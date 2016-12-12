Glencore и суверенный фонд Катара получат места в совете директоров «Роснефти»

Консорциум Glencore и Qatar Investment Authority (QIA), приобретающий 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизации, получит в совете директоров российской нефтяной компании места пропорционально доле владения акциями. С таким заявлением выступил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Пропорционально доле участия в акционировании компании», - уточнил он.

По его словам, процедура вхождения консорциума в совет директоров может быть завершена уже на следующем годовом собрании акционеров. «Надо пройти процедуру и получить необходимое количество мест, которое соответствует доле участия», - добавил он.

10 декабря «Роснефтегаз» подписал соглашение о продаже 19,5% акций «Роснефти» консорциуму, в который вошли Qatar Investment Authority и швейцарский трейдер Glencore. Доли партнеров в консорциуме равные. Сумма сделки – 10,2 млрд евро (692,4 млрд руб.), сообщила «Роснефть». Цена отражает котировки «Роснефти» при закрытии торгов 6 декабря с пятипроцентным дисконтом.

На прошлой неделе совет директоров «Роснефти» утвердил новую дивидендную политику. Теперь на дивиденды будет направляться 35% чистой прибыли, компания начнет выплачивать дивиденды два раза в год. Сделку планируют закрыть до 15 декабря включительно, в середине декабря деньги должны быть перечислены в бюджет.

Консорциум профинансирует сделку из собственных средств и банковского финансирования, уточняла ранее «Роснефть». Собственный капитал инвесторов составит меньше 30% от суммы – 2,8 млрд евро из 10,2 млрд. При этом 2,5 млрд евро перечислит Qatar Investment Authority и 0,3 млрд евро - Glencore.