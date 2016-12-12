Россия и Украина не договорились о поставках российского газа

В пятницу в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча с участием вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, министров энергетики двух стран, представителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». «Переговоры прошли обстоятельно, мы смогли детально обсудить ситуацию с поставками газа на Украину и транзитом», – оценил их итоги министр энергетики России Александр Новак. По его словам, Украина готова приобрести 1,5–4 млрд куб. м газа для собственных потребителей и обеспечения надежного транзита в Европу в осенне-зимний период 2016–2017 гг. Россия и «Газпром» подтвердили готовность поставить газ по действующему до 2020 г. контракту, приводит слова Новака пресс-служба Минэнерго.

«Соглашения достичь не удалось, – сожалеет председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. – Надеемся, что это можно будет сделать в будущем, но сегодня мы не смогли подписать допсоглашение. Без него покупка российского газа <...> невозможна» (цитата по «Интерфаксу»). Получить комментарии министерства энергетики и угольной промышленности Украины в выходные не удалось.

По мнению Шефчовича, в переговорах был «существенный прогресс», передала пресс-служба Еврокомиссии: «Стороны были близки к согласию сегодня. Теперь им нужно обсудить формат соглашения».

Это первые официальные переговоры о поставках газа между Россией и Украиной после того, как в ноябре 2015 г. Украина перестала закупать российское топливо. Россию и Европу беспокоит надежность экспорта газа в страны ЕС. Из-за холодов, низких цен на газ и снижения собственной добычи в Европе этой осенью суточные поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье были рекордными. За 11 месяцев экспорт составил 161,6 млрд куб. м – на 2,2 млрд куб. м больше, чем за весь 2015 год, сообщал концерн.

«Нафтогаз» хочет покупать газ у России дешевле, чем у европейских поставщиков, предлагает подписать допсоглашение к контракту и согласовать очередной зимний пакет (по которому, в частности, в 2015 г. Россия предоставляла Украине скидку на газ постановлением правительства). По словам Новака, на прошедших в пятницу переговорах разногласий по цене не возникло. «И мы, и Украина подтверждаем, что цена в этом квартале абсолютно конкурентна и ниже цен на спотовых рынках», – сообщил министр. Цена по контракту сейчас около $180 за 1000 куб. м, с 1 января ожидается $205–210 за 1000 куб. м, знает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач.

Россия требует предоплаты за поставки. Киев также недоволен принципом take-or-pay («бери или плати»), закрепленным в долгосрочном контракте. Но у Москвы может быть свой аргумент. После переговоров в Брюсселе Новак передал Шефчовичу письмо о несогласии российской стороны с решением Хозяйственного суда Киева удовлетворить иск антимонопольного комитета Украины к «Газпрому» о взыскании 172 млрд гривен ($6,6 млрд) штрафа. Отказ от штрафа может быть ответом на требование украинской стороны отменить take-or-pay, писал «Коммерсантъ».

Обе стороны выжидают, отмечает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Киев рассчитывает на обычную или мягкую зиму, а Москва надеется на мороз, который поставит Украину в безвыходное положение. Но дефицит российского газа не так страшен, как 7–10 лет назад, полагает эксперт. Страны Восточной Европы и Украина могут получать газ по реверсу и через новые терминалы СПГ. «Газпром» имеет достаточные резервные мощности для поставки на границу Украины дополнительных объемов в зимние месяцы. В случае сильных холодов Голландия увеличит добычу на месторождении Гронинген, считает Корчемкин.