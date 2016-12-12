«Акрон» может отложить Талицкий проект

«Акрон» может отложить реализацию Талицкого проекта до восстановления цен на хлоркалий, рассказал «Интерфаксу» председатель совета директоров компании Александр Попов. По его словам, «Акрон» в ближайшие три месяца ожидает решения по проектному финансированию с пулом банков.

«Другое дело, что даже если банки примут положительное решение, мы все равно еще раз сами на это посмотрим: брать деньги сейчас, надеясь на то, что через семь лет рынок вырастет, или все-таки дождаться, когда начнется повышательный тренд, и в этот момент можно начинать», - заявил «Интерфаксу» топ-менеджер «Акрона».

Текущие цены на калий не вселяют оптимизма ни в банки, ни в компанию, отметил Попов. «Мы понимаем, что даже при таких ценах «Уралкалий» получает маржу по EBITDA больше 50%. Но когда, чтобы получить вот такую маржу, тебе нужно вложить $1,5 млрд и строить это в течение семи лет, начинаешь задумываться – а надо ли тебе это делать прямо сейчас?» – сказал Попов.

«Акрон» разрабатывает Талицкий участок Верхнекамского месторождения калия в Пермском крае через Верхнекамскую калийную компанию (ВКК). Проект оценивается в $1,7 млрд. На месторождении в 2021 г. должен быть построен комбинат мощностью 2 млн т калия в год. В 2012 г. 38,05% акций ВКК за 12,8 млрд руб. выкупили ВЭБ (20% минус 1 акция), ЕАБР (9,1%) и Райффайзенбанк (8,95%). Сейчас 60,1% акций ВКК принадлежит «Акрону» , 19,9% - «Сбербанк инвестициям», 20% минус 1 акция – ВЭБу.

Разработка Талицкого участка – главный проект «Акрона» после запуска месторождения апатит-нефелиновых руд Олений Ручей в Мурманской области.