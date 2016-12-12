Промышленность

«Акрон» может отложить Талицкий проект

Компания сомневается в целесообразности разработки участка до восстановления цен на калий
«Акрон» может отложить реализацию Талицкого проекта до восстановления цен на хлоркалий
«Акрон» может отложить реализацию Талицкого проекта до восстановления цен на хлоркалий
Мордасов Михаил / PhotoXPress

«Акрон» может отложить реализацию Талицкого проекта до восстановления цен на хлоркалий, рассказал «Интерфаксу» председатель совета директоров компании Александр Попов. По его словам, «Акрон» в ближайшие три месяца ожидает решения по проектному финансированию с пулом банков.

«Другое дело, что даже если банки примут положительное решение, мы все равно еще раз сами на это посмотрим: брать деньги сейчас, надеясь на то, что через семь лет рынок вырастет, или все-таки дождаться, когда начнется повышательный тренд, и в этот момент можно начинать», - заявил «Интерфаксу» топ-менеджер «Акрона».

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Текущие цены на калий не вселяют оптимизма ни в банки, ни в компанию, отметил Попов. «Мы понимаем, что даже при таких ценах «Уралкалий» получает маржу по EBITDA больше 50%. Но когда, чтобы получить вот такую маржу, тебе нужно вложить $1,5 млрд и строить это в течение семи лет, начинаешь задумываться – а надо ли тебе это делать прямо сейчас?» – сказал Попов.

«Акрон» разрабатывает Талицкий участок Верхнекамского месторождения калия в Пермском крае через Верхнекамскую калийную компанию (ВКК). Проект оценивается в $1,7 млрд. На месторождении в 2021 г. должен быть построен комбинат мощностью 2 млн т калия в год. В 2012 г. 38,05% акций ВКК за 12,8 млрд руб. выкупили ВЭБ (20% минус 1 акция), ЕАБР (9,1%) и Райффайзенбанк (8,95%). Сейчас 60,1% акций ВКК принадлежит «Акрону» , 19,9% - «Сбербанк инвестициям», 20% минус 1 акция – ВЭБу.

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