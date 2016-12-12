Продать любой ценой

В начале года, объявляя новую большую приватизацию, Владимир Путин обнародовал условия: контрольные пакеты акций системообразующих компаний должно сохранить государство, сделки должны быть экономически оправданными, покупатели должны работать в российской юрисдикции и не могут привлекать для покупки средства госбанков. К концу года условия несколько изменились, и даже при недостаточной информации о сделке по продаже 19,5% акций «Роснефти» можно видеть насколько.

Контрольный пакет государство сохранило, более того – не ясны перспективы новых акционеров по участию в управлении компанией. «Роснефть» этого не любит (и якобы по этой причине отказались от покупки китайские, например, инвесторы), пакеты новых миноритариев недостаточно велики; с другой стороны, в имиджевых и политических целях компании может быть, наоборот, выгодно иметь в совете директоров человека из Катара или человека из Glencore.

Самое непонятное вышло с «покупателями в российской юрисдикции» и средствами госбанков. После затяжных боев руководства «Роснефти» с правительством последнее признало, что компания вполне может купить сама себя; однако это, кажется, не устроило Путина, порекомендовавшего все же найти стратегических иностранных инвесторов. Что и выполнил Игорь Сечин. Однако в кредитной линии банка Intesa есть деньги неназванных российских банков; будущее продаваемого пакета зависит от ряда рисков (в том числе дело может дойти и до выкупа акций компанией).

Насколько экономически оправданна сделка? Бюджет получит искомые средства на покрытие дефицита.

А небольшую разницу в цене погасит сама «Роснефть» через дивиденды «Роснефтегаза». То, что значительная часть суммы в конечном итоге может быть связана с российскими и, не дай бог, государственными банками, во-первых, пока спекуляция, во-вторых, ничего страшного – надо же им девать куда-то деньги. Да, получить деньги в бюджет от такой сложно построенной сделки в итоге оказалось проще, чем покрыть дефицит за счет дивидендов «Роснефтегаза», но что поделаешь. «Роснефть» получит долгосрочный контракт с Glencore на продажу нефти (который может оказаться и выгодным).

Очевидно, что в этой сделке по ходу ее планирования для Кремля появилась важная имиджевая цель – прорвать западные санкции, причем так, чтобы формально их не нарушить.

Американские санкции запрещают кредитовать компании из штрафного списка (куда входит «Роснефть»). Европейские ограничивают как выдачу санкционным компаниям долгосрочных кредитов, так и приобретение и торговлю их облигациями, акциями и подобными финансовыми инструментами – впрочем, речь идет только о новых бумагах и на проданный пакет «Роснефти» этот запрет формально не распространяется. Деньги поступят в бюджет (а он не под санкциями).

Спецпосланник США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн пообещал разобраться, были ли в сделке нарушены санкционные ограничения. Мы знаем также, что неформальные запреты могут быть строже формальных. Тем не менее завершение сделки будет использовано Кремлем в свою пропагандистскую пользу – по крайней мере до раскрытия всех ее подробностей.