Поставщики компании Ozon смогут продавать товары на собственных сайтах

Интернет-ритейлер Ozon разработал техническую платформу, благодаря которой его поставщики смогут продавать продукцию на своих же имиджевых сайтах. Об этом «Ведомостям» рассказала представитель Ozon Мария Назамутдинова и подтвердил представитель рекламной компании Kapibara. Она совместно с Ozon участвовала в создании технической платформы, получившей название TradeUP.

TradeUP – готовая техническая площадка, которую поставщик сможет разместить на собственном корпоративном сайте и вести продажи уже напрямую отсюда, поясняет представитель Kapibara. Стоимость площадки, по его словам, – 160 000–450 000 руб., техническая поддержка проекта обойдется в 60 000–100 000 руб. в месяц в зависимости от дизайна проекта и функционала сайта. Данное «готовое решение» будет доступно только компаниям – поставщикам Ozon, подчеркивает Назамутдинова: товары должны находиться на складе интернет-ритейлера.

На большинстве имиджевых сайтов компаний невозможно купить или заказать товар, объясняет исполнительный директор Kapibara Александр Панов, а 99% интернет-рекламы перенаправляет пользователя именно на этот сайт компании или же отсылает к интернет-магазинам, где нужно заново искать товар. Это касается почти всех производителей товаров повседневного спроса: Nestle, PepsiCo, Unilever, P&G, Beiersdorf и др. Поэтому внедрение этой технической платформы на сайт поставщика позволит компании фактически обзавестись своей торговой площадкой, не тратя при этом средства на создание отдельного интернет-магазина, разъясняет он.

Хорошо забытое старое Среди известных случаев подобного сотрудничества – партнерство Kaspersky и Softkey. В 2005 г. компания Kaspersky продавала продукцию через интернет-магазин Softkey, интегрированный в сайт компании еще в 2005 г., напоминает Федор Вирин из Data Insight.

Интеграция платформы TradeUP в сайт позволит компаниям также тестировать продажи сомнительных товаров, проводить промоакции из серии «подарок за покупку», продавать сезонные или акционные товары, а также предоставит производителю базу контактов своих клиентов, уверен представитель Kapibara.

Сейчас TradeUP разрабатывается для нескольких компаний – поставщиков Ozon, сообщили представители Kapibara и интернет ритейлера, не раскрыв их имен.

По условиям соглашения Kapi­bara, говорит ее представитель, несет ответственность за разработку интернет-магазина на сайте компании-поставщика (включая дизайн, верстку и программирование), его интеграцию с каталогом Ozon и техническую поддержку. В свою очередь Ozon будет обрабатывать все заказы, сделанные через TradeUP, т. е. обеспечивать доставку, оплату, складирование товара и проч.

Проект выгоден всем сторонам, считает партнер Data Insight Федор Вирин: благодаря проекту Ozon получит дополнительный трафик клиентов, а производитель сможет продавать товары, не тратя ресурсы на создание интернет-магазина.