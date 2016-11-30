Все главные катки Москвы начали работу
Ледовые площадки открыты на Красной площади, ВДНХ, в парке Горького, саду «Эрмитаж» и Сокольниках
Самый большой каток с искусственным покрытием не только в стране, но и в мире - это по-прежнему ледовая площадка на ВДНХ. Площадь для катания занимает более 20 000 кв. м, а весь каток (включая инфраструктуру) - 60 000 кв. м, сообщает сайт ВДНХ. В сезоне 2016/17 каток открыт со вторника по воскресенье до 23:00, технический перерыв - с 15:00 по 17:00
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Каток на ВДНХ включает основную площадку (один большой круг катания), пешеходный мост «Северное сияние», детский каток, аллею влюбленных, хоккейную коробку, а также несколько точек питания. Еще есть пункты проката и заточки коньков
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Цены на входные билеты зависят от времени, дня недели, места катания (стоимость на основном и на детском катках отличается) и составляет от 150 до 600 руб. Прокат коньков — 150 руб. за сеанс. Купить билеты можно в кассах катка и онлайн
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"ГУМ-каток" и "ГУМ-ярмарка" на Красной площади – в этом году их оформили в стилистике русского авангарда. Каток и ярмарка будут работать ежедневно с 10:00 до 23:30 до 28 февраля 2017 г.
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В будни первые три утренних сеанса и два первых сеанса в выходные каток можно посетить бесплатно (за исключением новогодних праздников). В остальное время стоимость посещения составит от 200 руб. (билет в будние дни для детей от 7 до 12 лет) до 500 руб. (билет для взрослых в выходные и праздничные дни). Дети до 7 лет могут кататься бесплатно
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Рядом с катком - на "ГУМ-ярмарке" - работают 28 рождественских домиков, где можно перекусить и купить сувениры
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Около ГУМа уже установлена новогодняя елка
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Каток в парке Горького превратили в площадку, где представлены всевозможные форматы уличного искусства – от наклеек и трафаретов до настенной живописи, графики и даже модификации пространства. Центральный объект катка - световая инсталляция «Застывший фонтан» (на фото)
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Покататься на коньках можно днем (с 10:00 до 15:00) и вечером (с 17:00 до 23:00). Также в этом году парк Горького впервые запустил квест «Игра в прятки на Стрит-арт Катке». Каток открыт со вторника по воскресенье, в понедельник он закрывается на технический день
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Цены на билет для взрослых начинаются от 200 руб., для детей от 7 до 14 лет - от 150 руб. Есть абонементы и льготы. Купить билеты можно в кассах парка и онлайн
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В саду «Эрмитаж» традиционно будут работать два катка: с искусственным и натуральным льдом. Площадь катка с искусственным льдом составляет 900 кв. м, с натуральным - 4000 кв. м
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Для детей в прокате есть специальные поддерживающие установки в виде фигурок животных (пингвинов и медвежат) - они помогают удержать равновесие тем, кто не умеет кататься на коньках
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Катки работают ежедневно до 23:00. Входные билеты в будни стоят 250 руб., в выходные и праздники - 350 руб.
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Каток «Лед» в парке «Сокольники» превратили в музыкальную площадку: пространство украсили двухметровой гитарой, на часть поверхности льда краской нанесли специальные полосы, катаясь по которым можно выучить танцевальные движения в стиле рок-н-ролл. Каток работает ежедневно 10:00 до полуночи с техническим перерывом с 13:00 до 15:00
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На катке проходят занятия по фигурному катанию групп детского центра «Смекайка», на которых дети в возрасте от четырех лет могут приобрести навыки, необходимые для того, чтобы уверенно чувствовать себя на льду
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Стоимость посещения катка – от 250 руб. (в будни) до 350 руб. (в пятницу, выходные и праздники). Есть абонементы, а также программа лояльности, разработанная совместно с сайтом ParkSeason
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