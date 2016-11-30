Все главные катки Москвы начали работу

А. Гордеев / Ведомости

В будни первые три утренних сеанса и два первых сеанса в выходные каток можно посетить бесплатно (за исключением новогодних праздников). В остальное время стоимость посещения составит от 200 руб. (билет в будние дни для детей от 7 до 12 лет) до 500 руб. (билет для взрослых в выходные и праздничные дни). Дети до 7 лет могут кататься бесплатно

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