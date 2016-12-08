Росавиация и «Стройновация» хотят помириться

Компания «Стройновация» (входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова) и Росавиация ведут переговоры о заключении мирового соглашения. Об этом стороны заявили на заседании Арбитражного суда Москвы 7 декабря, передает «Интерфакс». Представители сторон это подтвердили.

В конце августа Росавиация уведомила «Стройновацию», что в одностороннем порядке расторгает контракт стоимостью 3,2 млрд руб. на реконструкцию аэродрома калининградского аэропорта «Храброво» (ведется к чемпионату мира по футболу 2018 г.). Объект должен был быть сдан осенью 2016 г., отставание составляет девять месяцев, сообщала Росавиация. «Стройновация» обжаловала расторжение контракта в суде. Из-за девальвации рубля сильно подорожали импортные инертные материалы, что отразилось на сроках поставок, к тому же реконструкция велась без закрытия аэропорта, объяснял представитель компании.

«Стройновация» Строительно-подрядная компания

Владелец – Berchin LLC (100%, входит в группу «Сумма»).

Выручка (РСБУ, 2015 г., данные «СПАРК-Интерфакса») – 12,4 млрд руб.

Чистая прибыль – 324 млн руб.

«Стороны ведут переговоры о сдаче и оплате выполненных работ – их объем составил 1,1 млрд руб. Проведена инвентаризация объекта, работы были приостановлены в конце октября 2016 г.», – говорит представитель «Стройновации». «Мы готовы принять выполненные работы в счет аванса», – отмечает представитель Росавиации. Других деталей собеседники не раскрывают. Но ранее Росавиация сообщала, что аванс составлял 700 млн руб. В случае заключения мирового соглашения «Стройновация» не будет судиться за право завершить контракт, добавляет человек, близкий к одной из сторон.

«Пока не приняты работы, на объект не может выйти новый подрядчик. Если стороны расходятся в их оценке, то назначается экспертиза, которая может растянуться на полгода. Подрядчик все это время не знает, когда и в каком объеме ему возместят расходы. Мировое будет выгодно обеим сторонам», – говорит гендиректор компании «Штрабаг» Александр Ортенберг. «Спор об оценке работ типичен для инфраструктурных объектов. Но должны договориться быстро, так как сорвать подготовку к чемпионату мира нельзя», – говорит директор Института экономики транспорта Михаил Блинкин.