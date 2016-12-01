Бывшего гендиректора «Северстали» подозревают в дачи взяток

Вадим Ларин, покинувший компанию «Северсталь» в ноябре, подозревается в даче взяток руководителям контрольно-надзорных органов в Коми и в Воркуте за попустительство при проверках шахт АО «Воркутауголь», пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Ларин мог скрыться от следствия, полагает источник.

«По предварительным данным, Ларин недавно вылетел в Лондон. Бывший гендиректор АО «Воркутауголь» Вадим Шаблаков (также ушел в отставку в ноябре, – прим. «Ведомостей) выразил готовность сотрудничать со следствием», - сообщил собеседник агентства.

Руководство «Северстали» и «Воркутауголь» намерено сотрудничать со следствием. Вместе с тем, решение о виновности указанных обвиняемых лиц и якобы их связи с АО «Воркутауголь» может вынести только суд, отмечает представитель «Северстали». Официальных обвинений в адрес Шаблакова или Ларина СКР пока не публиковал.

Следственное управление СК России по республике Коми подозревает начальника Воркутинского отдела инспекции труда Петра Гильца и руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Гончаренко в получении взяток от «лиц, действующих в интересах АО «Воркутауголь», говорится на сайте следственного управления по республике Коми.

В отношении людей, которые действовали «в интересах АО «Воркутауголь», возбуждено уголовное дело», говорится на сайте СК. Кто эти лица, СК по республике Коми не раскрывает. Представитель Ростехнадзора от комментариев отказался.

Авария на шахте «Северная» (принадлежит «Северстали») произошла в феврале 2016 г., она унесла жизни 36 человек. «Северсталь» решила затопить шахту (на это потратила 500 млн руб.), в ней осталось оборудование на $62 млн, еще $2 млн «Северсталь» потратила на выплаты семьям погибших и пострадавшим.

В июле Ростехнадзор выдвинул три версии (установить причину не удалось из-за затопления). Основная – взрыв метановоздушной смеси, который произошел возле бурового оборудования «из-за некачественной изоляции выработанного пространства и возможного повреждения электрокабелей». К взрыву могло привести плохое проветривание шахты, а также скопление метана и искры от резцов горного оборудования или обвал, говорилось в июльском сообщении Ростехнадзора.

Техническая комиссия, расследовавшая аварию на шахте «Северная» в Воркуте, пришла к выводу, что все возможные версии причин трагедии так или иначе связаны с человеческим фактором – нарушениями регламентов работ, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании у премьера Дмитрия Медведева в августе. «Только природные катастрофы не могли привести к этой аварии», – заключал вице-премьер.