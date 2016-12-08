Лисин продает 1,5% акций НЛМК

Основной владелец НЛМК Владимир Лисин продает 1,5% акций компании. Об этом говорится в сообщении Goldman Sachs, букраннера размещения. На Московской бирже в четверг такой пакет стоил 10,8 млрд руб.

На Московской бирже НЛМК на этой новости подешевел на 1,67%. На Лондонской — напротив, компания подорожала на 2,72%.

Лисин владеет пакетом НЛМК через кипрскую Fletcher Group Holdings. После закрытия сделки ее доля в компании составит 84%. Инвесторам будут предложены как акции, так и депозитарные расписки. Fletcher Group Holdings не будет дополнительно размещать бумаги НЛМК в течение 90 дней после продажи 1,5%. Когда сделка будет закрыта, в сообщении Goldman Sachs не указано.

Почему Лисин решил продать акции, неясно. В этом году НЛМК был щедр на дивиденды. Лисин уже получил от компании $361,2 млн дивидендов за IV квартал 2015 г. и первые два квартала 2016 г. Получить комментарий представителя бизнесмена пока не удалось. Представитель НЛМК от комментариев отказался.

Время для продажи выбрано подходящее, НЛМК и весь сектор сейчас стоят дорого, говорит старший аналитик АТОН Андрей Лобазов. Войдут ли акции в индекс MSCI, сказать сложно, для этого проводятся сложные расчеты, но с free float 16% шансы на это действительно высокие, говорит он.

Кроме НЛМК Лисин владеет крупнейшим железнодорожным оператором — Первой грузовой компанией (ПГК). Рынок железнодорожных перевозок переживает не лучшие времена. ПГК заработала в первом полугодии 1,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против убытка в 651 млн руб. годом ранее, писал «Интерфакс». Но выручка компании снизилась на 3,6% до 39,65 млрд руб. Долг составил 60,25 млрд руб., в том числе краткосрочный — 11,68 млрд руб.

НЛМК три года был исключен из индекса MSCI. C начала года акции компании стремительно растут в цене — с января компания подорожала на Лондонской бирже в 2,7 раза до $11,5 млрд.