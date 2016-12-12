«Роснефть» доплатит бюджету за собственные акции

«Роснефтегазу» не удалось выполнить директиву правительства и продать 19,5% «Роснефти» минимум за 710,8 млрд руб., следует из сообщений «Роснефти» и Glencore. Пакет получит консорциум Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) и швейцарского трейдера Glencore, цена сделки – 10,2 млрд евро, или 692,4 млрд руб., сообщили «Роснефть» и Glencore в субботу. По директиве первого вице-премьера Игоря Шувалова от 7 ноября цена отчуждения акций «Роснефти» должна быть не менее 710,8 млрд руб. Менялась ли она, представитель правительства не ответил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не обладает информацией, согласовывалась ли с Владимиром Путиным цена приватизации «Роснефти» ниже, чем в директиве правительства.

Цена отражает котировки на закрытие торгов 6 декабря с 5%-ным дисконтом, объяснила в субботу «Роснефть». Аналитики полагали, что капитализация «Роснефти» вырастет после покупки «Башнефти». Но на Московской бирже с 12 октября по 6 декабря компания подешевела на 3,4% до 3,7 трлн руб.

Бюджет тем не менее получит оговоренные 710,8 млрд руб., сообщает «Роснефть». «Роснефтегаз» выплатит в бюджет специальный дивиденд в 300 млн евро (18,4 млрд руб.), эти деньги он, в свою очередь, получит в виде дополнительных дивидендов от «Роснефти», сообщила компания. Накануне сделки совет директоров «Роснефти» одобрил новую дивидендную политику: на дивиденды идет 35% чистой прибыли, а не 25%, дивиденды платятся не один, а два раза в год. Эта сумма (18,4 млрд руб.) – «аванс от поступления увеличенных дивидендов от «Роснефти», сказал журналистам источник в компании (здесь и далее его цитирует «Интерфакс»).

В воскресенье информация о цене продажи акций «Роснефти» консорциуму и выплате дивидендов «Роснефтегаза» из сообщения «Роснефти» исчезла (сохраненная первая версия есть у «Ведомостей»).

Разницу между ценой продажи акций консорциуму и ценой, записанной в директиве, представитель «Роснефти» не объясняет. «Изменения дивидендной политики являются частью интегральной приватизационной сделки. «Роснефтегаз» фактически перераспределил свои платежи в расчете на гарантированную дивидендную прибыль. Таким образом, все требования директивы были скрупулезно выполнены», – объяснил человек, близкий к «Роснефти».

Совместные проекты Сделка не просто портфельная, а стратегическая, информировал Сечин президента Путина: в сделке есть дополнительные элементы, например создание с консорциумом покупателей совместного добычного предприятия, которое будет работать и на территории России, и по международным проектам. СП проявляет интерес к добычным проектам, включая шельф, рассказывает источник в «Роснефти». Кроме того, синергетический эффект может быть достигнут в рамках проекта разработки месторождения газа на шельфе Египта, отметил он. «Катар – крупнейший производитель СПГ, «Роснефть» готовится стать акционером Zohr (месторождение, входящее в состав лицензионного участка Шорук, «Роснефть» планирует получить 35% в концессионном соглашении по Шоруку. – «Ведомости») – здесь возможны синергии в части логистики, трейдинга», – сказал источник.

Представитель Минфина не ответил на вопрос «Ведомостей», устраивает ли министерство такая конфигурация выплат в бюджет, но сказал, что Минфин рассчитывает на 703,5 млрд руб. от сделки в бюджет в период с 15 по 20 декабря. Ожидаемую сумму сделки правительство снизило в ноябре, следовало из пояснительной записки к поправкам в бюджет на 2016 г. «Роснефтегаз» перечислит в бюджет даже больше, чем нужно.

Решение о дополнительных дивидендах единственный акционер «Роснефтегаза» – Росимущество может принять очень оперативно, а потом «Роснефтегаз» может получить эти деньги от самой «Роснефти», говорит партнер корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков.

«Идея «Роснефти» считать эту разницу по дивидендам за доплату бюджету непонятна, – не согласен федеральный чиновник. – В этом году все госкомпании платили повышенные дивиденды, для «Роснефти» и так сделали исключение (формально она не госкомпания): все платили 50% прибыли, а «Роснефть» – 35%». В следующую трехлетку все госкомпании будут платить по 50%, следовательно, и «Роснефть» должна платить по крайней мере 35% – это уже заложено в бюджете, заключает чиновник.

Консорциум профинансирует сделку из собственных средств и банковского финансирования, сообщила «Роснефть». Собственный капитал инвесторов составит меньше трети суммы – 2,8 млрд евро из 10,2 млрд: 2,5 млрд от Qatar Investment Authority и 0,3 млрд от Glencore, сообщала Glencore в пресс-релизе. «Новые акционеры проводят сделку как leveraged buyout (приобретение на заемные ресурсы) – актив закладывают как финансовый рычаг и используют часть своих средств для покрытия», – объясняет человек, близкий к «Роснефти»: сама «Роснефть» не принимала участия в сделке как гарант обязательств ее участников перед кредиторами.

Основной кредитор – давний партнер «Роснефти» банк Intesa Sanpaolo организует безрегрессное финансирование, обеспеченное акциями «Роснефти». «Intesa дает большую часть – значимо больше 50% – из оставшихся 7,4 млрд евро», – говорит человек, близкий к «Роснефти». По его словам, также в синдикате участвует еще 4–5 кредитных организаций. Финансирование и кредитную поддержку предоставят и российские банки, сообщила Glencore, но не назвала их. Один из госбанкиров говорит, что в подготовке приватизации «Роснефти» участвовал ВТБ. В 2013 г. при вторичном размещении акций ВТБ Qatar Investment Authority инвестировал $500 млн. По данным на 30 сентября, фонд мог владеть 2,36% акций ВТБ. Представитель ВТБ не ответил, будет ли группа ВТБ участвовать в финансировании сделки, как не ответили и представители «Открытия» и Московского кредитного банка. Представитель Сбербанка сказал, что они не участвовали в сделке.

Glencore предоставит гарантии по кредиту максимум на 1,4 млрд евро, но при наступлении гарантийного случая эти деньги будут полностью компенсированы российскими банками, сообщила Glencore. Если консорциум не сможет погасить кредит, акционером «Роснефти» станет Intesa, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, но вряд ли это выгодно банку и «Роснефти»: в соглашении может быть сказано, что при переходе акций к Intesa банк должен будет их продать, например, «Роснефти».

Сложно сказать, зачем понадобилась схема с «Роснефтегазом» и почему не удалось договориться о дополнительных 300 млн евро с инвесторами: сумма небольшая, тем более на двоих, говорит Полищук. По его оценке, на конец года на счетах «Роснефтегаза» должно быть 544 млрд руб.

«Роснефть» привлекла инвесторов в условиях крайне неблагоприятной внешней конъюнктуры, приводит компания слова главного исполнительного директора Игоря Сечина. Для завершения сделки необходимо выполнение еще ряда условий, согласованных сторонами, включая согласование и завершение всей необходимой финансовой, гарантийной и прочей документации. Сделка будет закрыта до 15 декабря включительно, деньги перечислены в бюджет до середины декабря, сообщил человек, близкий к «Роснефти».