынка». По его мнению, он даже может вернуть традицию совместного прослушивания музыки в гостиной, а не каждым пользователем индивидуально на своем смартфоне.

Тактика продаж колонок Echo и подписки на Amazon Music похожа. Amazon в первую очередь ориентируется на сохранение своей базы подписчиков сервиса Prime за $99 в год и продает им большинство своих устройств по цене, близкой к себестоимости. Подписчики Prime смогут пользоваться Amazon Music за $7,99 в месяц. Остальным пользователям доступ к сервису обойдется в $9,99.

На фоне спада продаж компакт-дисков и уменьшения количества загрузок из интернета музыкальной отрасли остается рассчитывать на рост выручки от потоковых сервисов. У Spotify более 40 млн подписчиков по всему миру, у Apple Music – не менее 17 млн. Хотя доля платных потоковых сервисов пока остается ничтожной в сравнении с такими гигантами, как YouTube с более чем 1 млрд пользователей.

Новый музыкальный сервис поможет Amazon и в гонке развития виртуальных помощников с элементами искусственного интеллекта, которую компания ведет с Alphabet, Apple и Microsoft. Ожидается, что вскоре такие устройства будут управлять всем – от автомобилей до умных домов. В последнее время Amazon значительно нарастила инвестиции в это направление. По данным Consumer Intelligence Research Partners, Amazon уже продала не меньше 5 млн устройств Echo.

Перевела Надежда Беличенко