Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4220 от 08.12.2016 под заголовком: На Новый год денег не жалко

Россияне впервые за несколько лет не планируют сокращать бюджет на Новый год

Средний предпраздничный чек составит 16 900 руб.
На Новый год денег не жалко
На Новый год денег не жалко
М. Стулов / Ведомости

Об этом говорится в ежегодном исследовании потребительских расходов «Новый год и Рождество – 2017», проведенном Deloitte. Компания ежегодно проводит опрос новогодних настроений в 14 странах Восточной и Западной Европы в последнюю неделю сентября и первые две недели октября.

В этом году новогодние траты среднего россиянина составят 16 900 руб. – это на 2% выше фактических трат год назад, говорится в исследовании. Цели праздничных трат и их пропорции почти не изменились год к году. На подарки у среднего потребителя пойдет около 43% бюджета, на еду и напитки – 45%, остальное – на развлечения. Несмотря на продолжающееся снижение покупательной способности, россияне планируют порадовать себя на праздники, констатирует руководитель группы по обслуживанию компаний розничной торговли Deloitte Владимир Бирюков: «Но в целом рост в денежном выражении, конечно, остается ниже инфляции».

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Люди впервые планируют не увеличивать, но и как минимум не сокращать бюджет на празднование Нового года – такие результаты показало и исследование «Евросети», говорит президент ритейлера Александр Малис. «Уже по первым покупкам подарков на Новый год мы понимаем, что бюджет реально не увеличился, но вроде бы и не уменьшился», – добавил он.

В 2016-м, как и в прошлом году, в качестве самого желанного подарка остаются деньги (67% в 2016 г. против 52% год назад), путешествия (44% против 35%) и смартфон (41% против 30% ранее). Но тройка наиболее часто приобретаемых новогодних подарков в России по-прежнему почти не совпадает с желаемыми. Это конфеты и шоколад – их собираются дарить 51% респондентов против 34% год назад, – а также косметика, парфюмерия и деньги. При этом еда и напитки поднялись в этом году с 10-го на 4-е место среди наиболее часто планируемых потребителями подарков, следует из обзора Deloitte.

Большинство россиян привыкли экономить
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Сокращение реальных доходов населения меняет поведение покупателей, подтверждает директор по внешним коммуникациям «Ашан ритейл Россия» Мария Курносова: «Они оптимизируют бюджет, обращают внимание на цену и отказываются от импульсивных покупок». «Ашан», по ее словам, сам также исследовал предпочтения клиентов по подаркам. Согласно его выводам покупатели ритейлера предпочитают дарить на Новый год небольшие символические подарки, а конфеты и алкоголь традиционно входят в топ-5 на протяжении нескольких лет, добавила Курносова.

«Мы ожидаем, что в последние две недели декабря в этом году покупательская активность вернется к уровню 2014 г.», – говорит директор по маркетингу сети «Перекресток» (входит в X5 Retail Group) Дмитрий Медведев. Тогда средний чек вырос на 30–40% к ноябрю, поясняет он. В этом году Медведев ждет роста среднего чека в 1,5 раза. При этом у покупателей сохранится желание экономить, прогнозирует он: «Потребители будут стремиться приобретать товары, участвующие в промоакциях».

Настроение российских потребителей улучшилось

«Дикси» увеличит количество специальных предложений в акционных буклетах в 2–3 раза по сравнению с обычным, говорит представитель ритейлера. «К Новому году такой ассортимент расширяется наиболее популярными [товарами] – от креветок и шоколадных наборов для детей до, например, хлопушек и алкоголя», – добавляет он.

Правильно говорить не столько о восстановлении спроса, сколько об адаптации россиян к экономической ситуации, отмечает представитель «М.видео» Валерия Андреева. Количество людей, которые выбирают гаджеты за соотношение цены и функционала, по-прежнему велико, но оно снижается, добавляет представитель сети магазинов «Связной» Сергей Тихонов.

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