Россияне впервые за несколько лет не планируют сокращать бюджет на Новый год

Об этом говорится в ежегодном исследовании потребительских расходов «Новый год и Рождество – 2017», проведенном Deloitte. Компания ежегодно проводит опрос новогодних настроений в 14 странах Восточной и Западной Европы в последнюю неделю сентября и первые две недели октября.

В этом году новогодние траты среднего россиянина составят 16 900 руб. – это на 2% выше фактических трат год назад, говорится в исследовании. Цели праздничных трат и их пропорции почти не изменились год к году. На подарки у среднего потребителя пойдет около 43% бюджета, на еду и напитки – 45%, остальное – на развлечения. Несмотря на продолжающееся снижение покупательной способности, россияне планируют порадовать себя на праздники, констатирует руководитель группы по обслуживанию компаний розничной торговли Deloitte Владимир Бирюков: «Но в целом рост в денежном выражении, конечно, остается ниже инфляции».

Люди впервые планируют не увеличивать, но и как минимум не сокращать бюджет на празднование Нового года – такие результаты показало и исследование «Евросети», говорит президент ритейлера Александр Малис. «Уже по первым покупкам подарков на Новый год мы понимаем, что бюджет реально не увеличился, но вроде бы и не уменьшился», – добавил он.

В 2016-м, как и в прошлом году, в качестве самого желанного подарка остаются деньги (67% в 2016 г. против 52% год назад), путешествия (44% против 35%) и смартфон (41% против 30% ранее). Но тройка наиболее часто приобретаемых новогодних подарков в России по-прежнему почти не совпадает с желаемыми. Это конфеты и шоколад – их собираются дарить 51% респондентов против 34% год назад, – а также косметика, парфюмерия и деньги. При этом еда и напитки поднялись в этом году с 10-го на 4-е место среди наиболее часто планируемых потребителями подарков, следует из обзора Deloitte.

Сокращение реальных доходов населения меняет поведение покупателей, подтверждает директор по внешним коммуникациям «Ашан ритейл Россия» Мария Курносова: «Они оптимизируют бюджет, обращают внимание на цену и отказываются от импульсивных покупок». «Ашан», по ее словам, сам также исследовал предпочтения клиентов по подаркам. Согласно его выводам покупатели ритейлера предпочитают дарить на Новый год небольшие символические подарки, а конфеты и алкоголь традиционно входят в топ-5 на протяжении нескольких лет, добавила Курносова.

«Мы ожидаем, что в последние две недели декабря в этом году покупательская активность вернется к уровню 2014 г.», – говорит директор по маркетингу сети «Перекресток» (входит в X5 Retail Group) Дмитрий Медведев. Тогда средний чек вырос на 30–40% к ноябрю, поясняет он. В этом году Медведев ждет роста среднего чека в 1,5 раза. При этом у покупателей сохранится желание экономить, прогнозирует он: «Потребители будут стремиться приобретать товары, участвующие в промоакциях».

«Дикси» увеличит количество специальных предложений в акционных буклетах в 2–3 раза по сравнению с обычным, говорит представитель ритейлера. «К Новому году такой ассортимент расширяется наиболее популярными [товарами] – от креветок и шоколадных наборов для детей до, например, хлопушек и алкоголя», – добавляет он.

Правильно говорить не столько о восстановлении спроса, сколько об адаптации россиян к экономической ситуации, отмечает представитель «М.видео» Валерия Андреева. Количество людей, которые выбирают гаджеты за соотношение цены и функционала, по-прежнему велико, но оно снижается, добавляет представитель сети магазинов «Связной» Сергей Тихонов.