«Газпром» выбрал строителя «Турецкого потока»

Контракт на укладку первой нитки газопровода у швейцарской Allseas Group, она же может построить и вторую

«Дочка» «Газпрома» South Stream Transport B.V. подписала контракт на строительство первой нитки газопровода «Турецкий поток» с Allseas Group S.A. Подрядчик получил также опцион на укладку второй нитки морского участка, сообщил концерн.

По контракту Allseas должна уложить по морскому дну более 900 км трубы. Для этого компания планирует использовать новое, крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit, оснащенное шестью установками для сварки и нанесения покрытия. Allseas приступит к укладке первой нитки во втором полугодии 2017 г., говорится в сообщении «Газпрома».

«Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря из России в Турцию. Мощность каждой из двух ниток составит 15,75 млрд куб. м газа в год. Первая нужна для поставок на турецкий рынок, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. 10 октября Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту.

«Газпром» и турецкая Botas договорились о проекте в 2014 г. после того, как из-за противодействия ЕС был остановлен проект «Южный поток». Allseas могла стать строителем второй нитки «Южного потока», весной 2014 г. с ней был заключен контракт. Интерес к строительству «Турецкого потока» проявляла также итальянская Saipem, говорил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Финансировать строительство морской части газопровода «Газпром» будет сам, сообщил ранее в интервью телеканалу «Россия 24» председатель правления компании Алексей Миллер. Концерн планирует потратить на проект в 2016 г. 23,5 млрд руб., следует из его меморандума еврооблигаций. Строительство морской части в целом может обойтись «Газпрому» в лучшем случае примерно в $5–7 млрд, если компания профинансирует проект самостоятельно, оценивал младший директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

«Газпром» планирует завершить строительство обеих ниток «Турецкого потока» до конца 2019 г.