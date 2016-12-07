ЧТПЗ рефинансирует кредит Сбербанка

Руководство Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) договорилось со Сбербанком о досрочном возврате крупного кредита, сообщил президент Владимир Путин в понедельник на встрече в Челябинске с работниками «Этерно» (СП «Роснано» и ЧТПЗ). Слова президента передавал «Интерфакс».

«Ведомости» выяснили, что ЧТПЗ ведет переговоры с ВТБ, Газпромбанком и Сбербанком о замещении синдицированного кредита, который в 2012 г. выдали Сбербанк и пул кредиторов на 86,5 млрд руб. под госгарантии (43,3 млрд руб.). Об этом рассказали источник, близкий к одной из сторон переговоров, и знакомый менеджеров ЧТПЗ. Компания собирается привлечь 75–80 млрд руб. под залог части активов или акций и вернуть обеспеченный государством долг, знают они.

Кредиторы и компания могут договориться уже до конца года, сказал один из собеседников «Ведомостей». Рассматривается возможность заложить один из цехов, это может быть цех «Высота 239», который компания построила в 2010 г. Представители ЧТПЗ, ВТБ и Сбербанка отказались от комментариев, а представитель Газпромбанка на вопросы не ответил.

Челябинский трубопрокатный завод Производитель труб

Акционеры: Андрей Комаров и Александр Федоров контролируют совместно более 80%.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 68,6 млрд руб.,

Чистая прибыль – 6 млрд руб.

К концу 2014 г. ЧТПЗ полностью выбрал синдицированный кредит, а к середине 2016 г. вернул 6,3 млрд руб., следует из документов компании. Ставка по синдицированному кредиту была 13% годовых, а заложены были 92,24% ЧТПЗ, 100% Первоуральского новотрубного завода и др.. Сейчас залоги могут быть снижены, так как экономика ЧТПЗ в сравнении с 2012 г. улучшилась, считает источник, близкий к одной из сторон переговоров. С 2013 г. ЧТПЗ получает стабильные заказы, подорожали и трубы большого диаметра – основная продукция, говорит он.

Только с конца 2014 г. трубы большого диаметра (с НДС) подорожали на 54% до 103 000 руб. за 1 т, на долю ЧТПЗ за первое полугодие 2015 г. пришлось 20% заказов «Газпрома», или 30,3 млрд руб., свидетельствуют данные газовой монополии. Выручка ЧТПЗ с 2012 г. выросла на 27% до 148,4 млрд руб. в 2015 г., с 2013 г. долговая нагрузка снизилась с 5,5 до 2,8 EBITDA.