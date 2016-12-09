СК разыскивает бывшего гендиректора «Северсталь менеджмента» Вадима Ларина

Следствие разыскивает бывшего гендиректора АО « Северсталь менеджмент» Вадима Ларина, который стал фигурантом дела о взяточничестве в интересах АО «Воркутауголь». Об этом сообщил руководитель СУ СКР по Коми Андрей Исаев.

«Местонахождение Ларина нам неизвестно, оно устанавливается. В случае необходимости мы можем объявить его в розыск. Шаблаков [бывший гендиректор АО "Воркутауголь" Вадим Шаблаков] активно сотрудничает со следствием, допрошен и признает факты», - добавил Исаев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, еще один фигурант уголовного дела - руководитель Печорского управления Ростехнадзора Александр Гончаренко - полностью признал факт получения взятки от Ларина и Шаблакова и дал показания против других фигурантов.

По данным следствия, в 2014-2016 гг. руководитель Печорского управления Ростехнадзора Александр Гончаренко, начальник Воркутинского отдела Гострудинспекции Петр Гильц и командир военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна Леонид Лобков получили от лиц, действующих в интересах «Воркутаугля», денежные средства за попустительство по службе при проведении проверок. Гончаренко получил не менее 810 00 руб., Лобков - не менее 900 000 руб., Гильц - не менее 1 млн руб.

Фигурантам предъявлены обвинения. Гончаренко заключен под домашний арест, Гильц и Лобков находятся под стражей.

Теми самыми «лицами, действующими в интересах АО «Воркутауголь», были, по версии следствия, Ларин и Шаблаков, утверждает источник «Ведомостей». «По предварительным данным, Ларин недавно вылетел в Лондон, а Шаблаков выразил готовность сотрудничать со следствием», - сообщил собеседник ТАСС.

Авария на шахте «Северная» (принадлежит «Северстали») произошла в феврале 2016 г., она унесла жизни 36 человек. «Северсталь» решила затопить шахту (на это потратила 500 млн руб.), в ней осталось оборудование на $62 млн, еще $2 млн «Северсталь» потратила на выплаты семьям погибших и пострадавшим.

В июле Ростехнадзор выдвинул три версии (установить причину не удалось из-за затопления). Основная – взрыв метановоздушной смеси, который произошел возле бурового оборудования «из-за некачественной изоляции выработанного пространства и возможного повреждения электрокабелей». К взрыву могло привести плохое проветривание шахты, а также скопление метана и искры от резцов горного оборудования или обвал, говорилось в июльском сообщении Ростехнадзора.

Техническая комиссия, расследовавшая аварию на шахте «Северная» в Воркуте, пришла к выводу, что все возможные версии причин трагедии так или иначе связаны с человеческим фактором – нарушениями регламентов работ, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании у премьера Дмитрия Медведева в августе. «Только природные катастрофы не могли привести к этой аварии», – заключал вице-премьер.